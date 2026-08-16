Direkt zum Hauptinhalt
Splashtop20 years of trust
AnmeldenGratis testen
+49 (711) 340 67876AnmeldenGratis testen

KI-gestützter Fernsupport mit Splashtop und SysAid

Verbinden Sie Splashtop mit SysAid AI, um sichere Fernsupport-Sitzungen direkt aus Service-Datensätzen zu starten. So können IT-Teams Probleme beheben und Benutzer schneller unterstützen.

Hauptfunktionen

  • Starten Sie Fernsupport mit KI-gestützten Workflows
    Starten Sie Fernsupport ganz einfach direkt über Ihren Service Desk. SysAid AI identifiziert das Gerät automatisch, stellt Links zum Verbinden bereit, protokolliert Sitzungen automatisch im Ticket Journey und lernt, für ähnliche Tickets Fernzugriff vorzuschlagen.​​ ​

  • Sichere Fernverbindungen
    Schützen Sie Fernsupport-Sitzungen mit verschlüsselten Splashtop Verbindungen und Zugriffskontrollen, die für Geschäfts- und Unternehmensumgebungen entwickelt wurden.

  • Funktionen für Remote-Sitzungen
    Nutzen Sie Splashtop Fernsupport-Funktionen wie Dateiübertragung, Remote-Neustart, Chat und Fernsteuerung, um Geräte in Echtzeit zu beheben.

  • On-Demand-Fernsupport bereitstellen
    Generieren Sie direkt aus dem SysAid Service-Datensatz einen Einladungslink für den anfragenden Benutzer und einen Startlink für den Techniker.

  • Mit verwalteten Computern verbinden
    ​​Starten Sie eine Fernsitzung mit einem bestehenden Computer, der in Splashtop bereits verfügbar ist.

    • Der KI-Agent identifiziert den richtigen Computer — anhand des Asset-Namens, des Assets des anfragenden Benutzers oder einer anderen Referenz im Serviceeintrag. Ihr Techniker kann den Computer auch direkt benennen.​​ ​​​

  • Supportaktivitäten dokumentieren
    Jede Remote-Sitzung und Startaktivität wird automatisch im SysAid-Servicedatensatz protokolliert. So erhält Ihr Team einen Prüfpfad für Transparenz, Audits und Compliance – ganz ohne zusätzlichen Aufwand.

Availability: This integration is available to SysAid Cloud customers with Splashtop Enterprise.


Ressourcen

Setup-Anleitung

Splashtop mit SysAid verbinden

Mehr erfahren

Stärken Sie Ihre IT-Abläufe mit Splashtop AEM

Erweitern Sie Ihre IT-Service-Workflows mit Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM). Automatisieren Sie Routineaufgaben, verwalten Sie Patches, überwachen Sie den Zustand Ihrer Endpunkte, identifizieren Sie Schwachstellen und ergreifen Sie Maßnahmen, um Geräte sicher und auf dem neuesten Stand zu halten – alles zusammen mit Splashtop Fernsupport.

Sind Sie bereit, loszulegen?

Ready to Get Started?

Kostenlose Testversion startenMehr erfahren