Webinar zum Fernzugriff
Thema: Holen Sie das Beste aus Splashtop Remote Access heraus
Datum: 19. November 2025
Zeit: 9:00 Uhr PT / 12:00 Uhr ET / 17:00 Uhr GMT
Dauer: 30 Minuten
Beschreibung: In diesem Webinar, das sich ausschließlich an neue Benutzer richtet, erfahren Sie, wie Sie das Beste aus der Splashtop Remote Access-Lösung herausholen. Unser Expertenteam aus dem Produktteam stellt Ihnen leistungsstarke Funktionen vor, gibt Tipps und Tricks und demonstriert Best Practices, die Ihnen helfen, Ihre Erfahrung zu optimieren.
In Expertengesprächen und Live-Demonstrationen erfahren Sie mehr über folgende Themen:
Entdecke die wichtigsten Funktionen und Anwendungsfälle
Nutze Best Practices, um eine nahtlose Einführung zu gewährleisten
Q&A mit unseren Experten, um Ihre spezifischen Fragen zu beantworten
Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht, um eine nahtlose und erfolgreiche Einführung von Splashtop zu gewährleisten.