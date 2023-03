Die Asheville High School ermöglicht CTE-Kurse für Computeranimation und Gamedesign per Fernzugriff

Die Asheville High School ist Teil des Schuldistrikts Asheville City Schools in North Carolina. Als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie bot sie den Schülern des CTE-Zweigs (Career and Technical Education) Fernzugriffsmöglichkeiten auf die Computer der Bildungseinrichtung, um so auch weiterhin – trotz geschlossener EDV-Räume – die Software für Computeranimations- und Gamedesign-Kurse einsetzen zu können.