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Splashtop New Features

Splashtop: Neue Funktionen im zweiten Quartal 2021

Splashtop Team
3 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Verbesserung der Produktivität und Benutzerfreundlichkeit von Remote-Sitzungen

Mit der Veröffentlichung v3460 im Mai 2021 haben wir Funktionen eingeführt, die Splashtop-Fernsitzungen noch effizienter und produktiver machen. Verwenden Sie die neueste Version der Splashtop Business-Apps und Streamer, damit Sie Zugriff auf die neuen Funktionen haben, die für Ihr Abonnement gelten.

Schauen wir uns einige der wichtigsten Funktionen an, die wir eingeführt haben:

Desktop-Verknüpfung

A computer screen shows a remote desktop management app on the left with a menu open for a selected session, and a mobile device management interface on the right displaying device details and control options.

Verbinden Sie sich mit einem Computer, ohne die Splashtop-App öffnen zu müssen! Erstellen Sie einfach eine Verknüpfung auf dem Desktop oder Startbildschirm und klicken oder tippen Sie, um sich mit dem Computer zu verbinden.

Erfahre mehr über das Erstellen einer Desktopverknüpfung

Verbindungspool

A software window displays a schedule with resource names and times. A blue Connect button is highlighted for Resource 3, showing 24,581 available sessions. Other resources and scheduling details are listed above and below.

Es ist jetzt viel einfacher für Benutzer, während ihrer geplanten Zugriffszeit eine Verbindung zu einem verfügbaren Computer herzustellen. Definiere eine Gruppe von Computern als Verbindungspool. Wenn Benutzer klicken, um eine Verbindung herzustellen, sind sie mit einem verfügbaren Computer im Pool verbunden — Sie müssen nicht nach einem verfügbaren Computer suchen.

Verfügbar in Splashtop Enterprise. Für Windows, Mac und iOS (in Kürze auch für Android).

Erfahre mehr über die Verwendung von Connection Pool

Verbesserte Sitzungsnotizen

A dropdown menu highlights Session Notes in pink on the left, while on the right, a Session Notes window displays fields for Subject and Notes on a blue computer desktop background.

Bearbeiten Sie bequem Sitzungsnotizen während oder nach der Sitzung von der Splashtop Business-App aus. Bisher war diese Funktion nur über die my.Splashtop-Konsole verfügbar.

Erfahre mehr über das Erstellen von Sitzungsnotizen

Option zum Übergeben von Tastenkombinationen

A context menu is open showing options like Blank Screen, Lock Keyboard and Mouse, Enable Remote Stylus, and others. Keyboard Shortcuts is hovered, revealing Send Splashtop Shortcuts.

Tastenkombinationen können jetzt deaktiviert werden, sodass Benutzer wählen können, ob die unterstützten Tastenkombinationen über die Remote-Sitzung weitergegeben werden oder nicht.

Erfahre mehr über das Übergeben von Tastenkombinationen

Weitere Auflösungsoptionen

A computer settings window displays system details and connection options, with a dropdown menu open showing various screen resolution options for a remote computer, including “Native resolution of remote computer.”.

Wählen Sie aus mehreren Auflösungsoptionen, bevor Sie eine Verbindung zum Ferncomputer herstellen. Wenn es keine Auflösungsoption gibt, die zu Ihrem Bildschirm passt, setzt Splashtop die aktuelle Auswahl auf die am besten passende Auflösung außer Kraft.

Erfahre mehr über Auflösungsoptionen

Erweiterter Codec für Sitzungsaufzeichnungen

Screenshot of a settings window for session recording. The “Use VP9 as recording codec” option is checked, with a note stating VP9 offers smaller file size and less FPS drop, but requires higher computer performance.

Die neue Videocodec-Option hilft dabei, Sitzungsaufzeichnungen in höherer Qualität mit kleineren Dateigrößen zu generieren. Beachte, dass diese Option eine höhere Computerleistung erfordert.

Chat-Transkript auf der Webkonsole speichern (jetzt in Version 3462 verfügbar)

Laden Sie den vollständigen Chat-Verlauf auf die my.Splashtop-Konsole hoch/speichern. Admins können sich auch dafür entscheiden, eine Teameinstellung zu aktivieren, um die Chat-Transkripte automatisch hochzuladen.

SOS Cloud Build Tool (jetzt in Version 3462 verfügbar)

Benutzer können das SOS-App-Design, die Standardkonfigurationen und den Haftungsausschluss über ihre my.splashtop-Konsole anpassen und die benutzerdefinierte App online erstellen. Dies ersetzt den bisherigen Anpassungsprozess innerhalb der App und das Senden einer Anfrage an Splashtop, um die ausführbare Datei zu erstellen. Die angepasste App kann dann heruntergeladen oder über einen Link mit den Endbenutzern geteilt werden.

Weitere Informationen über das Anpassen und benutzerdefinierte Branding der SOS-App

Aktiviere den leeren Bildschirm für Linux

Computer screen showing a toolbar with various icons, one icon is circled in red and a dropdown menu is open with options Blank Screen and Lock Keyboard and Mouse visible.

Benutzer, die sich in Linux-Computer einwählen, können den Monitor des Remote-Computers ausblenden, um die Sicherheit zu erhöhen, damit andere nicht sehen können, was passiert, wenn Sie sich mit Splashtop verbinden. Diese Funktion ist bereits für Windows- und Mac-Computer verfügbar.

Sie können unsere Fernzugriffslösungen und die neuen Funktionen noch heute kostenlos ausprobieren!

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