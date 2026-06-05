Usuarios de Acronis: Permite que tus clientes trabajen desde cualquier lugar con asistencia y acceso remotos seguros

Los usuarios de Acronis pueden beneficiarse de la integración de Splashtop para garantizar que sus clientes permanezcan seguros y productivos trabajando desde casa o desde cualquier lugar.
En los últimos años, hemos visto un acelerón global para que las empresas permitan a sus empleados trabajar desde casa. Las estadísticas muestran que la gran mayoría de las empresas se han pasado al teletrabajo y mantendrán esta tendencia en el futuro previsible.
Una encuesta de PwC reveló que el 72 % de las empresas se están planteando introducir algún tipo de trabajo remoto permanente en el futuro. Splashtop y Acronis se encuentran en una posición única para ayudar a los MSPs a posibilitar a sus clientes para que sigan siendo productivos y seguros sin importar desde dónde trabajen.
Acronis Cyber Protect Cloud y Splashtop: la unión hace la fuerza
Con la oferta conjunta de Acronis Cyber Protect Cloud y Splashtop, los partners de Acronis como tú pueden aprovechar una única plataforma para iniciar sesiones de escritorio remoto en sus cargas de trabajo gestionadas. Solucione incidencias, proporcione un soporte fiable y aumente la eficiencia eliminando la necesidad de cambiar entre varias herramientas, todo ello desde la consola de Acronis Cyber Protect Cloud.
Al habilitar la integración de Acronis con Splashtop, podrás:
Ejecutar sus solicitudes de servicio con mayor rapidez
Superar los SLA
Aumentar la satisfacción general del cliente
Tenga la seguridad de que sus clientes están protegidos con una solución de ciberprotección de primera clase. Acronis es la única solución de un solo agente que integra de forma nativa la ciberseguridad, la protección de datos y la gestión para proteger los datos, los puntos finales y los sistemas, ahora, fácilmente accesibles en caso de incidencia.
Asegúrate de que tus clientes permanezcan seguros y productivos trabajando desde cualquier lugar con Splashtop Enterprise
No importa tus clientes trabajan desde casa, desde la oficina o en sus desplazamientos, se espera que tú y tu equipo ofrezcan el mismo nivel de asistencia. Imagine poder no solo gestionar los ordenadores de tus clientes de forma remota, sino también proporcionarles acceso remoto al mismo tiempo. Splashtop Enterprise te permite hacer eso y mucho más. Además, como usuario de Acronis, le resulta fácil habilitar el acceso remoto para tus clientes.
A continuación le explicamos cómo puede empezar:
Instala la aplicación Splashtop Business en el dispositivo donde se ejecuta la consola en cloud de Acronis Cyber Protect.
Habilite la integración con un solo clic. Busque el mosaico de Splashtop en la sección "Integraciones" de la consola de Acronis Cyber Protect Cloud. Presione el botón "Habilitar" y eso es todo: está listo para proporcionar asistencia remota segura a sus clientes.
Inicia una sesión de escritorio remoto en un dispositivo gestionado. Inicia un acceso inmediato con un solo clic a todas tus cargas de trabajo administradas. Solo tienes que hacer clic en el dispositivo y localizar Splashtop en la lista de herramientas de acceso remoto.
Aprovecha las funciones nativas de Splashtop durante la sesión remota. Aprovecha las funciones de alto rendimiento de Splashtop, que incluyen transferencia de archivos, reinicio remoto, escritorio compartido entre técnicos, chat y más.
La integración funcionará con Splashtop Business Access, SOS+10, SOS Unlimited, Splashtop Remote Support y Splashtop Enterprise. Las instrucciones detalladas están disponibles en el portal de soluciones de Acronis.
La integración de Acronis con la solución de acceso remoto de alto rendimiento de Splashtop está diseñada para potenciar tus capacidades de control remoto, al mismo tiempo que te ofrece una facilidad de uso y un nivel de automatización inigualables. Esta integración ayudará a los MSPs como el tuyo a garantizar que tus clientes sigan siendo productivos y seguros, da igual si trabajan desde casa o desde la oficina.
Acerca de Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise es una solución de acceso remoto a ordenadores y una herramienta de asistencia informática remota de clase empresarial. Utiliza el acceso no supervisado a los ordenadores en cualquier momento para que los empleados y estudiantes puedan trabajar desde casa o para que los informáticos gestionen los ordenadores y presten asistencia.
Splashtop Enterprise también incluye herramientas de asistencia informática rápida bajo demanda para dispositivos Windows, Mac, Linux y Android, además de visualización de pantalla remota iOS en tiempo real, integración SSO/SAML y capacidades de administración remota de ordenadores.
Splashtop ofrece a los usuarios de Acronis una prueba gratuita de 3 meses de Splashtop Enterprise. Visita la página de Splashtop Enterprise para obtener más información.