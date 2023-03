Effizientes Arbeiten im Homeoffice: Ausrüstung als Ergänzung zu Splashtop

Da Arbeit von zu Hause aus und Fernunterricht immer üblicher werden, hat Splashtop daran gearbeitet, dir die Fernzugriffslösungen zu bieten, denen du vertraust, um aus der Ferne zu arbeiten, und hat ein paar wertvolle Vorschläge für dich entdeckt, wie du deine Produktivität weiter steigern kannst.

Wir sprechen über die Ausrüstung, die du verwenden kannst, um deine Splashtop- und andere damit verbundene Arbeitserfahrungen von zu Hause aus zu verbessern.

Für ein paar hundert Dollar kannst du deine Computerecke der Welt erheblich aufrüsten und dich auf den Weg für ein noch effizienteres Remote-Work-Erlebnis machen. Hier sind einige Dinge, die du bekommen könntest, um deine Erfahrung mit Splashtop zu verbessern.

Konzentrieren wir uns zunächst auf fünf wichtige Bereiche, die es zu berücksichtigen gilt:

Ohrhörer/Kopfhörer

Zusätzliche Monitore

Kabellose Ladegeräte

Mausunterstützung

Tastaturen

Zuallererst, wusstest du, dass Splashtop das Audio vom Remote-Computer zurück zu deinem lokalen Gerät in Echtzeit überträgt? Diese Funktion war besonders toll für Profis der Video& - und Audioproduktion, die Lippensynchronisation durchführen müssen.

Du kannst bemerkenswerte Schnäppchen ab 16$ und überholte Geräte für unter 200$ von High-End-Marken wie Cyber Acoustics, Bose, JBL, LG, Sony, Sennheiser und SkullCandy finden.

Wenn du Schüler zu Hause und auch auf ihren Laptops hast, ist es vielleicht an der Zeit, jedem in der Familie seine eigenen Kopfhörer zu besorgen. Du kannst mit einem Paar 3,5-mm-Stereo-Kopfhörern mit einem Mikrofon mit Geräuschunterdrückung für deinen PC, dein Tablet und dein Handy für knapp 20$ beginnen. Versuche, nach überholten Modellen deiner Lieblings-High-End-Markenprodukte zu suchen, um ein paar Dollar zu sparen.

Wenn du in einer Apple-Welt lebst, könnten EarPods für unter 35$ mit 3,5-mm-Kopfhöreranschlüssen die Lösung für Telefonanrufe oder Videowiedergabe sein. Im Gegensatz zu herkömmlichen, runden Ohrhörern wird das Design der EarPods durch die Geometrie des Ohrs bestimmt, um den Schallverlust zu minimieren. Die EarPods verfügen auch über eine eingebaute Fernbedienung, mit der du die Lautstärke regeln, die Wiedergabe von Musik und Video steuern und Anrufe annehmen oder beenden kannst, indem du das Kabel drückst.

Mit Splashtop können Sie auf einfache Weise die mehreren Monitore eines Remotecomputers auf Ihren Displays anzeigen, sodass Sie beide Bildschirme auf Ihrer Workstation bei Bedarf anzeigen können. dieser hilfreichen Multi-to-Multi-Monitor-Funktion können Sie effizient mehrere Aufgaben ausführen und so die Produktivität steigern. Sie können auch einen Monitor für Ihren Remotecomputer und einen Monitor für Ihren lokalen Computer verwenden.

Um dir den Einstieg in einen Kauf zu erleichtern, findest du hier einige Monitore, die du dir vielleicht ansehen solltest, wenn du auf der Suche nach einem zweiten Bildschirm bist.

Bedenken Sie, dass Desktop-Computermonitore im Allgemeinen zwischen 19 und 38 Zoll liegen und bis zu 49 Zoll für ultrabreite Displays für diejenigen mit größeren Schreibtischen. Zwischen 529 und 5.290$ kannst du die beste Lösung für dein Heimbüro finden. Für die besten Angebote kaufe Produkte von Markenunternehmen wie LG, Asus und Dell und suche nach den Angeboten der Woche. Einige der größten Ultrabreitbildschirme stammen heute von Unternehmen wie Samsung, Acer und Alienware.

Vergiss nicht, dass Splashtop dir die Möglichkeit gibt, Smartphones und Tablets zu verwenden, um auch per Fernzugriff auf deinen Bürocomputer zuzugreifen. Das ist großartig, wenn du von deinem Heimcomputer weggehen oder Besorgungen machen musst.

Kabelloses Laden vermeidet die Abnutzung deines Telefons und anderer Geräte, da der Ladeanschluss nicht verwendet wird. Universelle Kompatibilität, sicherere Verbindungen und Haltbarkeit sind während der Pandemie von großem Wert — weniger Probleme, über die man sich Sorgen machen muss.

In der Kategorie der drahtlosen Ladegeräte erhalten Sie für etwa 20 bis 60 Dollar ein anständiges Teleforständermodell, das sich gut aufladen lässt, mit einer Leistung von 5W bis 10W, kompatibel mit iPhone oder Android. Zu den Top-Marken gehören: Anker, Belkin, Choetech, Mophie, Nanami und andere. Kabellose 3-in-1-Ladegeräte (für Uhren, Telefone, EarPods usw.) sind in der Regel wesentlich leistungsfähiger, bis zu 300 $ für Markenprodukte.

Es ist praktisch, dass du während einer Fernverbindung mit Splashtop deine Maus verwenden kannst, um den Remote-Computer zu steuern. Du kannst sogar eine Maus verwenden, um deinen Computer zu steuern, während du von einem iPhone oder iPad aus per Fernzugriff zugreifst.

Also, wähle eine Maus, die für deine Umgebung am besten geeignet ist. Der Swiftpoint GT wurde für Mac, Android, Windows und iOS entwickelt. Es kann auch mit jedem Gerät verwendet werden, entweder über den USB-Dongle (der auch als Ladegerät dient) oder über Bluetooth4™. Wenn du an langen Tagen, die zu Nächten werden, oft bis spät in die Nacht arbeitest, könntest du auch die MX Master Wireless Mouse von Logitech in Betracht ziehen, die auch für ihr ergonomisches Design hoch gelobt wurde.

Da du deine Tastatur verwenden kannst, um den Remote-Computer in Splashtop zu steuern, erkunde Tastaturprodukte, die dir Komfort bieten und robust sind. Ziehe Optionen wie die Logitech Ergo K860 Split Keyboard,Microsoft die ergonomische Tastatur und natürlich das Apple Magic Keyboard in Betracht. Diese sind in der Regel bei großen Einzelhändlern für den schnellen Kauf erhältlich.

Versuche jetzt, mit Splashtop aus der Ferne zu arbeiten

In einer Umfrage vom Juni 2020 bestätigte Splashtop, dass zwar mehr als ein Drittel der Befragten vor der COVID-19-Pandemie noch nie von zu Hause aus gearbeitet hatte — und ein weiteres Drittel hatte selten aus der Ferne gearbeitet —, überwältigende 80 Prozent der Gruppe angaben, mehr oder gleich produktiv von zu Hause aus zu arbeiten.

Du kannst die Fernzugriffssoftware von Splashtop heute kostenlos testen! Melde dich jetzt für eine kostenlose Testversion an (keine Kreditkarte oder Verpflichtung erforderlich). Ideal für Einzelpersonen, kleine Teams und große Unternehmen.

Oder erfahre mehr darüber, wie du mit Splashtop Telearbeit aktivieren und von zu Hause aus arbeiten kannst.