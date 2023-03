Splashtop erweitert Remote-Desktop-Lösungen um Dateiübertragung per Drag-and-drop, Sitzungsaufzeichnungen und andere Funktionen bzw. Verbesserungen

— Die neueste Version der Splashtop Business-Apps für Windows und Mac führt mehrere häufig nachgefragte Funktionen ein. —

San Jose, Kalifornien, 24. Januar 2019 — Splashtop, Inc., der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Fernzugriff, Zusammenarbeit und Fernsupport, hat heute die Drag-and-Drop-Dateiübertragung und Sitzungsaufzeichnung in der neuesten Version der Splashtop Business-Apps eingeführt. Diese Funktionen sind zusammen mit anderen neuen Funktionen und Leistungsverbesserungen jetzt in ausgewählten Splashtop Business Access-, Splashtop Remote Support - und Splashtop SOS-Paketen verfügbar.

Die Drag-and-Drop-Dateiübertragung macht die Übertragung von Dateien zwischen lokalen und Remote-Computern einfacher als je zuvor. Beim Zugriff auf einen Remote-Computer können Benutzer einfach ihre Maus oder ihr Trackpad verwenden, um die gewünschten Dateien auszuwählen und vom lokalen Computer auf den Remote-Computer zu ziehen und umgekehrt. Benutzer können auch Dateiübertragungen per Drag-and-Drop zwischen Windows- und Mac-Computern durchführen, was die meisten anderen Fernzugriffslösungen nicht bieten.

Die Sitzungsaufzeichnung ermöglicht es Benutzern, ihre Fernsitzungen aufzuzeichnen, indem sie auf eine Schaltfläche in der Symbolleiste klicken, um die Aufzeichnung zu starten und zu stoppen, wobei alle Aufzeichnungen automatisch auf dem lokalen Computer gespeichert werden. Auf diese Weise können Benutzer auf einfache Weise Sitzungen zu Schulungszwecken, zur Aufzeichnung, zum Erstellen von Videos und mehr aufzeichnen.

Zu den weiteren neuen Funktionen und Verbesserungen in Splashtop Version 3.3.0.0 gehören:

Dateiübertragung kopieren und einfügen (nur Windows)

Stark verbesserte Dateiübertragungsgeschwindigkeit

Übertrage Dateien, ohne eine Fernzugriffssitzung zu starten

UX-Verbesserungen bei der Dateiübertragung

Geplanter Neustart (Remote Support Premium)

Benachrichtigungen für Windows-Ereignisse (Remote Support Premium)

macOS Mojave Darkmode-Unterstützung

„Mit der Hinzufügung von Drag-and-Drop und Copy-Paste File Transfer sowie den Verbesserungen bei Geschwindigkeit und UX bietet Splashtop die leistungsstärkste Dateiübertragungsfunktionalität in der Fernzugriffsbranche“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Die Kerngeschäftsprodukte von Splashtop sind bereits um bis zu 80% günstiger als unsere führenden Wettbewerber. Die neuen Funktionen und Verbesserungen, die in unserer neuesten Version hinzugefügt wurden, setzen unser Engagement fort, unseren Kunden die günstigsten Fernzugriffs- und Remote-Supportlösungen anzubieten.“

Splashtop Remote Support Premium, das im August letzten Jahres veröffentlicht wurde, um zusätzliche Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen sowie Fernsupport zu bieten, erhält auch neue Updates in der Version 3.3.0.0 mit geplantem Neustart und Warnmeldungen für Windows-Ereignisse.

Jetzt verfügbar

Neue Abonnenten von Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support und Splashtop SOS erhalten automatisch die neue Version der Splashtop-Anwendungen. Aktuelle Abonnenten können unter https://www.splashtop.com/splashtop-new-features-january-2019 mehr über die Version erfahren, wie Updates eingeführt werden und welche Funktionen für welche Pakete gelten. Die neuen Funktionen sind auch in kostenlosen Testversionen von Splashtop Business Access, Remote Support oder SOS verfügbar.

Über Splashtop

Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet preiswerte und erstklassige Lösungen für den Fernzugriff auf Computer und die Zusammenarbeit. Splashtop Remote Desktop Services ermöglichen es Menschen, von jedem Gerät und überall auf ihre Apps und Daten zuzugreifen. Die Splashtop-Fernunterstützungsdienste ermöglichen es IT und MSPs, Computer, mobile, industrielle Ausrüstung und das Internet der Dinge (IoT) zu unterstützen. Splashtop On-Demand-Supportlösungen ermöglichen es Support- und Helpdesk-Teams, aus der Ferne auf Computer sowie iOS- und Android-Geräte zuzugreifen, um Support zu leisten. Splashtop-Kollaborationsdienste, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung, von einer zu vielen, geräteübergreifend. Mehr als 20 Millionen Nutzer genießen Splashtop-Produkte. Erfahre mehr auf https://www.splashtop.com.