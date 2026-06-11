Prepara Tu Organización con Acceso Remoto para Trabajar Desde Casa

Configurar el Acceso a la Computadora Remota Ahora Sin Costo Alguno. Está Listo para Desplegarlo Rápidamente si lo Necesitas
A medida que el brote del coronavirus COVID-19 continúa expandiéndose, las organizaciones deben considerar cómo prepararse en caso de que sus empleados no puedan viajar al trabajo. Con Splashtop, las personas pueden trabajar remotamente desde sus casas y acceder a la computadora de sus oficinas desde otra computadora, tableta o dispositivo móvil a través de una conexión de transmisión segura.
Siga estos pasos rápidos para configurar su empresa, escuela, organización o usted mismo para el acceso remoto y estar preparado sin costo inicial.
Prepárate para el acceso remoto para ti mismo, tu pequeño equipo o toda tu organización
Con una prueba gratuita de 7 días de Splashtop Remote Access, puedes configurar tu cuenta con hasta dos usuarios y tener Splashtop Streamer en un máximo 20 ordenadores a los que tú o tu equipo necesitaréis acceder. Si necesitas configurarlo para más usuarios o más ordenadores, simplemente comunícanoslo.
En tu consola web my.splashtop, sigue las instrucciones para colocar el Splashtop Streamer en los ordenadores a los que tu equipo pueda necesitar acceder de forma remota.
Invite a un segundo miembro del equipo a la cuenta. Ambos podrán usar las aplicaciones Splashtop Business para Windows, Mac, iOS, Android, Chrome y más para acceder de forma remota a las computadoras que configuró con el transmisor.
Si desea configurar más de 2 usuarios, comuníquese con nuestro equipo en sales@splashtop.com y ellos pueden aumentar el número de usuarios y computadoras en su versión de prueba.
Tendrá 7 días durante la prueba para configurarlo todo y probarlo para asegurarse de que funciona.
Si te gusta lo que ves, puede suscribirte fácilmente con una tarjeta de crédito en tu panel de my.Splashtop por $99 por usuario por año. Es un coste ínfimo cuando hablamos de garantizar que tu empresa siga funcionando.
En apoyo de las iniciativas de Trabajo desde Casa (TDC), Splashtop también ofrece estos descuentos especiales por volumen:
+10 usuarios cuesta $6.19/mes/usuario
Ve a nuestra página de Trabajo Desde Casa para comprar licencias.
Las opciones empresariales también están disponibles
Para empresas y organizaciones más grandes
Opciones disponibles en la nube y en instalaciones
Integración de Active Directory / SSO disponible
Menciona en las notas si estás buscando cloud o en las premisas y si está interesado en el directorio activo/ SSO. O llama a +1.408.886.7177
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¿Necesita más computadoras o usuarios bajo su plan para asegurarse de que está cubierto? Puede ingresar a la configuración de su cuenta en my.splashtop.com en cualquier momento para aumentar la cantidad de computadoras administradas bajo su cuenta a un precio prorrateado. Si no se suscribió en línea y no tiene esa opción en su cuenta, puede comunicarse con nuestro equipo de ventas en sales@splashtop.com para obtener ayuda.
Información y Recursos Adicionales
MSP: Permita que los clientes trabajen desde casa durante el brote de coronavirus