Splashtop Remote Desktop für die Videobearbeitung: Ein Interview mit Torres Studios

Aufgrund der hohen Ressourcennutzung von Anwendungen, die in der Medien- und Unterhaltungsindustrie verwendet werden, ist die Fernarbeit für Fachleute bis heute ungewöhnlich. Das ändert sich jetzt. Viele Videoproduzenten, Nachrichten-/Radiosender und andere Techniker nutzen Splashtop, um sich von zu Hause oder von unterwegs in ihre Workstations zu versetzen. Um besser zu verstehen, wie sie Splashtop verwenden, sprachen wir mit Marlon Torres, dem Inhaber der Torres Studios. Marlon benutzt Splashtop Remote Desktop, um seinen Kunden schnellen und effektiven Service zu bieten, während er unterwegs ist.
F: Wie verwenden Sie den Remote-Desktop von Splashtop?
Marlon: Ich habe Splashtop auf meinem Heimcomputer installiert und nutze es, um von überall auf der Welt auf meine Dateien und Bearbeitungssoftware zuzugreifen. Ich reise sehr viel! Wenn Kunden mich also brauchen, um ihnen ein Video oder ein Foto zu schicken, kann ich von meinem Telefon oder Laptop aus auf mein Bearbeitungsprogramm zugreifen, das Video rendern und verschicken.
F: Was hat sich mit den Fernzugriffsmöglichkeiten von Splashtop verändert?
Marlon: Ich verwende ressourcenintensive Bearbeitungsprogramme, die nicht Cloud-basiert sein können. Ich habe tatsächlich einen 32-TB-Server, um diese komplexen Programme auszuführen und meine Dateien zu speichern. Die Rohdateien sind riesig, und deshalb brauche ich diese Rechenleistung.
Keine Wartezeit: Das Rendern eines Videos kann zwischen 10 Minuten und 3 Stunden dauern! Also, anstatt zu warten, bis das Programm abgeschlossen ist, kann ich meinem Tag nachgehen und den Status regelmäßig über Splashtop überprüfen. Sobald das Rendern abgeschlossen ist, lade ich es hoch und sende es an meine Kunden.
Ferngesteuert von jedem Gerät: Ich kann mit jedem Gerät, das ich habe, eine Verbindung zu meinem Heimcomputer herstellen — ob ich mit meinem Laptop in einem Hotel oder mit meinem Handy bei einem Foto- oder Videoshooting bin. Ich kann jede Datei verarbeiten und Fotos und Videos an meine Kunden senden.
Nutze hohe Internetgeschwindigkeiten: Ich habe zu Hause eine Upload-/Download-Geschwindigkeit von 1 Gbit/s. Einige der Hotels haben sehr schlechte Internetverbindungen. Ich kann Splashtop immer noch starten und dann mein Highspeed-Internet zu Hause nutzen, um meine Dateien zu verarbeiten. Auf diese Weise ist es viel schneller!
Familie helfen: Manchmal, wenn mein Verlobter eine der Dateien benötigt und sie nicht finden kann, greife ich schnell aus der Ferne zu und helfe ihr. Ich weiß, wo die Datei ist, also übertrage ich sie einfach an einen ihr bekannten Ort. Es ist sehr praktisch.
Ich lege großen Wert darauf, meine Projekte pünktlich abzuliefern, und mit Splashtop kann ich das von überall aus tun. Ich kann mehr Projekte übernehmen, da ich jetzt mehr reisen kann, ohne dass meine Arbeit dadurch beeinträchtigt wird.
F: Wie haben Sie uns gefunden?
Marlon: Ich habe nach Tools für den Fernzugriff gesucht und Splashtop gefunden. Ich meldete mich für die kostenlos testen an und innerhalb weniger Tage wusste ich, dass es eine großartige Lösung für mich ist.
F: Wie ist Splashtop zu installieren und zu benutzen?
Marlon: Ich hatte keine Schwierigkeiten, es war ziemlich einfach. Die Funktionen von Splashtop sind intuitiv und einfach zu bedienen. Was mir am besten gefällt, ist die Möglichkeit, entweder die Maus oder den Touchscreen zu benutzen! Ich benutze beide für verschiedene Aufgaben.
F: Welches Produkt?
Marlon: Ich nutze den Remote Access Solo-Plan für 5,50 € pro Monat. Es ist perfekt für meine Bedürfnisse.
Vielen Dank, dass Sie Splashtop gewählt haben, Herr Torres!
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