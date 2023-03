Top-10-Gründe für ein Upgrade von Splashtop Personal auf Splashtop Business

Splashtop Personal ist eine großartige Möglichkeit, von überall in deinem Haus über dein Heimnetzwerk und von all deinen Geräten auf deinen Computer zuzugreifen. Sieh dir deinen Computer von deinem Smartphone auf der Couch an oder spiele ein Computerspiel von deinem Tablet aus im Bett. Splashtop macht es einfach. Mit dem optionalen Anywhere Access Pack-Abonnement kannst du auch von außerhalb deines Heimnetzwerks auf deine Heimcomputer zugreifen.

Aber was ist, wenn du deine Splashtop-Erfahrung auf die nächste Stufe heben möchtest? Ein Upgrade auf Splashtop Business Access bietet dir alles, was du für den Fernzugriff auf deine Heim- und Arbeitscomputer benötigst, sowie einige tolle zusätzliche Funktionen.

Sieh dir diese Gründe an, um auf Splashtop Business Access umzusteigen

Greifen Sie auf Ihre Arbeits-/Geschäftscomputer und Ihre Heimcomputer zu — Splashtop Personal ist nur für den persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch lizenziert. Hol dir Splashtop Business für eine Lizenz, mit der du sowohl auf deine Arbeits- als auch auf deine Heimcomputer zugreifen kannst. Fernzugriff auf Computer außerhalb deines Heimnetzwerks – Splashtop Personal ist für die Verwendung in deinem Heimnetzwerk kostenlos. Mit Splashtop Business Access kannst du von überall auf deine Computer zugreifen. Wenn du nur von überall auf deine Heimcomputer zugreifen möchtest, ist das Anywhere Access Pack for Personal für €15.49 /Jahr eine weitere Alternative. Kostenlose Splashtop iOS-Apps — Bei Splashtop Personal fallen Kosten für die iPad- und iPhone-Apps an. Bei Splashtop Business sind alle Apps kostenlos. Chrome-Browser-Plug-in — Splashtop Business unterstützt ein kostenloses Chrome-Browser-Plug-In, mit dem du zusätzlich zum Zugriff von deinen anderen Geräten aus über den Chrome-Browser auf deine Computer unter Windows, Mac, Linux oder einem Chromebook zugreifen kannst. Vorrangiger Support — Erhalte schnellere Antworten auf deine Fragen oder Unterstützung, wenn du sie brauchst. Online, per E-Mail oder am Telefon. Dateiübertragung — Übertrage Dateien zwischen Computern Drucken per Fernzugriff — Dateien auf einem Remote-Computer auf einem lokalen Drucker drucken Computer- und Benutzerverwaltung — Webkonsole zur Verwaltung von Listen und Gruppierungen von Benutzern und Computern in Geschäftssituationen, Aktivitätsprotokollierung. Du kannst Computer auch per Fernzugriff aktivieren und per Fernzugriff neu starten. Verbinde dich mit mehr Computern — Hast du viele Computer, auf die du zugreifen möchtest? Mit Splashtop Business kannst du auf bis zu 10 Arbeits- und Heimcomputer zugreifen. Premium-Funktionen – Kommentare (Whiteboard-ähnliche Funktionen zum Zeichnen auf deinem Bildschirm), benutzerdefinierte Kurzbefehle und Gamepad (Bildschirmsteuerung, die für die Bildschirmnavigation und Spiele nützlich ist). Diese Funktionen sind ohne Aufpreis in Splashtop Business enthalten oder für €15.49 /Jahr im Productivity Pack für Splashtop Personal verfügbar.

Wichtig: Wenn du derzeit kostenpflichtige Zusatzabonnements für die Personal Edition hast (Anywhere Access Pack oder Productivity Pack), brauchst du diese nicht mehr, nachdem du Business Access abonniert hast. Achte darauf, diese alten Abonnements im App Store zu kündigen, in dem du sie abonniert hast, oder über deine my.splashtop.com-Konsole, wenn du direkt bei Splashtop gekauft hast.

