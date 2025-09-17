Las auditorías de TI pueden parecer abrumadoras cuando los datos de activos, los registros de parches y los informes de cumplimiento están dispersos en múltiples sistemas. Sin visibilidad en tiempo real, los equipos se arriesgan a enfrentarse a retrasos, multas y auditorías fallidas.
Esta guía te muestra cómo simplificar la preparación de auditorías consolidando informes y monitoreo, y cómo Splashtop AEM ayuda a los equipos de TI a lograr el cumplimiento.
Por qué la preparación para auditorías de TI es desafiante
Las auditorías de TI son esenciales para garantizar la seguridad y el cumplimiento de TI, pero también pueden ser una lucha y, honestamente, bastante frustrantes. Cuando tienes que revisar múltiples fuentes de verdad, como hojas de cálculo y herramientas silos, y probar el cumplimiento en entornos distribuidos o híbridos, puede ser una lucha.
Agrega a eso las crecientes expectativas de los auditores para cumplir con los estándares de cumplimiento y la dificultad para recibir informes precisos sobre el estado de los parches, y las auditorías pueden ser una experiencia agotadora y estresante.
Sin embargo, hay formas de facilitar la preparación para auditorías de TI. Siguiendo estas mejores prácticas para auditorías de TI y usando una solución como Splashtop AEM, puedes simplificar y agilizar el proceso de preparación, abordar desafíos comunes y asegurar una auditoría eficiente.
5 Mejores Prácticas para Estar Listo para la Auditoría
Primero, exploremos las mejores prácticas para la preparación de auditorías de TI. Prepararse para una auditoría en el último minuto es una receta para el fracaso, pero si tomas medidas con anticipación para asegurarte de saber dónde encontrar todo lo que necesitas, estarás listo para una auditoría en cualquier momento.
1. Centraliza el Inventario de Activos y Software
Mantener un registro claro de tus activos e inventario es una de las mejores maneras de estar preparado para una auditoría. Mantener un único registro actualizado de tus dispositivos, sistemas operativos y aplicaciones instaladas proporciona una fuente clara y confiable para trabajar al prepararse para una auditoría, en lugar de buscar en fuentes y hojas de cálculo desconectadas.
Splashtop AEM, por ejemplo, incluye un inventario en tiempo real de dispositivos y software. Esto se actualiza automáticamente cuando se añaden nuevos dispositivos o aplicaciones, asegurando que tengas una lista única y actualizada de cada dispositivo final y sus aplicaciones.
2. Seguimiento del estado de los parches en tiempo real
Mantener tus puntos finales y aplicaciones completamente parcheados y actualizados es una parte vital del cumplimiento de TI, y se verificará durante una auditoría. Puedes ayudar a asegurar que tus parches estén actualizados y correctamente instalados monitorizando el estado de los parches en tiempo real, en lugar de solo verificar cuando llegan las auditorías.
Soluciones como Splashtop Autonomous Endpoint Management proporcionan monitoreo en tiempo real del estado de los parches que muestra qué dispositivos y aplicaciones están completamente parcheados, cuáles necesitan parches, y si algún parche falló al instalarse. Esto facilita asegurarse de que todos los dispositivos estén correctamente parcheados, y si algún parche falla, determinar por qué y volver a intentarlo.
3. Automatizar los informes para marcos de cumplimiento
Los informes son partes esenciales de las auditorías, pero también pueden consumir mucho tiempo recopilarlos. Sin embargo, puedes ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia pre-programando informes exportables que apoyen la preparación del cumplimiento, ayudándote a alinearte con marcos como ISO, SOC 2 o cumplimiento HIPAA. Esto ayuda a mantener registros adecuados de tu seguridad, actualizaciones de parches y otra información clave necesaria para las auditorías.
Usando una solución como Splashtop AEM, puedes exportar datos de auditoría para mantener la información relevante junta, ahorrando horas que de otro modo se gastarían en preparación manual. Esto hace que la preparación de auditorías sea más eficiente y precisa mientras reduce una causa común de frustración.
4. Aprovecha las Implementaciones Basadas en Anillos para Despliegues Más Seguros
Cuando tienes un nuevo parche para implementar, siempre existe la posibilidad de un fallo o problema imprevisto. Puedes probar estos problemas utilizando un lanzamiento escalonado, implementando lentamente el parche en un anillo de dispositivos finales cada vez mayor mientras supervisas los problemas en el camino. Esto reduce el riesgo de fallos en los parches antes de las auditorías y mantiene la ciberseguridad adecuada.
Por ejemplo, con Splashtop AEM, puedes implementar parches con un plan de lanzamiento controlado. De este modo, puedes mantener tus dispositivos actualizados mientras supervisas cada despliegue, con registros claros para mostrar a los auditores que estás cumpliendo con tus requisitos de cumplimiento de TI.
5. Documenta los Esfuerzos de Remediación
Cuando estás bajo auditoría, necesitas pruebas de que has mantenido los estándares de seguridad, incluyendo el parcheo. Además de demostrar que tus sistemas están actualizados, esto también debería incluir evidencia de la remediación de cualquier actualización fallida y un enfoque en proteger los sistemas vulnerables.
Usando una solución como Splashtop AEM, puedes rastrear todos tus esfuerzos de remediación con registros automáticos y opciones de reversión para abordar problemas con los parches. Esto proporciona claros ejemplos de cualquier acción correctiva que hayas tomado para corregir errores de parches y abordar vulnerabilidades, haciendo la auditoría más completa y menos dolorosa.
Cómo Splashtop AEM Hace Simple la Preparación de Auditorías
Si quieres estar preparado para una auditoría, querrás una solución que pueda soportar tu red y dispositivos, hacer la gestión de seguridad fácil, y registrar cada dispositivo y actualización. Splashtop AEM (Gestión autónoma de dispositivos) es esa solución.
Splashtop AEM ayuda a mantener los dispositivos finales actualizados y conformes mientras agiliza las operaciones de TI y automatiza tareas rutinarias. Con su gestión de parches del sistema operativo y de terceros, puede asegurarse de que cada dispositivo final esté correctamente actualizado sin requerir que los agentes de TI actualicen cada dispositivo manualmente, y sus perspectivas CVE ayudan a priorizar vulnerabilidades utilizando puntuaciones CVSS y datos CISA KEV.
Splashtop AEM también incluye:
Informes Automatizados: Sigue, guarda y exporta métricas que monitorean la salud del dispositivo, el estado de los parches y el cumplimiento al instante, para que siempre estés listo para una auditoría.
CVE Insights: Demuestra que has priorizado las vulnerabilidades utilizando datos de CVSS y CISA KEV.
Cobertura Multi-Plataforma: Parchea Windows, macOS y aplicaciones de terceros con automatización basada en políticas para garantizar actualizaciones oportunas.
Tablero Unificado: Todos los datos de activos, parches y cumplimiento son fácilmente accesibles en un solo lugar.
La preparación para auditorías no tiene que ser una carrera de último minuto para reunir todo desde fuentes dispersas. Con Splashtop AEM, puedes obtener visibilidad en tiempo real, automatización e informes procesables que te mantienen listo para una auditoría en cualquier momento. Ahorrarás tiempo a los equipos de TI, reducirás el estrés y asegurarás el cumplimiento, todo mientras gestionas y aseguras tus dispositivos finales con una facilidad sin precedentes.
