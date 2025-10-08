Splashtop Neue Funktionen — Januar 2020

Ab letzten Monat und bis Januar 2020 führen wir die Version 3.3.6.0 der Splashtop Business-Familie von Apps und Webkonsole mit neuen Funktionsupdates ein. Neue Versionen des Streamers und neue Versionen der Splashtop-App in App-Benachrichtigungen werden in der Regel über einen Zeitraum von einigen Wochen eingeführt. Wenn Sie Ihre schneller aktualisieren möchten, können Sie dies jederzeit manuell über "Nach Updates suchen" im Produkt tun oder die neuesten Apps von unserer Splashtop-Download-Seite herunterladen.
Hier sind einige der neuen Funktionen, die hinzugefügt wurden:
Streamer aktualisiert
Die Windows- und Mac-Streamer wurden mit den neuesten Sicherheitsverbesserungen und der Unterstützung der neuesten Funktionen aktualisiert.
Verbesserte Unterstützung für macOS Catalina: Wir verbessern das Erlebnis auf macOS Catalina in unserem aktualisierten Mac Streamer, der am 9. Januar 2020 veröffentlicht wurde.
Aktualisierung der Splashtop Business Apps
In den aktualisierten 3.3.6.0-Apps für Windows und Mac, basierend auf Benutzerfeedback, finden Sie eine größere Kopier-/Einfüge-Puffergröße (erhöht von 16 KB auf 256 KB), sodass Sie größere Textmengen zwischen Systemen kopieren und einfügen können. Auch die Puffergröße für Computernotizen wurde erhöht.
Es gibt auch ein neues Diagnosetool, das bei der Fehlersuche nützlich sein kann, indem es die Serverkonnektivität, den Verbindungstyp, die Netzwerkeinstellungen des lokalen Computers (Wi-Fi, Firewall, Proxy) und die Netzwerkeinstellungen des Remote-Computers bewertet. Es kann unter Optionen, Erweitert, Diagnosetool aktivieren eingeschaltet werden. Sie sehen dann ein Diagnosetool-Symbol in der Symbolleiste neben jedem Computer in der Computerliste Ihrer Splashtop-App. Siehe diesen Diagnosetool-Leitfaden Artikel für weitere Informationen.
Die Splashtop Business App für iOS wurde auf Version 3.3.4.0 aktualisiert, in der Sie jetzt den angemeldeten Benutzer auf einem Remote-Computer sehen können. Sie können auch den Sicherheitscode eines Remote-Computers speichern. Und der Info-Dialog enthält neue Informationen, einschließlich der Computer-Betriebssystemversion und Benutzer/Dauer der letzten Sitzung.
1-zu viele
Die neue 1-zu-Viele-Funktion in Fernsupport hilft Ihnen, das Endpunktmanagement zu vereinfachen, indem Sie Aufgaben sofort ausführen oder auf mehrere Endpunkte gleichzeitig planen. Umfasst Softwareinstallation, Remotebefehl, Skriptausführung, Systemneustart und Windows-Updates. Verfügbar für Windows und Mac.
Die 1-to-Many-Funktion besteht aus Aktionen und Zeitplänen:
1-zu-Viele-Aktionen – Dies sind Aktionen, die Sie definieren und einrichten, wie z.B. die Installation eines Druckertreibers oder Software-Updates, das Ausführen eines Skripts zur Bereinigung des Caches, das Neustarten oder Installieren von Windows-Updates.
1-zu-viele Zeitpläne – Wenn Sie eine 1-zu-viele-Aktion erstellen, haben Sie die Möglichkeit, diese Aktion auf Abruf auszuführen oder zukünftige Ausführungen der Aktion zu planen. Die Planung kann nützlich sein, wenn es Aufgaben gibt, die Sie außerhalb der Arbeitszeiten oder an Wochenenden auf einer Gruppe von Computern ausführen möchten, ohne die Arbeit der Endbenutzer zu stören.
Wenn Sie eine neue Aktion erstellen, werden Sie sehen, dass es mehrere Auswahlmöglichkeiten gibt.
1-to-Many erweitert die folgenden vorhandenen Fernsupport-Aktionen, sodass sie auf mehreren Endpunkten gleichzeitig und nicht nacheinander ausgeführt werden können.
Systemneustart
Windows-Updates
Fernsteuerung — CMD oder PowerShell
1-To-Many fügt auch neue Funktionen hinzu, die es Ihnen ermöglichen, Softwareinstallationen bereitzustellen und zu installieren/deinstallieren/aktualisieren, ausführbare Dateien auszuführen und Batch-Dateien auf mehreren Endpunkten gleichzeitig auszuführen.
Batch-/Ausführbare Datei — .bat, .cmd oder .exe
Shell-Skript (Mac)
Skript-/Ausführbare Datei (Mac) — .pkg oder .sh
MSI-Datei
Weitere Informationen zum Einrichten von 1-zu-Viele-Aktionen in Fernsupport finden Sie in diesem Support-Artikel.
Exportieren von System-/Hardware- und Software-Inventarlisten (in Fernsupport)
Fernsupport-Abonnenten können jetzt eine CSV-Dateiversion der Systeminventar- und Softwareinventarlisten exportieren/herunterladen.
Diese Funktion ist unter Verwaltung | Alle Computer verfügbar. Scrollen Sie zum Ende Ihrer Computerliste und Sie sehen einen „Export“-Link. Wenn Sie auf den Link klicken, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie gefragt werden, was Sie exportieren möchten.
Computerliste
System-/Hardwareinventar
Inventar der Computersoftware
Hier ist ein Beispiel für den System-Hardware-Inventarbericht. Wenn Sie etwas wie das Überprüfen möchten, wie viele Ihrer Computer noch auf alten Betriebssystemversionen laufen, können Sie diese Computer leicht aus der Liste identifizieren. Und wenn Sie mit Tabellenkalkulationen vertraut sind, können Sie eine Pivot-Tabelle verwenden, um die Anzahl der Computer nach Betriebssystem zu ermitteln.
Sehen Sie sich diesen Artikel an, um mehr über den Anwendungsfall des Identifizierens von Computern, die Windows 7 und Windows Server 2008 ausführen, zu erfahren, da Microsoft den Support für diese Windows-Versionen im Januar 2020 beendet.