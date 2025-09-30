Kann Splashtop verwendet werden, um Remote-Mitarbeiter auszuspionieren? Fragen und Antworten

Ein kürzlich erschienener Artikel in der New York Times mit dem Titel „How Your Boss Can Use Your Remote-Work Tools to Spy on You“ hat einige Menschen beunruhigt, dass Splashtop als Werkzeug für Manager genutzt werden könnte, um ihre Mitarbeiter auszuspionieren. Das ist nicht der Fall. Die folgende Q&A erklärt und gibt Tipps, wie Sie Ihre Computer sicher halten und Ihre Privatsphäre schützen können.
Fragen und Antworten
Kann Splashtop verwendet werden, um Remote-Mitarbeiter auszuspionieren?
Nein. Splashtop ist ein Fernzugriffstool, das es entfernten Mitarbeitern ermöglicht, auf ihre Bürocomputer zuzugreifen und diese zu steuern.
Könnte jemand Splashtop benutzen, um auf meinen Computer zuzugreifen und mich ausspionieren, während ich ihn benutze?
Wenn eine Remote-Sitzung aufgebaut wird, wird eine große Benachrichtigung eingeblendet, die den Benutzer darüber informiert, dass ein Remote-Zugriff auf den Computer erfolgt. Wenn also jemand anderes per Fernzugriff auf Ihren Computer zugreift, während Sie ihn verwenden, erscheint ein Popup-Fenster, das Sie darüber informiert. Viele andere Fernsteuerungslösungen verfügen nicht über diese Sicherheitsfunktion.
Denken Sie daran, dass jemand nur dann auf Ihren Arbeitscomputer zugreifen kann, wenn 1) er ein Benutzerkonto im Splashtop-Konto Ihrer Organisation hat und 2) der Kontoadministrator seine Zugriffsberechtigung so festgelegt hat, dass er auf Ihren Computer zugreifen kann.
Wenn ich aus der Ferne auf einen Arbeitscomputer zugreife, könnte jemand im Büro sehen, was ich mache?
Sie können verhindern, dass andere sehen, was Sie tun, indem Sie die Funktion Schwarzer Bildschirm aktivieren. Dadurch wird der Bildschirm des Remote-Computers „geschwärzt“, während Sie darauf zugreifen und ihn bedienen, sodass Personen, die sich physisch vor der Arbeitsstation befinden, Ihnen nicht bei der Arbeit zusehen können.
Splashtop-Benutzer können den leeren Bildschirm während einer Remote-Sitzung ein- und ausschalten sowie die Tastatur und die Maus des Remote-Computers sperren, um Manipulationen zu verhindern, während Sie am Computer arbeiten.
Überwacht Splashtop meinen Webtraffic?
Nein, Splashtop überwacht Ihren Webtraffic nicht, während Sie aus der Ferne auf einen Arbeitscomputer zugreifen.
Wenn sich der Remote-Computer jedoch im Netzwerk Ihres Unternehmens befindet, während Sie aus der Ferne darauf zugreifen, um im Internet zu surfen, kann Ihr Unternehmen Ihre Internetaktivität weiterhin überwachen, als ob Sie den Bürocomputer persönlich verwenden würden. Unternehmen müssten dies mit einem separaten Tool tun, da Splashtop keine Webüberwachungstools bereitstellt.
Was ist, wenn mein Unternehmen bereits Überwachungssoftware auf meinem Arbeitscomputer verwendet?
Der Artikel stellt fest, dass, wenn Sie fernzugriff software wie Splashtop verwenden, „alles, was Sie innerhalb des Fensters dieser Anwendung tun, auf dem Computer in Ihrem Büro passiert. Das bedeutet, dass die IT-Abteilung oder die Unternehmensleiter auch die gleiche Art von Computerzugriff haben, wie sie ihn in einem physischen Büro haben“. Wenn Ihr Unternehmen Software wie ActivTrak oder SentryPC auf Ihrem Arbeitscomputer installiert hat, um die von Ihnen besuchten Webseiten, die installierte Software oder andere Aktivitäten zu verfolgen, dann wird diese Überwachung auf Ihrem Arbeitscomputer unabhängig davon stattfinden, ob Sie im Büro davor sitzen oder von zu Hause aus darauf zugreifen.
Welche Best Practices können Splashtop-Benutzer befolgen, um zu verhindern, dass sie ausspioniert werden?
Hier sind einige Tipps, die Sie befolgen können, um Ihre Privatsphäre bei der Remote-Arbeit zu schützen:
Stellen Sie sicher, dass "Geschwärzter Bildschirm" aktiviert ist
Aktiviere die Funktionen, um Manipulationen durch andere während einer Sitzung zu verhindern
Vergewissern Sie sich, dass nur Sie und/oder andere Personen mit der entsprechenden Berechtigung die Erlaubnis haben, auf Ihre Computer aus der Ferne zuzugreifen. Prüfen Sie mit Ihren Splashtop-Kontoadministrator, ob die Zugriffsberechtigungen für alle Computer aktualisiert sind.
Richten Sie sekundäre Authentifizierungsoptionen ein, wie z.B. Geräteauthentifizierung und Zwei-Faktor-Verifizierung, um zu verhindern, dass unbefugte Benutzer unter Ihrem Konto auf Ihre Computer zugreifen.
Denken Sie daran, dass, wenn Sie Ihren Bürocomputer aus der Ferne steuern, jede Software, die Ihr Unternehmen verwendet, um Ihre Aktivitäten auf Ihrem Bürocomputer zu verfolgen, weiterhin verwendet werden kann, genau so, als ob Sie den Arbeitscomputer persönlich nutzen würden.
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