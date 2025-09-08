Effizientes Arbeiten im Homeoffice: Ausrüstung als Ergänzung zu Splashtop

Mit Telearbeit, von zu Hause aus arbeiten, Arbeiten auf Distanz, von zu Hause aus arbeiten und remote learning, die immer häufiger werden, hat Splashtop daran gearbeitet, Ihnen die Fernzugriffslösungen zu bieten, denen Sie für das Arbeiten aus der Ferne vertrauen, und hat ein paar lohnenswerte Vorschläge für Sie entdeckt, um Ihre Produktivität weiter zu steigern.
Wir sprechen über die Ausrüstung, die Sie verwenden können, um Ihre Splashtop- und andere verwandte Remote-Arbeitserfahrungen zu verbessern.
Für ein paar hundert Dollar können Sie Ihre Computerecke der Welt erheblich aufrüsten und sich auf den Weg zu einem noch effizienteren Remote-Arbeitserlebnis machen. Hier sind einige Artikel, die Sie erhalten können, um Ihr Remote-Arbeitserlebnis mit Splashtop zu verbessern.
Konzentrieren wir uns zunächst auf fünf wichtige Bereiche, die es zu berücksichtigen gilt:
Ohrhörer/Kopfhörer
Zusätzliche Monitore
Kabellose Ladegeräte
Mausunterstützung
Tastaturen
Ohrhörer/Kopfhörer
Wussten Sie schon, dass Splashtop den Ton vom entfernten Computer in Echtzeit auf Ihr lokales Gerät überträgt? Diese Funktion ist besonders großartig für Video- und Audioproduktionsprofis, die Lippen-Synchronisation durchführen müssen.
Sie können bemerkenswerte Schnäppchen ab 16 $ und generalüberholte Geräte für unter 200 $ von High-End-Marken wie Cyber Acoustics, Bose, JBL, LG, Sony, Sennheiser und SkullCandy finden.
Wenn Sie Schüler im Haus haben, die ebenfalls an ihren Laptops arbeiten, ist es vielleicht an der Zeit, jedem in der Familie eigene Kopfhörer zu besorgen. Sie können mit einem Paar 3,5-mm-Stereo-Kopfhörern mit einem geräuschunterdrückenden Mikrofon für Ihren PC, Ihr Tablet und Ihr Handy für knapp unter 20 $ beginnen. Versuchen Sie, nach generalüberholten Modellen Ihrer bevorzugten High-End-Markenprodukte zu suchen, um ein paar Euro zu sparen.
Wenn Sie in einer Apple-Welt leben, könnten EarPods für unter 35 $ mit 3,5-mm-Kopfhöreranschlüssen die Lösung für Telefonate oder Videowiedergabe sein. Im Gegensatz zu herkömmlichen, runden Ohrhörern ist das Design der EarPods durch die Geometrie des Ohrs definiert, um den Klangverlust zu minimieren. Die EarPods enthalten auch eine integrierte Fernbedienung, mit der Sie die Lautstärke anpassen, die Wiedergabe von Musik und Videos steuern und Anrufe mit einem Druck auf das Kabel annehmen oder beenden können.
Zusätzliche Monitore
Mit Splashtop können Sie auf einfache Weise die mehreren Monitore eines Remotecomputers auf Ihren Displays anzeigen, sodass Sie beide Bildschirme auf Ihrer Workstation bei Bedarf anzeigen können. dieser hilfreichen Multi-to-Multi-Monitor-Funktion können Sie effizient mehrere Aufgaben ausführen und so die Produktivität steigern. Sie können auch einen Monitor für Ihren Remotecomputer und einen Monitor für Ihren lokalen Computer verwenden.
Um Ihnen den Einstieg in einen Kauf zu erleichtern, der Mehrwert bietet, sind hier einige Monitore, die Sie in Betracht ziehen sollten, wenn Sie auf der Suche nach einem zweiten Bildschirm sind.
