Splashtop steht an der Seite der AAPI-Community

Die Bedeutung von Mitgefühl & Gemeinsam gegen Gewalt

Mark Lee, im Namen der Splashtop-Familie

Liebe Splashtop-Community,

ich bin zutiefst betrübt über die jüngsten Morde in Atlanta und die zunehmenden Hassverbrechen gegen die Asian American und Oacific Islander Community.

Ich bin in Taiwan geboren und aufgewachsen und dann mit 13 Jahren in die USA eingewandert, und habe Rassismus am eigenen Leib erfahren. Diese Angriffe sind beängstigend und schmerzhaft.

Bei Splashtop stehen wir gegen Hass, Diskriminierung und Gewalt in ALLEN Formen.

Letztes Jahr, nach der sinnlosen Ermordung von George Floyd und der ständigen Erinnerungen an systemischen Rassismus, haben wir unsere Initiative für soziale Gerechtigkeit ins Leben gerufen, um den Wandel hin zu einer besseren Welt voranzutreiben.

Wir haben alle Spenden unserer Mitarbeiter verdoppelt (bis zu 10.000$ pro Mitarbeiter), um die Black Lives Matter Foundation, die Equality Foundation und den Legal Defense and Educational Fund der NAACP zu unterstützen.

Zusätzlich zu den oben genannten Stiftungen werden wir die Initiative, im Rahmen derer für jede Spenden wir denselben Betrag ergänzen, auf den Stop AAPI Hate Fund ausweiten. https://stopaapihate.org

Es sind Zeiten wie diese, in denen wir uns an die Bedeutung von Mitgefühl, Güte und Freundlichkeit erinnern und als Gemeinschaft zusammenstehen müssen, um dieser Gewalt ein Ende zu setzen.

