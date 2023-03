Kann Splashtop verwendet werden, um Remote-Mitarbeiter auszuspionieren? Fragen und Antworten

Aufgrund eines kürzlich erschienenen Artikels der New York Times mit dem Titel "How Your Boss Can Use Your Remote-Work Tools to Spy on You" (Wie Ihr Chef Ihre Remote-Work-Tools nutzen kann, um Sie auszuspionieren) machen sich nun einige Leute Sorgen, dass Manager Splashtop als Werkzeug nutzen könnten, um ihre Mitarbeiter auszuspionieren. Dies ist nicht der Fall. Das folgende Q&A erklärt und gibt Tipps, wie Sie Ihre Computer sicher halten und Ihre Privatsphäre schützen können.

Fragen und Antworten

Kann Splashtop verwendet werden, um Remote-Mitarbeiter auszuspionieren?

Nein. Splashtop ist ein Fernzugriffstool, das es entfernten Mitarbeitern ermöglicht, auf ihre Bürocomputer zuzugreifen und diese zu steuern.

Könnte jemand Splashtop benutzen, um auf meinen Computer zuzugreifen und mich ausspionieren, während ich ihn benutze?

Wenn eine Remote-Sitzung aufgebaut wird, wird eine große Benachrichtigung eingeblendet, die den Benutzer darüber informiert, dass ein Remote-Zugriff auf den Computer erfolgt. Wenn also jemand anderes per Fernzugriff auf Ihren Computer zugreift, während Sie ihn verwenden, erscheint ein Popup-Fenster, das Sie darüber informiert. Viele andere Fernsteuerungslösungen verfügen nicht über diese Sicherheitsfunktion.

Denken Sie daran, dass jemand nur dann auf Ihren Arbeitscomputer zugreifen kann, wenn 1) er ein Benutzerkonto im Splashtop-Konto Ihrer Organisation hat und 2) der Kontoadministrator seine Zugriffsberechtigung so festgelegt hat, dass er auf Ihren Computer zugreifen kann.

Wenn ich aus der Ferne auf einen Arbeitscomputer zugreife, könnte jemand im Büro sehen, was ich mache?

Sie können verhindern, dass andere sehen, was Sie tun, indem Sie die Funktion Schwarzer Bildschirm aktivieren. Dadurch wird der Bildschirm des Remote-Computers „geschwärzt“, während Sie darauf zugreifen und ihn bedienen, sodass Personen, die sich physisch vor der Arbeitsstation befinden, Ihnen nicht bei der Arbeit zusehen können.

Splashtop-Benutzer können den leeren Bildschirm während einer Remote-Sitzung ein- und ausschalten sowie die Tastatur und die Maus des Remote-Computers sperren, um Manipulationen zu verhindern, während Sie am Computer arbeiten.

Überwacht Splashtop meinen Webtraffic?

Nein, Splashtop überwacht Ihren Webtraffic nicht, während Sie aus der Ferne auf einen Arbeitscomputer zugreifen.

Wenn sich der Ferncomputer jedoch im Firmennetzwerk befindet, während Sie aus der Ferne darauf zugreifen, um im Internet zu surfen, kann Ihr Unternehmen Ihre Internetaktivitäten trotzdem überwachen, so als ob Sie den Bürocomputer persönlich benutzen würden. Unternehmen müssten dies mit einem separaten Tool tun, da Splashtop keine Web-Überwachungstools anbietet.

Was ist, wenn mein Unternehmen bereits Überwachungssoftware auf meinem Arbeitscomputer verwendet?

In dem Artikel wird darauf hingewiesen, dass bei der Verwendung von Fernzugriffssoftware wie Splashtop „alles, was Sie innerhalb des Fensters dieser Anwendung tun, auf dem Computer in Ihrem Büro geschieht. Das bedeutet, dass die IT-Abteilung oder die Unternehmensleitung auch denselben Computerzugriff haben, den sie in einem physischen Büro haben.“ Wenn Ihr Unternehmen auf Ihrem Arbeitscomputer Software wie ActivTrak oder SentryPC installiert hat, um die von Ihnen besuchten Webseiten, die von Ihnen installierte Software oder andere Aktivitäten zu verfolgen, erfolgt diese Verfolgung auf Ihrem Arbeitscomputer unabhängig davon, ob Sie im Büro davor sitzen oder von zu Hause aus auf ihn zugreifen.

Welche Best Practices können Splashtop-Benutzer befolgen, um zu verhindern, dass sie ausspioniert werden?

Hier sind einige Tipps, die Sie befolgen können, um Ihre Privatsphäre bei der Remote-Arbeit zu schützen:

Stellen Sie sicher, dass "Geschwärzter Bildschirm" aktiviert ist

Aktiviere die Funktionen, um Manipulationen durch andere während einer Sitzung zu verhindern

Vergewissern Sie sich, dass nur Sie und/oder andere Personen mit der entsprechenden Berechtigung die Erlaubnis haben, auf Ihre Computer aus der Ferne zuzugreifen. Prüfen Sie mit Ihren Splashtop-Kontoadministrator, ob die Zugriffsberechtigungen für alle Computer aktualisiert sind.

Lege sekundäre Authentifizierungsoptionen fest, wie z. B. Geräteauthentifizierung und Zwei-Faktor-Verifizierung, um zu verhindern, dass nicht autorisierte Benutzer auf deine Computer unter deinem Konto zugreifen.

Wenn Sie per Fernzugriff auf Ihren Bürocomputer zugreifen, denken Sie daran, dass jede Software, die Ihr Unternehmen für die Verfolgung Ihrer Aktivitäten auf dem Bürocomputer einsetzt, weiterhin verwendet werden kann, genauso wie wenn Sie den Arbeitscomputer persönlich benutzen würden.

Erfahren Sie mehr über Splashtop