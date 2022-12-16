Die Asheville High School ermöglicht CTE-Kurse für Computeranimation und Gamedesign per Fernzugriff
Der Fernzugriff auf Laborcomputer bietet unerwartete Vorteile für Studierende
Auf einen Blick
Die Asheville High School ist Teil des Schuldistrikts Asheville City Schools in North Carolina. Als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie bot sie den Schülern des CTE-Zweigs (Career and Technical Education) Fernzugriffsmöglichkeiten auf die Computer der Bildungseinrichtung, um so auch weiterhin – trotz geschlossener EDV-Räume – die Software für Computeranimations- und Gamedesign-Kurse einsetzen zu können.
Von Asheville High School
Splashtop erfüllt all unsere Anforderungen. Wir hatten die Kurse für Animation und Spieldesign bereits vor der Pandemie geplant. Jetzt können wir die Curricula wie geplant und ohne Abstriche fortführen.
Kathryn B., Teacher
DIE HERAUSFORDERUNG: PANDEMIE VERHINDERT ZUGANG ZU EDV-RÄUMEN IN HOCHSCHULEINRICHTUNGEN
Kathryn Bradley unterrichtet Computeranimation und Game Design an der Asheville High School – zwei der Wahlfächer, die im Rahmen des CTE-Zweigs angeboten werden. Die Kursteilnehmer streben Karrieren im Film und Fernsehen, in der Werbebranche, im Spieldesign, im Architekturwesen und anderen Bereichen an.
Die Softwareprogramme, deren Nutzung im Rahmen der Ausbildung gelehrt wird, sind auf den Mac-Geräten der Bildungseinrichtung installiert, einschließlich Adobe Creative Suite, Blender, Unity und andere 3D-Computergrafik-, Animations-, Video- und Spieldesignanwendungen.
Der Zugriff auf diese Softwareprogramme ist eine Grundvoraussetzung für die Abhaltung des Unterrichts. Als der Campus jedoch infolge der Pandemie abrupt schließen musste, war Bradley nicht mehr in der Lage, ihren Unterricht fortzuführen – da die EDV-Räume des Campus nicht mehr physisch betreten werden konnten.
„Als ganz zu Beginn der Pandemie unsere Computerräume nicht mehr zugänglich waren, war das sehr problematisch“, berichtete Bradley.
DIE LÖSUNG: SPLASHTOP ERMÖGLICHT FERNZUGRIFF AUF CAMPUS-COMPUTER
Die Asheville High School suchte also nach einer Möglichkeit, seinen Schülern Zugriff auf die erforderlichen Ressourcen zu bieten. Es sollte eine Lösung sein, über die die Lernenden von zu Hause aus, also über ihre persönlichen Geräte, auf die Campus-Computer zugreifen könnten.
Die Asheville High School entschied sich für den Einsatz von Splashtop for Remote Labs in den CTE-Klassen von Kathryn Bradley.Dank Splashtop können Schüler ortsunabhängig und von ihren eigenen privaten Geräten aus (Computer, Tablets und Chromebook-Geräte) auf Campus-Computer zugreifen.
Dank der leistungsstarken Fernverbindungen (mit 4K-Streaming) können Lernende den Bildschirm des Campus-Computers in Echtzeit sehen und darauf installierte Programme verwenden, als säßen sie direkt vor dem Gerät.
„Splashtop erfüllt all unsere Anforderungen“, so Bradley. „Wir hatten die Kurse für Animation und Spieldesign natürlich bereits vor der Pandemie geplant. Jetzt können wir die Curricula wie geplant fortführen, ohne Abstriche machen zu müssen.“
Ergebnisse: Fernzugriff verbessert das Engagement der Schüler – jederzeit und überall
Dass die Schüler nun dank Splashtop for Remote Labs auch außerhalb der regulären Unterrichtszeiten auf die Mac-Computer der Bildungseinrichtung zugreifen können – und das jederzeit und von überall –, ist besonders praktisch.
„Es ist großartig, dass die Studenten jederzeit auf die Programme zur Animation und zum Spieldesign zugreifen können – selbst wenn es um 2 Uhr morgens ist, während sie gerade kalte Pizza in ihren Zimmern essen“, so Bradley.
Der zusätzliche Zugang gibt den Schülern mehr Zeit, die Software-Apps zu nutzen, die sie benötigen, und hilft ihnen, verantwortungsbewusster mit ihrer Zeit und ihren Studienverpflichtungen umzugehen.
„Es ist nicht leicht, diese Form von Verantwortung zu lehren. Der einfachere Zugang zur Software hat allerdings dazu beigetragen, den Lernprozess unserer Studenten erheblich zu beschleunigen“, sagte sie.
BONUS: FERNZUGRIFFSLÖSUNGEN WEIT ÜBER ANFÄNGLICHE IMPLEMENTIERUNG HINAUS ERFOLGREICH
Da sich der Einsatz der Splashtop-Software für den Zugriff auf Animations- und Spieldesignprogramme als äußerst erfolgreich erwies, wird das Produkt nun auch in anderen Kursen an der Asheville High School genutzt – unter anderem im Rahmen von Robotikseminaren in der Abteilung für Ingenieurskurse sowie bei Lehrveranstaltungen für Adobe Digital Design.
Einzelheiten
Über Asheville High School
Die Asheville High School ist eine von 10 Schulen des Schuldistrikts Asheville City Schools mit über 4.400 Schülern. 88 % der Schüler des Jahrgangs 2017 haben einen Abschluss erworben. Die Mission der Highschool lautet, die Rolle der Schüler als mündige Bürger zu fördern und dabei einen Raum für lebenslanges Lernen sowie persönliche Entfaltung zu schaffen.
Schätzungsweise ein Viertel der 1.200 Schüler an der Asheville High School belegt mindestens einen Kurs in der Abteilung „Career and Technical Education“ (CTE) im Rahmen der Ausbildung.
Über Splashtop for Remote Labs
Benutzer können von jedem beliebigen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät auf Windows-, Mac- oder Linux-Computer zugreifen.
Computer können dank schneller Verbindungen (Streaming in 4K) mühelos ferngesteuert werden – mit HD-Qualität und Ton
Die wichtigsten Funktionen, um produktiv zu bleiben, darunter Dateiübertragung per Drag-and-Drop, Remote-Druck, Remote-Wake-Funktion, Remote-Neustart, Chat und mehr.
Sie können Fernzugriffsberechtigungen so festlegen, dass Lernende in gewissen Zeitfenstern auf die Computer der Bildungseinrichtung zugreifen können.
Splashtop bietet sämtliche Top-Funktionen für den Fernzugriff, einschließlich Dateiübertragung per Drag-and-drop, Ferndruck, Remote-Wake, Remote-Reboot, Chat und mehr.
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