Löse die Computerprobleme deiner Familie mit Fernzugriff

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Two men remotely accessing a laptop using Splashtop while sitting on a couch

Lösen Sie die Computerprobleme Ihrer Familie mit Fernzugriff

Splashtop Team
4 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Es ist die Ferienzeit, was Zeit mit der Familie bedeutet. Für alle mit technikherausgeforderten Familienmitgliedern bedeutet das Wochen oder sogar Monate angesammelter Fragen und Probleme, die gelöst werden müssen. Sie möchten sie nicht von der Außenwelt abschneiden, aber Sie möchten auch nicht Ihren gesamten Besuch damit verbringen, sich um ihre Technik-To-Do-Liste zu kümmern.

Was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass es eine Möglichkeit gibt, ihre Computerprobleme das ganze Jahr über aus der Ferne zu lösen? Sie können Ihre Zeit und Ihre Feiertagsfreude mit Splashtop Remote Accesszurückgewinnen.

Mit einer Fernzugriffslösung können Sie mit Ihren Eltern – oder für sie – Probleme in Echtzeit lösen. Das macht Schluss mit den verwirrenden und oft unangenehmen Telefonaten, bei denen jemand versucht, Ihnen zu erklären, was schief läuft, ohne sich verständlich machen zu können.

Während einige Betriebssysteme integrierte Fernzugriffsoptionen bieten, gibt es Gründe, warum man stattdessen ein Tool wie Splashtop verwenden sollte.

Ups, Oma verwendet ein anderes Betriebssystem

Wenn Ihre Familie ähnliche Geräte verwendet, kann es einfach sein zu helfen, da sowohl Windows als auch Mac über integrierte Fernzugriffstools verfügen. Aber was passiert, wenn Ihre Oma sich weigert, das System zu wechseln, weil sie an das gewöhnt ist, das sie seit den 90ern hat? Ein dediziertes Fernzugriffstool wie Splashtop ermöglicht es Ihnen, auf Familiengeräte über mehrere Betriebssysteme und Marken hinweg zuzugreifen.

Setzen Sie sich mit Fernzugriff selbst ans Steuer

Wenn Sie jemals versucht haben, Ihrem Vater über FaceTime bei einem Problem zu helfen, haben Sie sich wahrscheinlich gewünscht, Sie könnten das Gerät einfach selbst bedienen. Mit Fernzugriff auf seinen Computer können Sie das! Kein „Drehen Sie die Kamera um, damit ich den Bildschirm sehen kann“, „Warten Sie, gehen Sie zurück - das musste ich sehen“ oder „Nein, nein, Sie müssen auf die Schaltfläche unten auf dem Bildschirm klicken. Unten!“ Wenn Sie Zugriff auf seinen Computer haben, können Sie genau das sehen, was Sie sehen müssen, und genau dort klicken, wo Sie klicken müssen.

Sie müssen nicht einmal an einem Computer sitzen. Splashtop ermöglicht Ihnen den Fernzugriff auf Windows-PCs und Macs von Ihrem Smartphone, Tablet oder einem anderen Computer aus. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Splashtop-App auf den Geräten zu installieren, auf die Sie zugreifen möchten. Schauen Sie sich diese Splashtop Remote Access -Demo an, um zu sehen, wie einfach der Einstieg ist.

Zu den praktischen Splashtop-Funktionen gehören:

  • Ferndruck

  • Sichere Dateiübertragung

  • Gruppenansicht

  • Zuverlässige Sicherheit

Zusätzlicher Bonus: Sie können auch über die Feiertage von jedem Gerät aus auf Ihren eigenen Computer zugreifen!

In einem Notfall

In einigen Situationen ist Fernzugriff mit einer Unbeaufsichtigt-Zugriffsoption mehr als nur eine Bequemlichkeit. Angenommen, Sie haben die Vollmacht für einen Onkel erhalten. Ohne Fernzugriff hätten Sie eine lange Fahrt und einen verzweifelten Versuch, das richtige Passwort für sein Konto zu finden. Mit Fernzugriff können Sie in fünf Minuten auf seinen Computer auf Ihrem eigenen Gerät zugreifen. Von dort aus können Sie sich in sein Bankkonto einloggen und seine Hypothek auf dem neuesten Stand halten.

Splashtop kommt mit integrierten Sicherheitsfunktionen wie MFA, um sicherzustellen, dass nur Sie (und autorisierte Benutzer) auf den Remote-Computer zugreifen können. Ihre Sicherheit ist unsere oberste Priorität.

Wenn die Betrüger und Hacker anklopfen

Wir leben in einer Welt, in der Betrüger nicht nur die Technik-Analphabeten, sondern jeden und alle ausnutzen. Und ja, eine Fernzugriffslösung kann sogar helfen, Ihre Eltern vor einigen dieser Betrügereien zu schützen. Wenn Sie Fernzugriff auf ihren Computer haben, können Sie einen Virenblocker installieren und wichtige Dateien sicher direkt mit ihnen teilen, anstatt per E-Mail oder USB. Da Cyberkriminalität im Allgemeinen zunimmt, ist es wichtig, die Sicherheit Ihrer Lieben zu gewährleisten.

Ausgezeichneter Kundenservice (Für den Fall, dass SIE Unterstützung benötigen)

Als technischer Kundendienst für Familien wissen Sie, dass manchmal Dinge nicht wie vorgesehen funktionieren und Sie zusätzliche Hilfe benötigen. Wenn das passiert, wollen Sie ein gut unterstütztes Produkt mit einem leicht zu erreichenden Kundendienst. Splashtop ist für Sie da mit und dem besten Kundensupport. Wir helfen Ihnen bei jedem Problem und sorgen dafür, dass Sie im Handumdrehen wieder Eierlikör trinken können.

Schenken Sie Ihrer Familie (und sich selbst) Fernzugriff

Selbst wenn Ihre Eltern oder andere Familienmitglieder technisch versiert sind, wenden sie sich dennoch an Sie, wenn sie ein Problem haben. So praktisch „Haben Sie versucht, es aus- und wieder einzuschalten“ auch ist, manchmal ist das Problem komplexer. Von der Dateifreigabe bis zum Remote-Drucken, Splashtop hat alles, was Sie brauchen. Ersparen Sie allen dieses Jahr Kopfschmerzen und schenken Sie Ihrer Familie den Fernzugriff.

Sparen Sie sich die Kopfschmerzen in dieser Weihnachtszeit, probieren Sie Splashtop noch heute aus!

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