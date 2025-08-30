Die Bewertungen sind da und Splashtop gewinnt den Preis für die beste Benutzerfreundlichkeit

Wenn Sie nach einer fernzugriff software Lösung suchen, dann ist Splashtop genau das Richtige für Sie.
98% Benutzerfreundlichkeit
98% einfache Verwaltung
97% entsprechen den Anforderungen
Von 40 bewerteten Unternehmen erhielt Splashtop im G2 Usability Index für Fernzugriff, Frühjahr 2021, die höchste Punktzahl. Das bedeutet: Wenn es um die Benutzerfreundlichkeit von Fernzugriffslösungen geht, liefert Splashtop.
"Als ich TeamViewer verwendet habe, wurde ich oft aus der Software rausgeschmissen, aber Splashtop hat das nie gemacht. Außerdem ist der Preis großartig! "
- Heather Klassen, Grey Owl Bookkeeping
Unser engagiertes Team von Ingenieuren und Produktdesignern hat daran gearbeitet, diese führende Fernzugriffslösung mit Ihnen im Hinterkopf zu entwickeln. Wir hören von unseren angesehenen Partnern und Kunden, wie einfach es war, Splashtop zu implementieren. Das ist einer der Gründe, warum wir ihre bevorzugte Wahl für Fernzugriffslösungen sind.
G2 ist der größte und vertrauenswürdigste Softwaremarktplatz, der 5,5 Millionen Menschen jeden Monat hilft, intelligentere Softwareentscheidungen zu treffen, die auf authentischen Peer-Reviews basieren.
Die besten Branchenexperten wie Buchhaltung, IT-Experten, Bauwesen, Großhandel und Gesundheitswesen — die alle echte Kunden sind — nahmen am G2-Überprüfungsprozess teil, der zur Ermittlung des Best-Usability-Ergebnisses beigetragen hat. Erfahre mehr darüber auf der G2-Website.
Aber nehmen Sie nicht nur deren Wort dafür, überzeugen Sie sich selbst mit einer kostenlosen Testversion.
„Ich habe buchstäblich alle Remote-Desktop-Software in den letzten 10-15 Jahren ausprobiert und ich muss sagen, dass Splashtop definitiv erstklassig, weltklasse, schnell und einfach einzurichten ist. Wenn Sie sich remote einloggen, ist es, als wären Sie am tatsächlichen Standort des Remote-Desktops. Mein Team und ich sind überglücklich, endlich ein Remote-Desktop-Programm zu haben, das tatsächlich unseren Bedürfnissen entspricht. Der Preis ist im Vergleich zu Ihren Mitbewerbern (TeamViewer und GoToMyPC) außergewöhnlich erschwinglich. Ihre Software wird von unserem Radioteam sehr empfohlen.“
- Jeff & Staff, WJMX, DB Smooth Jazz Boston Global Radio