KI-gestützter Fernsupport mit Splashtop und SysAid
Verbinden Sie Splashtop mit SysAid AI, um sichere Fernsupport-Sitzungen direkt aus Service-Datensätzen zu starten. So können IT-Teams Probleme beheben und Benutzer schneller unterstützen.
Hauptfunktionen
Starten Sie Fernsupport mit KI-gestützten Workflows
Starten Sie Fernsupport ganz einfach direkt über Ihren Service Desk. SysAid AI identifiziert das Gerät automatisch, stellt Links zum Verbinden bereit, protokolliert Sitzungen automatisch im Ticket Journey und lernt, für ähnliche Tickets Fernzugriff vorzuschlagen.
Sichere Fernverbindungen
Schützen Sie Fernsupport-Sitzungen mit verschlüsselten Splashtop Verbindungen und Zugriffskontrollen, die für Geschäfts- und Unternehmensumgebungen entwickelt wurden.
Funktionen für Remote-Sitzungen
Nutzen Sie Splashtop Fernsupport-Funktionen wie Dateiübertragung, Remote-Neustart, Chat und Fernsteuerung, um Geräte in Echtzeit zu beheben.
On-Demand-Fernsupport bereitstellen
Generieren Sie direkt aus dem SysAid Service-Datensatz einen Einladungslink für den anfragenden Benutzer und einen Startlink für den Techniker.
Mit verwalteten Computern verbinden
Starten Sie eine Fernsitzung mit einem bestehenden Computer, der in Splashtop bereits verfügbar ist.
Der KI-Agent identifiziert den richtigen Computer — anhand des Asset-Namens, des Assets des anfragenden Benutzers oder einer anderen Referenz im Serviceeintrag. Ihr Techniker kann den Computer auch direkt benennen.
Supportaktivitäten dokumentieren
Jede Remote-Sitzung und Startaktivität wird automatisch im SysAid-Servicedatensatz protokolliert. So erhält Ihr Team einen Prüfpfad für Transparenz, Audits und Compliance – ganz ohne zusätzlichen Aufwand.
Availability: This integration is available to SysAid Cloud customers with Splashtop Enterprise.
Ressourcen
Setup-Anleitung
Splashtop mit SysAid verbinden
Stärken Sie Ihre IT-Abläufe mit Splashtop AEM
Erweitern Sie Ihre IT-Service-Workflows mit Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM). Automatisieren Sie Routineaufgaben, verwalten Sie Patches, überwachen Sie den Zustand Ihrer Endpunkte, identifizieren Sie Schwachstellen und ergreifen Sie Maßnahmen, um Geräte sicher und auf dem neuesten Stand zu halten – alles zusammen mit Splashtop Fernsupport.