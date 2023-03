Splashtop Remote Desktop für die Videobearbeitung: Ein Interview mit Torres Studios

Keine Wartezeit: Das Rendern eines Videos kann zwischen 10 Minuten und 3 Stunden dauern! Also, anstatt zu warten, bis das Programm abgeschlossen ist, kann ich meinem Tag nachgehen und den Status regelmäßig über Splashtop überprüfen. Sobald das Rendern abgeschlossen ist, lade ich es hoch und sende es an meine Kunden.

Ferngesteuert von jedem Gerät: Ich kann mit jedem Gerät, das ich habe, eine Verbindung zu meinem Heimcomputer herstellen — ob ich mit meinem Laptop in einem Hotel oder mit meinem Handy bei einem Foto- oder Videoshooting bin. Ich kann jede Datei verarbeiten und Fotos und Videos an meine Kunden senden.

Familie helfen:Manchmal, wenn mein Verlobter eine der Dateien benötigt und sie nicht finden kann, komme ich schnell per Fernzugriff rein und helfe ihr. Ich weiß, wo die Datei ist, also übertrage ich sie einfach an einen ihr bekannten Ort. Es ist sehr praktisch.