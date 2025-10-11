Video: Ermöglichen Sie Studenten den Zugriff auf Laborcomputer auf dem Campus von zu Hause aus

Der Fernzugriff ist heute eines der heißesten Themen der Welt, insbesondere für Hochschulen und Universitäten. Während die COVID-19-Pandemie anhält, steigt die Nachfrage von Schulen nur, da viele von ihnen eine Möglichkeit für Schüler benötigen, aus der Ferne auf Laborcomputer zuzugreifen.
Erfahren Sie mehr über das Einrichten des Remote-Lab-Zugriffs.
Splashtop ermöglicht Schülern den Fernzugriff auf Laborcomputer und hilft damit Schulen erfolgreich, effektiven Fernunterricht zu ermöglichen. Sowohl Dozenten als auch Studenten lieben die hochleistungsfähigen Fernverbindungen von Splashtop, und wie einfach die Benutzung ist!
Splashtop hilft heute Hunderten von Universitäten mit unbeaufsichtigtem Fernzugriff und nutzt dabei eine seiner Kernfähigkeiten, die geräteübergreifende Konnektivität. Studenten können Windows-, Linux- und Mac-Laborcomputer nahtlos von jedem Computer, Tablet oder Mobilgerät (einschließlich Windows, Mac, iOS, Android und Chromebook) steuern.
Mit Splashtop können die Schülerinnen und Schüler zu Hause oder an jedem anderen Ort auf die Computer im Schullabor zugreifen, ohne dass jemand auf dem Campus anwesend ist. Unabhängig davon, wo sie sich befinden, können die Studenten weiterhin Video- und Audio-Streams (sogar Audio von entfernten Macs) übertragen, Maus und Tastatur steuern und alle Anwendungen auf dem Laborcomputer nutzen. Auf diese Weise können die Schülerinnen und Schüler die Hochleistungs-Laborcomputer ihrer Schule nutzen und mit Anwendungen wie der Adobe Suite arbeiten, als säßen sie direkt vor diesem Rechner.
Die Remote-Lab-Lösung von Splashtop bietet auch eine zentralisierte Verwaltungskonsole, wodurch sie sehr einfach zu verwalten und zu skalieren ist. Die sichere Infrastruktur von Splashtop , Intrusion Prevention und mehrere Funktionen schützen Ihre Daten. Andere Funktionen wie die Zwei-Faktor-Verifizierung und die Geräteauthentifizierung ermöglichen es Benutzern, die Sicherheit ihrer Konten zu optimieren.
Wie Splashtop für Laborcomputer funktioniert
Es gibt zwei Hauptkomponenten der Fernzugriffslösung von Splashtop:
Die Splashtop Business-App
Diese App ist auf allen Schülergeräten installiert. Nach der Anmeldung sehen die Schüler eine Liste der Computer, mit denen sie eine Verbindung herstellen können, und sehen, welche Computer online oder offline sind. Mit nur einem Klick haben sie vollen Zugriff auf diesen Laborcomputer und können die Kontrolle übernehmen, als säßen sie direkt davor.
Den Studierenden stehen Optionen wie Vollbild, Originalgröße, hohe Bildfrequenz (zur Optimierung für eventuell laufende Audio-/Videoanwendungen) und vieles mehr zur Verfügung. Einige andere Funktionen umfassen Dateiübertragung, Chat, Wake-on-LAN und Sitzungsaufzeichnung.
Der Splashtop-Streamer
Dieser einfach zu installierende Streamer läuft als Dienst und ist auf allen Laborcomputern installiert. IT-Administratoren sind in der Lage, alle Schulcomputer, Benutzer und die Geräte, von denen sie sich verbinden, zu sehen, zu gruppieren und zu verwalten. Hier können Admins auch Zugriffsberechtigungen festlegen, Sitzungsverläufe überprüfen, alle Schülersitzungen und deren Dauer anzeigen und diese Sitzungen sogar exportieren.
Unter der Registerkarte "Verwaltung" können Admins Gruppen von Computern erstellen (entweder Laborgruppen oder Benutzergruppen) und steuern, auf welche Computer/Gruppen von Computern die Studenten Zugriff haben. Eine Schlüsselfunktion, die Schulen lieben, ist, dass Ausbilder als Gruppenadministratoren eingerichtet werden können, sodass sie bestimmte Computergruppen kontrollieren können.
Besuchen Sie https://www.splashtop.com/solutions/remote-labs und chatten Sie mit uns, rufen Sie uns an und buchen Sie eine Demo. Wir würden gerne mehr über Ihren Anwendungsfall erfahren, sicherstellen, dass Splashtop zu Ihrer aktuellen Einrichtung passt, und Ihnen helfen, die perfekte Splashtop-Lösung für Ihre Schule zu finden.