Fragen und& Antworten mit Mark Lee, CEO von Splashtop, zum Coronavirus (COVID-19)

Fragen zur Ermöglichung der Arbeit von zu Hause aus als Antwort auf Coronavirus? Mark Lee, CEO von Splashtop, beantwortet unten Ihre wichtigsten Fragen zum Fernzugriff:
Fragen und Antworten mit Mark Lee
F: Unsere Mitarbeiter müssen während der COVID-19-Krise von zu Hause aus arbeiten. Wie können wir schnell einen Fernarbeitsplatz einrichten?
A: Während der COVID-19-Krise haben wir eine enorme Nachfrage nach Splashtop Remote Access festgestellt, sowohl bei Cloud- als auch bei Enterprise-On-Premise-Lösungen. Unternehmen und Privatpersonen suchen nach Möglichkeiten, sicher und gleichzeitig produktiv zu bleiben. Auf unserer Seite mit Lösungen für Telearbeit, Arbeiten von zu Hause, Arbeiten auf Distanz können Sie Ihrem Team jederzeit einen Fernzugriff auf seine Arbeitscomputer einrichten.
F: Ich habe gehört, dass wir ein VPN benötigen, damit meine Mitarbeiter remote arbeiten können. Stimmt das?
A: Virtuelle Private Netzwerke (VPNs) sind teuer in der Einrichtung und Wartung, und wenn sie nicht richtig konfiguriert oder verwaltet werden, kann es zu erheblichen Sicherheitsrisiken kommen. Wenn Mitarbeiter beispielsweise von Heimcomputern, die mit Malware oder Lösegeldern infiziert sind, über VPN auf das Unternehmensnetzwerk zugreifen, könnten die kompromittierten Heimcomputer über die VPN-Verbindung das gesamte Unternehmensnetzwerk infizieren. VPNs bieten auch nicht den Grad an granularer Zugriffskontrolle und -verwaltung, den eine Fernzugriffslösung bietet.
F: Mein Unternehmen hat bereits ein VPN. Reicht das nicht aus, um meinen Mitarbeitern zu ermöglichen, von zu Hause aus zu arbeiten?
A: Für den Fernzugriff auf Unternehmenscomputer müssen Benutzer häufig das Remote-Desktop-Protokoll (RDP) oder VNC verwenden. Bei diesen Lösungen treten auf verschiedenen Geräten und Betriebssystemplattformen immer wieder Leistungs- und Kompatibilitätsprobleme auf. Eine einfache, leistungsstarke Lösung wie Splashtop Remote Access bietet Benutzern ein nahtloses, produktives Erlebnis.
F: Wie funktionieren dann Splashtop-Produkte für den Fernzugriff mit meinem Firmen-VPN?
A: Im Gegensatz zu RDP und VNC, die über VPN in einer WAN-Umgebung oft langsam und träge sind, funktioniert Splashtop sehr gut über VPN, da es sich um eine WAN-optimierte, leistungsstarke Fernzugriffslösung handelt. Gleichzeitig unterstützt Splashtop 2FA, Geräteauthentifizierung, Prüfprotokolle, Sitzungsaufzeichnung, TLS/SSL-verschlüsselten Verkehr und verschiedene Verwaltungsfunktionen. Es ist eigentlich nicht nötig, VPN zu verwenden.
F: Splashtop hat Büros in vielen Teilen der Welt, einschließlich China. Welche Schritte haben Sie unternommen, um mit den Gesundheitsrichtlinien der lokalen Regierung zu kooperieren, damit Mitarbeiter remote arbeiten können?
A: Der COVID-19-Ausbruch ereignete sich während der chinesischen Neujahrsferien, sodass unsere chinesischen Mitarbeiter bereits in ihre Heimatprovinzen zurückgekehrt waren. Glücklicherweise sind wir ein Unternehmen für Fernzugriffstechnologie, sodass alle unsere Mitarbeiter Splashtop bereits auf ihren Bürocomputern installiert hatten. Unsere Mitarbeiter konnten sofort sicher und produktiv bleiben, indem sie Splashtop für das Remote-Arbeiten von zu Hause aus nutzten. Als sich der Ausbruch auf unsere anderen Büros in Taipei, Tokio, Singapur, Amsterdam und San Jose (CA) ausweitete, haben wir auch Richtlinien eingeführt, um den Mitarbeitern die Arbeit von zu Hause aus mit Splashtop zu ermöglichen.
F: Welchen Rat geben Sie Unternehmen, die zum ersten Mal Fernzugriff für Mitarbeiter einrichten?
A: Leider braucht es manchmal einen Notfall, um Unternehmen dazu zu bewegen, ihre technologischen Infrastrukturen zu verbessern und die Richtlinien für Telearbeit zu aktualisieren. COVID-19 hat viele von uns generell stärker für die Notwendigkeit sensibilisiert, flexibel zu sein, wo und wie die Leute ihre Arbeit erledigen. Fernzugriff ist ein wichtiges Tool, das Unternehmen verwenden können, um ihre Widerstandsfähigkeit zu erhöhen und die Geschäftskontinuität zu unterstützen.
COVID-19 ist nicht die erste globale Krise, die wir erlebt haben, und es ist sicher, dass es nicht die letzte sein wird. Fernzugriff unterstützt nicht nur die Geschäftskontinuität, sondern kann auch dazu beitragen, die Zeit und den Stress langer Arbeitswege zu verringern, die Work-Life-Balance der Mitarbeiter zu verbessern und Mitarbeiter der neuen Generation zu gewinnen und zu halten, die Telearbeit als wichtiges Lebensstilmerkmal schätzen.
F: Warum bietet Splashtop während des COVID-19-Ausbruchs Produktrabatte für Neukunden an?
A: Als verantwortungsbewusste Unternehmensbürger glauben wir, dass es unsere Pflicht ist, andere bei der Stärkung ihrer Widerstandsfähigkeit bei Ereignissen wie einem COVID-19-Ausbruch zu unterstützen. Wir nehmen diese Verpflichtung sehr ernst und stellen unsere Produkte daher zu reduzierten Kosten zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter Rabatte in Nordamerika und Europa.