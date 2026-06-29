Splashtop: Neue Funktionen im zweiten Quartal 2021

Verbesserung der Produktivität und Benutzerfreundlichkeit von Remote-Sitzungen
Mit der Veröffentlichung v3460 im Mai 2021 haben wir Funktionen eingeführt, die Splashtop-Fernsitzungen noch effizienter und produktiver machen. Verwenden Sie die neueste Version der Splashtop Business-Apps und Streamer, damit Sie Zugriff auf die neuen Funktionen haben, die für Ihr Abonnement gelten.
Schauen wir uns einige der wichtigsten Funktionen an, die wir eingeführt haben:
Desktop-Verknüpfung
Verbinden Sie sich mit einem Computer, ohne die Splashtop-App öffnen zu müssen! Erstellen Sie einfach eine Verknüpfung auf dem Desktop oder Startbildschirm und klicken oder tippen Sie, um sich mit dem Computer zu verbinden.
Erfahre mehr über das Erstellen einer Desktopverknüpfung
Verbindungspool
Es ist jetzt viel einfacher für Benutzer, während ihrer geplanten Zugriffszeit eine Verbindung zu einem verfügbaren Computer herzustellen. Definiere eine Gruppe von Computern als Verbindungspool. Wenn Benutzer klicken, um eine Verbindung herzustellen, sind sie mit einem verfügbaren Computer im Pool verbunden — Sie müssen nicht nach einem verfügbaren Computer suchen.
Verfügbar in Splashtop Enterprise. Für Windows, Mac und iOS (in Kürze auch für Android).
Erfahre mehr über die Verwendung von Connection Pool
Verbesserte Sitzungsnotizen
Bearbeiten Sie bequem Sitzungsnotizen während oder nach der Sitzung von der Splashtop Business-App aus. Bisher war diese Funktion nur über die my.Splashtop-Konsole verfügbar.
Erfahre mehr über das Erstellen von Sitzungsnotizen
Option zum Übergeben von Tastenkombinationen
Tastenkombinationen können jetzt deaktiviert werden, sodass Benutzer wählen können, ob die unterstützten Tastenkombinationen über die Remote-Sitzung weitergegeben werden oder nicht.
Erfahre mehr über das Übergeben von Tastenkombinationen
Weitere Auflösungsoptionen
Wählen Sie aus mehreren Auflösungsoptionen, bevor Sie eine Verbindung zum Ferncomputer herstellen. Wenn es keine Auflösungsoption gibt, die zu Ihrem Bildschirm passt, setzt Splashtop die aktuelle Auswahl auf die am besten passende Auflösung außer Kraft.
Erfahre mehr über Auflösungsoptionen
Erweiterter Codec für Sitzungsaufzeichnungen
Die neue Videocodec-Option hilft dabei, Sitzungsaufzeichnungen in höherer Qualität mit kleineren Dateigrößen zu generieren. Beachte, dass diese Option eine höhere Computerleistung erfordert.
Chat-Transkript auf der Webkonsole speichern (jetzt in Version 3462 verfügbar)
Laden Sie den vollständigen Chat-Verlauf auf die my.Splashtop-Konsole hoch/speichern. Admins können sich auch dafür entscheiden, eine Teameinstellung zu aktivieren, um die Chat-Transkripte automatisch hochzuladen.
SOS Cloud Build Tool (jetzt in Version 3462 verfügbar)
Benutzer können das SOS-App-Design, die Standardkonfigurationen und den Haftungsausschluss über ihre my.splashtop-Konsole anpassen und die benutzerdefinierte App online erstellen. Dies ersetzt den bisherigen Anpassungsprozess innerhalb der App und das Senden einer Anfrage an Splashtop, um die ausführbare Datei zu erstellen. Die angepasste App kann dann heruntergeladen oder über einen Link mit den Endbenutzern geteilt werden.
Weitere Informationen über das Anpassen und benutzerdefinierte Branding der SOS-App
Aktiviere den leeren Bildschirm für Linux
Benutzer, die sich in Linux-Computer einwählen, können den Monitor des Remote-Computers ausblenden, um die Sicherheit zu erhöhen, damit andere nicht sehen können, was passiert, wenn Sie sich mit Splashtop verbinden. Diese Funktion ist bereits für Windows- und Mac-Computer verfügbar.