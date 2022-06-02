Splashtop kündigt Unterstützung für den Fernzugriff auf Linux-Computer von jedem beliebigen Gerät an
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Splashtop-Benutzer können jetzt von Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chromebook-Geräten aus auf ihre Linux-Computer zugreifen und diese steuern.
San Jose, Kalifornien, 7. Januar 2020 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Fernzugriff, Zusammenarbeit und Fernsupport, unterstützt jetzt offiziell den Fernzugriff auf Linux-Computer über die preisgekrönten Remote-Desktop-Lösungen von Splashtop.
Abonnenten von Splashtop-Produkten können nun von jedem Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chromebook-Gerät aus auf ihre Linux-Computer zugreifen und sie fernsteuern. Über die Splashtop Business-App können Benutzer mit nur wenigen Klicks eine Fernsitzung zu ihrem gewünschten Linux-Computer initiieren.
Remote-Desktop für Linux mit Splashtop
Splashtop ermöglicht mit dem Splashtop Streamer den Fernzugriff auf unbeaufsichtigte Computer. Sobald der Splashtop Streamer auf einem Computer installiert ist, kann ein Benutzer jederzeit aus der Ferne eine Verbindung zu diesem Computer herstellen. Der Splashtop Streamer unterstützt jetzt nicht nur Linux, sondern kann auch installiert werden und ermöglicht den Fernzugriff auf Windows-, Mac- und Android-Geräte.
Während einer Fernsitzung können Benutzer in Echtzeit die Kontrolle über ihre Linux-Computer übernehmen, beliebige Dateien oder Anwendungen öffnen und Support leisten. Im Vergleich zu VNC-Programmen bietet Splashtop einen schnelleren und sichereren Fernzugriff auf Linux-Computer.
Splashtop-Lösungen für Linux Remote Desktop
Unbeaufsichtigter Fernzugriff auf Linux-Computer ist in den folgenden Splashtop-Lösungen verfügbar:
Splashtop Business Access — für Geschäftsleute und kleine Teams, die von jedem Computer, Tablet oder Smartphone aus Fernzugriff auf ihre Computer benötigen.
Splashtop Remote Support — für MSPs und IT-Mitarbeiter, die jederzeit Fernzugriff auf ihre verwalteten Computer benötigen, um Fernsupport zu leisten.
Splashtop SOS (SOS+10 und SOS Unlimited) - für Helpdesks und Support-Teams, die beaufsichtigten Fernsupport On-Demand für die Computer, Tablets und mobilen Geräte ihrer Kunden leisten müssen.
„Indem wir die Fernsteuerung von Linux unterstützen, setzen wir unsere Mission fort, die Geräte der Welt zugänglicher zu machen“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Linux ist ein beliebtes Betriebssystem am Arbeitsplatz. Mit Splashtop werden Geschäftsleute das Gefühl haben, vor ihren Linux-Computern zu sitzen, während sie aus der Ferne arbeiten. MSPs und IT-Teams können effizienter arbeiten und mehr Geräte verwalten, da unsere günstigsten Remote-Support-Produkte den Zugriff auf unbeaufsichtigte Windows-, Mac-, Android- und Linux-Computer ermöglichen.“
Verfügbarkeit
Jeder neue oder aktuelle Abonnent der Pakete Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS +10 oder SOS Unlimited kann den Splashtop Streamer für unbegrenzten Fernzugriff auf seinen Linux-Computern einsetzen. Kostenlose Testversionen für jede Lösung sind auf der Splashtop-Website verfügbar.
Der Splashtop Linux Streamer unterstützt offiziell die Ubuntu-Versionen 16.04 und 18.04, kann aber mit anderen Linux-Distributionen verwendet werden, die derzeit nicht unterstützt werden. Erfahre mehr über den Fernzugriff auf Linux mit Splashtop: https://www.splashtop.com/linux
Über Splashtop
Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet preiswerte und erstklassige Lösungen für den Fernzugriff auf Computer und die Zusammenarbeit. Splashtop Remote Desktop Services ermöglichen es Menschen, von jedem Gerät und überall auf ihre Apps und Daten zuzugreifen. Die Splashtop-Fernunterstützungsdienste ermöglichen es IT und MSPs, Computer, mobile, industrielle Ausrüstung und das Internet der Dinge (IoT) zu unterstützen. Die On-Demand-Supportlösungen von Splashtop ermöglichen es Support- und Helpdesk-Teams, aus der Ferne auf Computer sowie iOS- und Android-Geräte zuzugreifen, um Support zu leisten. Splashtop-Kollaborationsdienste, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung, von einer zu vielen, geräteübergreifend. Mehr als 20 Millionen Nutzer genießen Splashtop-Produkte. Erfahre mehr auf https://www.splashtop.com