Updates für Splashtop Business und Remote Support — Dezember 2017

Hier ist ein Update zu einigen Funktionen, die kürzlich zu Splashtop Business Access und Remote Support hinzugefügt wurden. Wir hoffen, dass du sie nützlich findest, wenn du während der Weihnachtszeit per Fernzugriff auf Computer zugreifst oder sie unterstützt.

Kürzlich zu Splashtop Business Access und Fernunterstützung hinzugefügt

Neustart aus der Ferne

(verfügbar in Splashtop Business Access und Splashtop Remote Support — Plus )

Führen Sie einen herkömmlichen Neustart Ihres PCs durch, nehmen Sie aus der Ferne einen Neustart im sicheren Modus vor oder starten Sie nur den Streamer neu. Jetzt direkt über die native Splashtop Business-Anwendung.

Klicke in der Splashtop Business-App einfach auf das Zahnradsymbol neben dem Computer. Dann siehst du die folgenden Neustartoptionen:

Weitere Aktionen aus der Splashtop Business-App

Im obigen Dialogfeld gibt es weitere Aktionen, die du direkt in der App ausführen kannst, um dir eine Reise zur Webkonsole zu ersparen:

Computername bearbeiten

Deine persönliche Notiz für den Computer ansehen und bearbeiten

Version, IP-Adresse, Zeitpunkt der letzten Sitzung und mehr für Streamer einsehen

Computer löschen

Computer aufwecken

Gespeicherte Anmeldeinformationen löschen

und mehr

RDP-Sitzungen ansehen

(verfügbar in Splashtop Business Access und Splashtop Remote Support — Plus )

Beim Remote-Zugriff auf einen Windows Server siehst du immer zuerst die Konsolensitzung.

Jetzt hast du die zusätzliche Option, zu einer der aktiven RDP-Sitzungen zu wechseln, für den Fall, dass du Benutzer in diesen RDP-Sitzungen unterstützen musst.

Die Splashtop Business-Symbolleiste zeigt ggf. ein Dropdown-Menü mit aktiven RDP-Sitzungen an.

Ich freue mich auf 2018

In den nächsten Monaten werden wir die Möglichkeit hinzufügen, dass sich mehrere Techniker mit derselben Maschine verbinden können, mehrere Monitore an mehrere Monitore, eine tragbare Splashtop Business-App und mehr. Sieh dir mehr von dem an, was wir geplant haben.

Danke für Ihre anhaltende Unterstützung.

- Das Splashtop-Team