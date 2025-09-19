La Mejor Aplicación de Software de Teletrabajo

Descubra por qué el software de acceso a computadoras remotas Splashtop es la mejor herramienta para individuos y equipos que desean realizar tareas de teletrabajo. Pruébelo gratis.
No hace mucho que el teletrabajo estaba reservado a los guerreros de la carretera o a los pocos que podían permitirse el lujo de trabajar desde casa. Pero ahora, personas de todos los cargos y profesiones se ven en la necesidad de trabajar en otro lugar que no sea la oficina.
Con la disponibilidad de Internet de banda ancha en más lugares y de dispositivos portátiles, tabletas y móviles asequibles, el teletrabajo resulta práctico para casi cualquier persona que realiza su trabajo en una computadora.
Sin embargo, todavía hay un obstáculo significativo para el teletrabajo en muchas profesiones. Muchos profesionales utilizan software propietario al que sólo pueden acceder en sus ordenadores de oficina. Aplicaciones como herramientas de edición de video, modelado 3D y diseño gráfico también son intensivas en recursos, lo que significa que la mayoría de la gente no puede ejecutarlas en sus dispositivos personales.
Para estos trabajadores profesionales, necesitan una forma de acceder a los recursos de su oficina de forma remota.
En el pasado, las VPN (Redes Privadas Virtuales) eran la única opción para acceder a estos sistemas. Pero las VPNs son notoriamente poco fiables, difíciles de configurar y a menudo no son seguras.
Con el software de acceso remoto al ordenador de Splashtop, el teletrabajo es más rápido, más fácil, más fiable y más seguro que nunca.
Splashtop para el Teletrabajo
En lugar de lidiar con las limitaciones de una VPN, puedes configurar Splashtop para poder acceder remotamente a tus ordenadores Windows PC, Mac o Linux desde cualquier otro dispositivo y en cualquier momento. Y como Splashtop es multiplataforma, puedes teletrabajar desde otro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
La instalación es pan comido. Cuando estés listo, podrás abrir la aplicación Splashtop Business en cualquiera de tus dispositivos personales, ver la lista de ordenadores remotos a los que tienes acceso e iniciar la conexión remota con un solo clic.
Finalmente, el teletrabajo es fácil y sin complicaciones. Puedes usar Splashtop para sentirte como si estuvieras frente al ordenador del trabajo.
Tampoco hay que preocuparse por la seguridad. Splashtop te tiene cubierto con múltiples niveles de protección, incluyendo autenticación de dispositivos, verificación de dos factores y encriptación AES de 256 bits.
Averigua por qué Splashtop Remote Access es el mejor software de teletrabajo disponible para acceder y controlar tus ordenadores de trabajo desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Regístrate hoy en tu prueba gratis y únete a más de 30 millones de usuarios y más de 200 000 empresas que teletrabajan con Splashtop.