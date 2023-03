Löse die Computerprobleme deiner Familie mit Fernzugriff

Es ist die Weihnachtszeit, was Zeit mit der Familie bedeutet. Für jeden mit technisch behinderten Familienmitgliedern bedeutet das Wochen oder sogar Monate an gespeicherten Fragen und Problemen, die es zu lösen gilt. Du willst sie nicht von der Außenwelt abschneiden, aber du willst auch nicht deinen ganzen Besuch damit verbringen, sich mit ihrer technischen To-do-Liste zu beschäftigen.

Was wäre, wenn wir dir sagen würden, dass es eine Möglichkeit gibt, ihre Computerprobleme das ganze Jahr über aus der Ferne zu lösen? Mit Splashtop-Fernzugriff kannst du deine Zeit und deine Urlaubsstimmung zurückgewinnen.

Mit einer Fernzugriffslösung können Sie mit Ihren Eltern – oder für sie – Probleme in Echtzeit lösen. Das macht Schluss mit den verwirrenden und oft unangenehmen Telefonaten, bei denen jemand versucht, Ihnen zu erklären, was schief läuft, ohne sich verständlich machen zu können.

Während einige Betriebssysteme integrierte Fernzugriffsoptionen bieten, gibt es Gründe, warum man stattdessen ein Tool wie Splashtop verwenden sollte.

Ups, Oma verwendet ein anderes Betriebssystem

Wenn deine Familie alle ähnliche Geräte verwendet, kann es leicht sein, zu helfen, weil sowohl Windows als auch Mac über integrierte Tools für den Fernzugriff verfügen. Aber was passiert, wenn deine Großmutter sich weigert, das System zu wechseln, weil sie an das gewöhnt ist, das sie seit den 90ern hat? Ein dediziertes Tool für den Fernzugriff, wie Splashtop, ermöglicht es dir, auf Familiengeräte verschiedener Betriebssysteme und Marken zuzugreifen.

Setz dich mit Fernzugriff auf den Fahrersitz

Falls du jemals versucht hast, Papa über FaceTime über ein Problem zu sprechen, hast du dir wahrscheinlich gewünscht, du könntest das Gerät einfach selbst bedienen. Mit Fernzugriff auf seinen Computer kannst du das! Nicht mehr, „Dreh die Kamera um, damit ich den Bildschirm sehen kann“, „Warte, geh zurück nach oben — das musste ich sehen“ oder, „Nein, nein, du musst auf die Schaltfläche am unteren Bildschirmrand klicken. Der Boden!“ Wenn du Zugriff auf seinen Computer hast, kannst du genau sehen, was du sehen musst, und genau darauf klicken, wo du klicken musst.

Du musst nicht einmal an einem Computer sitzen. Splashtop ermöglicht dir den Fernzugriff auf Windows-PCs und Macs von deinem Smartphone, Tablet oder einem anderen Computer aus. Alles, was du tun musst, ist die Splashtop-App auf den Geräten zu installieren, auf die du zugreifen möchtest. Schau dir diese Splashtop Business Access-Demo an, um zu sehen, wie einfach der Einstieg ist.

Zu den praktischen Splashtop-Funktionen gehören:

Ferndruck

Sichere Dateiübertragung

Gruppenansicht

Zuverlässige Sicherheit

Zusätzlicher Bonus: Du kannst über die Feiertage auch von jedem Gerät aus auf deinen eigenen Computer zugreifen!

In einem Notfall

In manchen Situationen ist der Fernzugriff mit einer Option für unbeaufsichtigten Zugriff mehr als nur eine Annehmlichkeit. Nehmen wir an, du hast eine Vollmacht für einen Onkel erhalten. Ohne Fernzugriff hättest du eine lange Fahrt und einen verzweifelten Versuch vor dir, das richtige Passwort für sein Konto zu finden. Mit Fernzugriff kannst du in fünf Minuten auf deinem eigenen Gerät auf seinen Computer zugreifen. Von dort aus kannst du dich in sein Bankkonto einloggen und seine Hypothek auf dem neuesten Stand halten.

Splashtop verfügt über integrierte Sicherheitsfunktionen wie MFA, um sicherzustellen, dass nur du (und autorisierte Benutzer) auf den Remote-Computer zugreifen können. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Wenn die Betrüger und Hacker anklopfen

Wir leben in einer Welt, in der Betrüger nicht nur technische Analphabeten ausnutzen, sondern jeden und jeden. Und ja, eine Fernzugriffslösung kann sogar dazu beitragen, deine Eltern vor einigen dieser Betrügereien zu schützen. Wenn du Fernzugriff auf ihren Computer hast, kannst du einen Virenblocker installieren und wichtige Dateien sicher direkt mit ihnen teilen, anstatt per E-Mail oder USB. Angesichts der allgemein zunehmenden Cyberkriminalität ist es wichtig, die Sicherheit deiner Lieben zu gewährleisten.

Exzellenter Kundenservice (für den Fall, dass DU Unterstützung benötigst)

Als technischer Kundendienst für Familien wissen Sie, dass manchmal Dinge nicht wie vorgesehen funktionieren und Sie zusätzliche Hilfe benötigen. Wenn das passiert, wollen Sie ein gut unterstütztes Produkt mit einem leicht zu erreichenden Kundendienst. Splashtop ist für Sie da mit und dem besten Kundensupport. Wir helfen Ihnen bei jedem Problem und sorgen dafür, dass Sie im Handumdrehen wieder Eierlikör trinken können.

Schenken Sie Ihrer Familie (und sich selbst) Fernzugriff

Auch wenn Ihre Eltern oder andere Familienmitglieder technisch recht versiert sind, bitten sie Sie um Unterstützung, wenn sie ein Problem haben. So praktisch ein "Hast du versucht, das Gerät aus- und wieder einzuschalten" auch ist, manchmal ist das Problem komplexer. Von der gemeinsamen Nutzung von Dateien bis hin zum Ferndrucken – Splashtop hat alles für Sie parat. Ersparen Sie dieses Jahr allen Kopfschmerzen und schenken Sie Ihrer Familie Fernzugriff.

Erspare dir die Kopfschmerzen in dieser Weihnachtszeit, probiere Splashtop Business Access noch heute aus!

Kostenlos testen