Die Bewertungen sind da und Splashtop gewinnt den Preis für die beste Benutzerfreundlichkeit

Wenn du nach einer Softwarelösung für den Fernzugriff suchst, dann ist Splashtop das Richtige für dich.

Von 40 bewerteten Unternehmen erhielt Splashtop im G2 Usability Index für Fernzugriff, Frühjahr 2021, die höchste Punktzahl. Das bedeutet: Wenn es um die Benutzerfreundlichkeit von Fernzugriffslösungen geht, liefert Splashtop.

Unser engagiertes Team von Ingenieuren und Produktdesignern hat an der Entwicklung dieser führenden Fernzugriffslösung für dich gearbeitet. Wir hören von unseren angesehenen Partnern und Kunden, wie einfach es war, Splashtop zu implementieren. Das ist einer der Gründe, warum wir ihre bevorzugte Wahl für Fernzugriffslösungen sind.

G2 ist der größte und vertrauenswürdigste Softwaremarktplatz, der 5,5 Millionen Menschen jeden Monat hilft, intelligentere Softwareentscheidungen zu treffen, die auf authentischen Peer-Reviews basieren.

Die besten Branchenexperten wie Buchhaltung, IT-Experten, Bauwesen, Großhandel und Gesundheitswesen — die alle echte Kunden sind — nahmen am G2-Überprüfungsprozess teil, der zur Ermittlung des Best-Usability-Ergebnisses beigetragen hat. Erfahre mehr darüber auf der G2-Website.

„Ich habe in den letzten 10-15 Jahren buchstäblich die gesamte Remote-Desktop-Software ausprobiert und ich muss sagen, dass Splashtop definitiv erstklassig, erstklassig, schnell und einfach einzurichten ist. Wenn du remote angemeldet bist, ist es einfach so, als ob du am tatsächlichen Standort des Remote-Desktops bist. Mein Team und ich sind überglücklich, endlich ein Remote-Desktop-Programm zu haben, das tatsächlich unseren Bedürfnissen entspricht. Der Preis ist außergewöhnlich erschwinglich, basierend auf einem Vergleich deiner Konkurrenten (TeamViewer und GoToMyPC). Deine Software wird von unserem Radiosenderteam wärmstens empfohlen. "