Fragen und& Antworten mit Mark Lee, CEO von Splashtop, zum Coronavirus (COVID-19)

Fragen zur Ermöglichung der Arbeit von zu Hause aus als Antwort auf Coronavirus? Mark Lee, CEO von Splashtop, beantwortet unten Ihre wichtigsten Fragen zum Fernzugriff:

Fragen und Antworten mit Mark Lee

F: Unsere Mitarbeiter müssen während der COVID-19-Krise von zu Hause aus arbeiten. Wie können wir schnell einen Fernarbeitsplatz einrichten?

A: Während der COVID-19-Krise haben wir eine enorm hohe Nachfrage nach Splashtop Business Access festgestellt, sowohl nach Cloud- als auch Enterprise-On-Premise-Lösungen. Unternehmen und Einzelpersonen suchen nach Möglichkeiten, sicher und gleichzeitig produktiv zu sein. Sie können Ihr Team jederzeit über unsere Lösungsseite Work From Home" mit Fernzugriff auf Ihre Arbeitscomputer schnell einrichten.

F: Ich habe gehört, dass wir ein VPN benötigen, damit meine Mitarbeiter remote arbeiten können. Stimmt das?

A: Virtuelle Private Netzwerke (VPNs) sind teuer in der Einrichtung und Wartung, und wenn sie nicht richtig konfiguriert oder verwaltet werden, kann es zu erheblichen Sicherheitsrisiken kommen. Wenn Mitarbeiter beispielsweise von Heimcomputern, die mit Malware oder Lösegeldern infiziert sind, über VPN auf das Unternehmensnetzwerk zugreifen, könnten die kompromittierten Heimcomputer über die VPN-Verbindung das gesamte Unternehmensnetzwerk infizieren. VPNs bieten auch nicht den Grad an granularer Zugriffskontrolle und -verwaltung, den eine Fernzugriffslösung bietet.

F: Mein Unternehmen hat bereits ein VPN. Reicht das nicht aus, um meinen Mitarbeitern zu ermöglichen, von zu Hause aus zu arbeiten?

A: Um per Fernzugriff auf Unternehmenscomputer zuzugreifen, müssen Benutzer oft Remote Desktop Protocol (RDP) oder VNC verwenden. Es gibt verschiedene Leistungs- und Kompatibilitätsprobleme mit diesen Lösungen auf verschiedenen Geräten und Betriebssystemplattformen. Eine einfache, leistungsstarke Lösung wie Splashtop Business Access bietet den Benutzern ein nahtloses, produktives Erlebnis.

F: Wie funktionieren dann Splashtop-Produkte für den Fernzugriff mit meinem Firmen-VPN?

A: Im Gegensatz zu RDP und VNC, die über VPN in einer WAN-Umgebung oft langsam und träge sind, funktioniert Splashtop sehr gut über VPN, da es sich um eine WAN-optimierte, leistungsstarke Fernzugriffslösung handelt. Gleichzeitig unterstützt Splashtop 2FA, Geräteauthentifizierung, Prüfprotokolle, Sitzungsaufzeichnung, TLS/SSL-verschlüsselten Verkehr und verschiedene Verwaltungsfunktionen. Es ist eigentlich nicht nötig, VPN zu verwenden.

F: Splashtop hat Niederlassungen in vielen Regionen der Welt, einschließlich China. Welche Schritte hast du unternommen, um mit den Gesundheitsrichtlinien der lokalen Regierung zu kooperieren, damit Mitarbeiter aus der Ferne arbeiten können?

A: Der COVID-19-Ausbruch ereignete sich während der chinesischen Neujahrsfeiertage, sodass unsere chinesischen Mitarbeiter bereits wieder zu Hause in verschiedenen Provinzen waren. Zum Glück sind wir ein Unternehmen für Fernzugriffstechnologie, sodass alle unsere Mitarbeiter Splashtop bereits auf ihren Bürocomputern installiert hatten. Unsere Mitarbeiter waren sofort in der Lage, sicher und produktiv zu bleiben, indem sie Splashtop nutzten, um von zu Hause aus zu arbeiten. Als sich der Ausbruch auf unsere anderen Büros in Taipeh, Tokio, Singapur, Amsterdam und San Jose (CA) ausweitete, haben wir auch Richtlinien eingeführt, die es Mitarbeitern ermöglichen, von zu Hause aus mit Splashtop zu arbeiten.

F: Welchen Rat gibst du Unternehmen, die zum ersten Mal den Fernzugriff für Mitarbeiter einrichten?

A: Leider braucht es manchmal einen Notfall, um Unternehmen dazu zu bewegen, ihre technologischen Infrastrukturen zu verbessern und die Richtlinien für Telearbeit zu aktualisieren. COVID-19 hat viele von uns generell stärker für die Notwendigkeit sensibilisiert, flexibel zu sein, wo und wie die Leute ihre Arbeit erledigen. Fernzugriff ist ein wichtiges Tool, das Unternehmen verwenden können, um ihre Widerstandsfähigkeit zu erhöhen und die Geschäftskontinuität zu unterstützen.

COVID-19 ist nicht die erste globale Krise, die wir erlebt haben, und es ist sicher, dass es nicht die letzte sein wird. Fernzugriff unterstützt nicht nur die Geschäftskontinuität, sondern kann auch dazu beitragen, die Zeit und den Stress langer Arbeitswege zu verringern, die Work-Life-Balance der Mitarbeiter zu verbessern und Mitarbeiter der neuen Generation zu gewinnen und zu halten, die Telearbeit als wichtiges Lebensstilmerkmal schätzen.

F: Warum bietet Splashtop während des COVID-19-Ausbruchs Produktrabatte für Neukunden an?

A: Als verantwortungsbewusste Unternehmensbürger glauben wir, dass es unsere Pflicht ist, anderen zu helfen, während dieses COVID-19-Ausbruchs widerstandsfähiger zu werden. Wir nehmen diese Verpflichtung sehr ernst, weshalb wir unsere Produkte zu reduzierten Kosten verfügbar machen. Weitere Informationen zu Rabatten in Nordamerika und Europa.

Zusätzliche Ressourcen