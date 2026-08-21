Direkt zum Hauptinhalt
Splashtop20 years of trust
AnmeldenGratis testen
+49 (711) 340 67876AnmeldenGratis testen

Vereinfachen Sie den IT-Fernsupport mit Splashtop und Rippling

Geben Sie IT-Teams sicheren Remote- Zugriff in Echtzeit auf von Rippling verwaltete Geräte – mit Bereitstellung, Sitzungskontrollen und Aktivitätsprotokollierung, die direkt über Rippling verwaltet werden.

Hauptfunktionen

  • Installieren und konfigurieren Sie Splashtop über Rippling
    Rippling übernimmt die Zero-Touch-Installation und Konfiguration des Splashtop-Agenten auf Mitarbeitergeräten sowie der Admin-App für festgelegte Geräteadministratoren.

  • Geräte per Fernzugriff aufrufen und fernsteuern

    Verbinden Sie sich in Echtzeit mit verwalteten Geräten per Fernbildschirmansicht und Fernsteuerung, damit IT-Teams Probleme von überall aus beheben können.

  • Richtlinien für den Fernzugriff festlegen

    Wenden Sie unternehmensweite Einstellungen für Mitarbeitergenehmigung, Remote-Terminalzugriff und Sitzungsanforderungen über die Rippling Devices Settings an.

  • Remote-Sitzungen verfolgen und aufzeichnen

    Führen Sie Aktivitätsprotokolle, Sitzungsgründe und Aufzeichnungen, um Transparenz, Audits, Compliance und interne Prüfungen zu unterstützen.

  • Geräte per Fernzugriff nutzen und per Fernsupport unterstützen

    Verwalten Sie Geräte in Echtzeit, und zeigen Sie sie an und steuern Sie sie – mit Unterstützung für bis zu zwei gleichzeitige Fernsitzungen.

  • Beheben Sie Probleme mit Remote-Terminalzugriff

    Führen Sie Befehlszeilenaktionen auf Remote-Geräten aus, ohne den Bildschirm des Mitarbeiters zu übernehmen.

  • Unterstützt Multi-Monitor-Umgebungen

    Zeigen Sie mehrere Remote-Monitore während einer Fernsitzung an und arbeiten Sie über sie hinweg.

Verfügbarkeit: Die Tarife Splashtop Standard und Splashtop Premium sind über den Rippling App Shop verfügbar. Standard bietet grundlegende Funktionen für Fernzugriff und Fernsupport, während Premium erweiterte Funktionen für Sitzungen, Produktivität und Compliance hinzufügt.


Ressourcen

Erhalten Sie Splashtop über Rippling

Entdecken Sie die Integration und fügen Sie Splashtop Ihrer Rippling-Umgebung hinzu.

Mehr erfahren

Stärken Sie Ihre IT-Abläufe mit Splashtop AEM

Erweitern Sie Ihre IT-Service-Workflows mit Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM). Automatisieren Sie Routineaufgaben, verwalten Sie Patches, überwachen Sie den Zustand Ihrer Endpunkte, identifizieren Sie Schwachstellen und ergreifen Sie Maßnahmen, um Geräte sicher und auf dem neuesten Stand zu halten – alles zusammen mit Splashtop Fernsupport.

Sind Sie bereit, loszulegen?

Sind Sie bereit, loszulegen?

Kostenlose Testversion startenMehr erfahren