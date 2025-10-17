Remote Access Für Einzelpersonen und kleine Teams, um von jedem Gerät und von überall aus auf ihre Arbeitscomputer zuzugreifen.

Remote Support Für IT-Profis, um jedes Gerät aus der Ferne zu unterstützen. Echtzeit-Patch-Management als Add-on verfügbar. On-Prem-Option verfügbar.

Autonomous Endpoint Management Für IT-Profis zur Fernüberwachung, Verwaltung und Sicherung von Geräten mit Echtzeit-Patches, Automatisierungen, vollständiger Transparenz und Kontrolle.

Enterprise Für Remote-Zugriff der Enterprise-Klasse und Fernsupport mit SSO und erweiterter Verwaltbarkeit. On-Prem-Option verfügbar.