Bedenken Sie, dass Desktop-Computer-Monitore in der Regel zwischen 19 und 38 Zoll liegen und bis zu 49 Zoll für ultra-breite Displays für diejenigen mit größeren Schreibtischen. Zwischen $529 und $5,290 finden Sie die beste Lösung für Ihr Homeoffice. Für die besten Angebote kaufen Sie Produkte von Markenunternehmen wie LG, Asus und Dell und suchen Sie nach den Angeboten der Woche. Einige der größten ultra-breiten Monitore heute stammen von Unternehmen wie Samsung, Acer und Alienware.
Kabellose Ladegeräte
Vergessen Sie nicht, dass Splashtop Ihnen die Möglichkeit gibt, auch mit Smartphones und Tablets auf Ihren Bürocomputer zuzugreifen. Das ist großartig, wenn Sie sich von Ihrem Heimcomputer entfernen oder Besorgungen machen müssen.
Kabelloses Laden vermeidet die Abnutzung deines Telefons und anderer Geräte, da der Ladeanschluss nicht verwendet wird. Universelle Kompatibilität, sicherere Verbindungen und Haltbarkeit sind während der Pandemie von großem Wert — weniger Probleme, über die man sich Sorgen machen muss.
In der Kategorie der drahtlosen Ladegeräte erhalten Sie für etwa 20 bis 60 Dollar ein anständiges Teleforständermodell, das sich gut aufladen lässt, mit einer Leistung von 5W bis 10W, kompatibel mit iPhone oder Android. Zu den Top-Marken gehören: Anker, Belkin, Choetech, Mophie, Nanami und andere. Kabellose 3-in-1-Ladegeräte (für Uhren, Telefone, EarPods usw.) sind in der Regel wesentlich leistungsfähiger, bis zu 300 $ für Markenprodukte.
Mausunterstützung
Es ist praktisch, dass Sie Ihre Maus verwenden können, um den entfernten Computer während einer Fernverbindung mit Splashtop zu steuern. Sie können sogar eine Maus verwenden, um Ihren Computer zu steuern, während Sie von einem iPhone oder iPad aus fernzugreifen.
Wählen Sie also eine Maus, die am besten zu Ihrer Umgebung passt. Der Swiftpoint GT ist so konzipiert, dass er mit Mac, Android, Windows und iOS funktioniert. Er kann auch mit jedem Gerät entweder über den USB-Dongle (der auch als Ladegerät dient) oder Bluetooth4™ verwendet werden. Wenn Sie oft spät arbeiten, an langen Tagen, die zu Nächten werden, sollten Sie auch die Logitech MX Master Wireless Mouse in Betracht ziehen, die ebenfalls hohes Lob für ihr ergonomisches Design erhalten hat.
Tastaturen
Da Sie Ihre Tastatur verwenden können, um den entfernten Computer in Splashtop zu steuern, erkunden Sie Tastaturprodukte, die Ihnen Komfort bieten und langlebig sind. Erwägen Sie Optionen wie die Logitech Ergo K860 Split-Tastatur, Microsofts ergonomische Tastatur und natürlich die Apple Magic Keyboard. Diese sind in der Regel bei großen Einzelhändlern für einen schnellen Kauf erhältlich.
Versuche jetzt, mit Splashtop aus der Ferne zu arbeiten
In einer Umfrage vom Juni 2020 bestätigte Splashtop, dass zwar mehr als ein Drittel der Befragten vor der COVID-19-Pandemie noch nie von zu Hause aus gearbeitet hatte — und ein weiteres Drittel hatte selten aus der Ferne gearbeitet —, überwältigende 80 Prozent der Gruppe angaben, mehr oder gleich produktiv von zu Hause aus zu arbeiten.
Sie können Splashtops Fernzugriff Software heute kostenlos testen! Melden Sie sich jetzt für eine kostenlose Testversion an (keine Kreditkarte oder Verpflichtung erforderlich). Großartig für Einzelpersonen, kleine Teams und große Unternehmen.
Oder erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Remote-Arbeit und Telearbeit, von zu Hause aus arbeiten, Arbeiten auf Distanz, von zu Hause aus arbeiten mit Splashtop ermöglichen können.