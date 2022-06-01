Splashtop startet Splashtop On-Demand Support (SOS) für MSPs und IT-Fachleute
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
Einfache, schnelle und kostengünstige Alternative zu TeamViewer, LogMeIn Rescue, Cisco WebEx und Citrix GotoAssist – kostenlos für die nicht-kommerzielle Nutzung
San Jose, Kalifornien — 9. Dezember 2015 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Fernzugriff, Support und Zusammenarbeit, kündigt Splashtop On-Demand Support (SOS) an, eine Lösung, die für MSPs und IT-Experten optimiert ist, die nach einer kostengünstigen, erstklassigen Remote-Supportlösung suchen. Unzufrieden mit den steigenden Verlängerungspreisen und dem unzureichenden Kundenservice der bestehenden Remote-Support-Lösung können MSPs und ITs jetzt zuSplashtop On-Demand Support (SOS) migrieren und dabei die folgenden Vorteile genießen:
Kostengünstige Lösung zu einem Bruchteil der Kosten der Alternative: 244 € pro Techniker pro Jahr
Schnell – Splashtop ist bekannt für seine hohe Leistung mit null Verzögerung
Einfache Ad-hoc-Lösung mit betreuter Unterstützung, ohne dass eine Installation durch die Benutzer erforderlich ist
Nahtlose Konnektivität in jedem Netzwerk
Robuste Sicherheit – TLS – und 256-Bit-AES-Verschlüsselung
Integrierte Dateiübertragung
Splashtop On-Demand Support ist auch gut mit verschiedenen Fernüberwachungs- und Management- (RMM), Professional Services Automation- (PSA) und Helpdesk-Lösungen integriert und versetzt ITs und MSPs in die Lage, ihre Kunden effektiver zu betreuen.
„Über zwanzigtausend MSPs und ITs haben Splashtop Business und Splashtop Business für die Fernunterstützung übernommen“, sagt Mark Lee, CEO von Splashtop. „Viele haben um Ad-hoc- und On-Demand-Fernunterstützungsfähigkeiten gebeten, und wir freuen uns, jetzt SOS anbieten zu können.“
ITs und MSPs unterstützen bereits Millionen von unbeaufsichtigten Computern, die Splashtop Business und Splashtop Business für den Fernsupport verwenden, indem sie Splashtop-Streamers (Agenten) vorinstallieren. Jetzt ermöglicht Splashtop On-Demand Support (SOS) ITs und MSPs einfachen Fernsupport für Kunden bei Bedarf, ohne dass Splashtop-Streamer (Agenten) vorinstalliert werden müssen. Splashtop bietet jetzt eine vollständig integrierte Lösung sowohl für unbeaufsichtigte als auch für beaufsichtigte Fernsupportdienste.
Splashtop On-Demand-Support ist für nichtkommerzielle Nutzung kostenlos.
Erfahren Sie mehr und melden Sie sich für die kostenlose Testversion an: https://www.splashtop.com/sos
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Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet das branchenweit beste produktive, unterstützende und kollaborative Erlebnis seiner Klasse und verbindet Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Clouds. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Menschen, über ihre Mobilgeräte auf ihre Lieblings-Apps, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu kontrollieren. Produkte für die Zusammenarbeit wie Splashtop Classroom und Mirroring360 ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung von einem zu vielen Geräten. Mehr als 18 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und Herstellungspartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.
Diese leistungsstarke Remote-Desktop- und Anwendungszugriffslösung ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Möglichkeit, Probleme mit der mobilen VPN-Kompatibilität und RDP über WAN zu lösen. Splashtop hat die prestigeträchtigen Auszeichnungen „Most Innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science sowie „Best of CES“ vom LAPTOP Magazine erhalten und ist Finalist von Red Herring 100 North America. Splashtop wird über MDM/MAM-Partner und zusätzliche Wiederverkäufer vertrieben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, mit internationalen Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen finden Sie unter www.splashtop.com
Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.
Kontakt für die Medien
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com