Updates für Splashtop Business und Remote Support — Dezember 2017

Hier ist ein Update zu einigen Funktionen, die kürzlich zu SplashtopRemote Access und Remote Support hinzugefügt wurden. Wir hoffen, dass Sie sie nützlich finden, wenn Sie während der Feiertage aus der Ferne auf Computer zugreifen oder diese unterstützen.
Kürzlich zu Splashtop Remote Access und Remote Support hinzugefügt
Neustart aus der Ferne
(verfügbar in Splashtop Remote Access und Splashtop Remote Support)
Starte PCs aus der Ferne im abgesicherten Modus neu, führe einen normalen Neustart durch oder starte nur den Streamer neu. Jetzt über die native Splashtop Business App.
Klicken Sie in der Splashtop Business-App einfach auf das Zahnradsymbol neben dem Computer. Dann sehen Sie die folgenden Neustartoptionen:
Weitere Aktionen aus der Splashtop Business-App
Im obigen Dialogfeld gibt es weitere Aktionen, die Sie direkt aus der App heraus ausführen können, um Ihnen den Weg zur Webkonsole zu ersparen:
Computername bearbeiten
Sehen und bearbeiten Sie Ihre persönliche Notiz für den Computer
Version, IP-Adresse, Zeitpunkt der letzten Sitzung und mehr für Streamer einsehen
Computer löschen
Computer aufwecken
Gespeicherte Anmeldeinformationen löschen
und mehr
RDP-Sitzungen ansehen
(verfügbar in Splashtop Remote Access und Splashtop Remote Support)
Wenn Sie sich auf einen Windows-Server einwählen, sehen Sie immer zuerst die Konsolensitzung.
Jetzt haben Sie die zusätzliche Option, zu einer der aktiven RDP-Sitzungen zu wechseln, für den Fall, dass Sie Benutzer in diesen RDP-Sitzungen unterstützen müssen.
Die Splashtop Business-Symbolleiste zeigt ggf. ein Dropdown-Menü mit aktiven RDP-Sitzungen an.
Ich freue mich auf 2018
In den nächsten Monaten werden wir die Möglichkeit hinzufügen, dass mehrere Techniker sich gleichzeitig mit derselben Maschine verbinden können, Multi-Monitor zu Multi-Monitor, eine tragbare Splashtop Business App und mehr. Sehen Sie mehr von dem, was wir geplant haben.
Danke für Ihre anhaltende Unterstützung.
- Das Splashtop-Team