Vereinfachen Sie den IT-Fernsupport mit Splashtop und Rippling
Geben Sie IT-Teams sicheren Remote- Zugriff in Echtzeit auf von Rippling verwaltete Geräte – mit Bereitstellung, Sitzungskontrollen und Aktivitätsprotokollierung, die direkt über Rippling verwaltet werden.
Hauptfunktionen
Installieren und konfigurieren Sie Splashtop über Rippling
Rippling übernimmt die Zero-Touch-Installation und Konfiguration des Splashtop-Agenten auf Mitarbeitergeräten sowie der Admin-App für festgelegte Geräteadministratoren.
Geräte per Fernzugriff aufrufen und fernsteuern
Verbinden Sie sich in Echtzeit mit verwalteten Geräten per Fernbildschirmansicht und Fernsteuerung, damit IT-Teams Probleme von überall aus beheben können.
Richtlinien für den Fernzugriff festlegen
Wenden Sie unternehmensweite Einstellungen für Mitarbeitergenehmigung, Remote-Terminalzugriff und Sitzungsanforderungen über die Rippling Devices Settings an.
Remote-Sitzungen verfolgen und aufzeichnen
Führen Sie Aktivitätsprotokolle, Sitzungsgründe und Aufzeichnungen, um Transparenz, Audits, Compliance und interne Prüfungen zu unterstützen.
Geräte per Fernzugriff nutzen und per Fernsupport unterstützen
Verwalten Sie Geräte in Echtzeit, und zeigen Sie sie an und steuern Sie sie – mit Unterstützung für bis zu zwei gleichzeitige Fernsitzungen.
Beheben Sie Probleme mit Remote-Terminalzugriff
Führen Sie Befehlszeilenaktionen auf Remote-Geräten aus, ohne den Bildschirm des Mitarbeiters zu übernehmen.
Unterstützt Multi-Monitor-Umgebungen
Zeigen Sie mehrere Remote-Monitore während einer Fernsitzung an und arbeiten Sie über sie hinweg.
Verfügbarkeit: Die Tarife Splashtop Standard und Splashtop Premium sind über den Rippling App Shop verfügbar. Standard bietet grundlegende Funktionen für Fernzugriff und Fernsupport, während Premium erweiterte Funktionen für Sitzungen, Produktivität und Compliance hinzufügt.
Ressourcen
Erhalten Sie Splashtop über Rippling
Entdecken Sie die Integration und fügen Sie Splashtop Ihrer Rippling-Umgebung hinzu.
Stärken Sie Ihre IT-Abläufe mit Splashtop AEM
Erweitern Sie Ihre IT-Service-Workflows mit Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM). Automatisieren Sie Routineaufgaben, verwalten Sie Patches, überwachen Sie den Zustand Ihrer Endpunkte, identifizieren Sie Schwachstellen und ergreifen Sie Maßnahmen, um Geräte sicher und auf dem neuesten Stand zu halten – alles zusammen mit Splashtop Fernsupport.