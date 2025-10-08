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Splashtop team members smiling and holding awards, dressed in colorful attire with a Splashtop backdrop

Splashtop würdigt Okinawa Cross Head (OCH) als Support-Anbieter

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Splashtop freut sich über Okinawa Cross Head Co., Ltd. als exklusiven technischen Support-Anbieter in Japan.

Mitglieder des Splashtop Japan-Teams überreichten OCH kürzlich eine Anerkennungsurkunde. Das OCH-Team hat bei der Abwicklung des First-Line-Supports für unsere japanischen Kunden eine großartige Arbeit geleistet, so dass wir uns auf die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen konzentrieren und diese weiter verbessern können.

Splashtop entwickelt Fernzugriffs- und Fernunterstützungslösungen, die es mehr als 20 Millionen Benutzern ermöglichen, unterwegs auf ihre Computer zuzugreifen und es IT-, Support- und MSPs ermöglichen, die Computer und Mobilgeräte ihrer Benutzer aus der Ferne zu verwalten, darauf zuzugreifen und sie zu unterstützen.

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Two people stand side by side at an award ceremony. One holds a framed certificate, while the other smiles and gestures with a thumb up. Company logos OCH and Splashtop are visible on the backdrop behind them. Japanese text surrounds the image.
Two women sit in a radio studio in front of microphones, smiling at the camera. Colorful balloon letters spelling RADIO are visible in the background. The studio has glass walls and audio equipment.
A woman receives a framed certificate from a man in a short-sleeve shirt. They stand in front of a banner. Japanese text appears on the right and top, including a headline with bold characters. Dated July 23, 2017.


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