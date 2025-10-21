Updates für Splashtop Business und Remote Support — Dezember 2017

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Splashtop New Features

Splashtop-Updates – Dezember 2017

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Hier ist ein Update zu einigen Funktionen, die kürzlich zu SplashtopRemote Access und Remote Support hinzugefügt wurden. Wir hoffen, dass Sie sie nützlich finden, wenn Sie während der Feiertage aus der Ferne auf Computer zugreifen oder diese unterstützen.

Kürzlich zu Splashtop Remote Access und Remote Support hinzugefügt

Neustart aus der Ferne

(verfügbar in Splashtop Remote Access und Splashtop Remote Support)

Starte PCs aus der Ferne im abgesicherten Modus neu, führe einen normalen Neustart durch oder starte nur den Streamer neu. Jetzt über die native Splashtop Business App.

Klicken Sie in der Splashtop Business-App einfach auf das Zahnradsymbol neben dem Computer. Dann sehen Sie die folgenden Neustartoptionen:

Cclient Reboot Interface

Weitere Aktionen aus der Splashtop Business-App

Im obigen Dialogfeld gibt es weitere Aktionen, die Sie direkt aus der App heraus ausführen können, um Ihnen den Weg zur Webkonsole zu ersparen:

  • Computername bearbeiten

  • Sehen und bearbeiten Sie Ihre persönliche Notiz für den Computer

  • Version, IP-Adresse, Zeitpunkt der letzten Sitzung und mehr für Streamer einsehen

  • Computer löschen

  • Computer aufwecken

  • Gespeicherte Anmeldeinformationen löschen

  • und mehr

RDP-Sitzungen ansehen

(verfügbar in Splashtop Remote Access und Splashtop Remote Support)

Wenn Sie sich auf einen Windows-Server einwählen, sehen Sie immer zuerst die Konsolensitzung.

Jetzt haben Sie die zusätzliche Option, zu einer der aktiven RDP-Sitzungen zu wechseln, für den Fall, dass Sie Benutzer in diesen RDP-Sitzungen unterstützen müssen.

Die Splashtop Business-Symbolleiste zeigt ggf. ein Dropdown-Menü mit aktiven RDP-Sitzungen an.

Splashtop interface showing connection options with two sessions

Ich freue mich auf 2018 

In den nächsten Monaten werden wir die Möglichkeit hinzufügen, dass mehrere Techniker sich gleichzeitig mit derselben Maschine verbinden können, Multi-Monitor zu Multi-Monitor, eine tragbare Splashtop Business App und mehr. Sehen Sie mehr von dem, was wir geplant haben.

Danke für Ihre anhaltende Unterstützung.

- Das Splashtop-Team

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