Splashtop würdigt Okinawa Cross Head (OCH) als Support-Anbieter

Splashtop freut sich über Okinawa Cross Head Co., Ltd. als exklusiven technischen Support-Anbieter in Japan.

Mitglieder des Splashtop Japan-Teams überreichten OCH kürzlich eine Anerkennungsurkunde. Das OCH-Team hat bei der Abwicklung des First-Line-Supports für unsere japanischen Kunden eine großartige Arbeit geleistet, so dass wir uns auf die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen konzentrieren und diese weiter verbessern können.

Splashtop entwickelt Fernzugriffs- und Fernunterstützungslösungen, die es mehr als 20 Millionen Benutzern ermöglichen, unterwegs auf ihre Computer zuzugreifen und es IT-, Support- und MSPs ermöglichen, die Computer und Mobilgeräte ihrer Benutzer aus der Ferne zu verwalten, darauf zuzugreifen und sie zu unterstützen.

