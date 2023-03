Splashtop erweitert das Führungsteam mit Michelle Burrows als CMO und Grant Murphy als VP of Sales, Americas

„Mit den erfolgreichen Gründern, den herausragenden Produkten und der Kultur sowie den namhaften Kunden, die bereits an Bord sind, befindet sich Splashtop an einem Wendepunkt, um wirklich durchzustarten – und ich freue mich darauf, Teil dieses Wachstums zu sein“, sagt Burrows. „Durch Investitionen in das Marketing können IT-Führungskräfte den Wert, den Splashtop-Lösungen für ihre Unternehmen bringen können, viel besser verstehen.“

Burrows, die als Leiterin der globalen Marketingfunktionen von Splashtop zuständig sein wird, bringt mehr als 25 Jahre Marketingerfahrung zu Splashtop, mit Schwerpunkt auf strategischem Marketing, Markenentwicklung, Nachfragegenerierung und Produktmarketing. Ihre Erfahrung in der Software- und Kontakt-Center-Branche wird die globale Expansion von Splashtop vorantreiben.

Burrows kommt von Procare Software zu Splashtop, wo sie als CMO eine 30 Jahre alte Marke wiederbelebte. Zuvor war sie als CMO für Serenova tätig, einem Anbieter von Contact-Center-as-a-Service (CaaS) und Workforce Optimization (WFO). Zuvor arbeitete sie als VP of Marketing and Analytics bei Comcast Business mit kleinen und mittleren Unternehmen zusammen, als Comcast sich zu einer festen Größe auf dem Unternehmensmarkt entwickelte. Außerdem leitete sie das Kundenbindungs-Kontaktzentrum von Comcast.

Vor ihrer Tätigkeit bei Comcast Business war Burrows als VP of Demand Marketing für NICE inContact und als Director of Customer Marketing für Rally Software Development tätig. Außerdem hatte sie Führungspositionen bei Genesys (jetzt West Corporation) und Verint Systems inne.

Burrows hat einen Bachelor-Abschluss in Kommunikation, PR und Werbung von der University of Massachusetts, Amherst, und einen MBA von der University of Denver.