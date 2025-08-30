Poway Unified School District nutzt Fernzugriff von Splashtop zur Verbesserung des Unterrichts

Joe Austin, Spezialist für berufliche Bildung, erklärt, wie sein Schulbezirk mit Splashtop den Fernzugriff für Schüler auf Computerraum-Software von Chromebooks aus ermöglicht
Die Herausforderung: Fernzugriff auf Computer und Software, die für den Unterricht in technischen Fächern benötigt werden, bei gleichzeitigem Schutz der Schülerdaten und der Privatsphäre
Aufgrund der Pandemie traf der Poway Unified School District die Entscheidung, Fernunterricht einzuführen. Diese Entscheidung hatte große Auswirkungen auf die Abteilung Career Technical Education (CTE). Für das Lernen zu Hause erhielten die Schüler Chromebooks. Leider konnten die Chromebooks die erweiterten Softwareanforderungen ihrer CTE-Klassen nicht unterstützen. Die Lehrer fragten sich: „Wie sollen wir Kindern beibringen, branchenspezifische Software zu verwenden, wenn sie sie nicht auf dem Gerät ausführen können, auf dem sie lernen?“
Die CTE-Abteilung suchte nach einer Lösung, die Schüler mit Computern verbindet, auf denen fortschrittliche Software für CTE-Klassen (d. h. Ingenieurwesen, Informatik, Videoproduktion, 3D-Animation und Grafikdesign) ausgeführt werden kann. Außerdem brauchten sie eine Lösung, die die Daten und die Privatsphäre der Schüler schützt. Nach eingehender Prüfung der Möglichkeiten entschieden sie sich für Splashtop.
„Splashtop war für uns die einfachste und effektivste Lösung.“ – Joe Austin, Spezialist für berufliche Bildung
Die Lösung: Poway Unified setzt Splashtop Enterprise ein und ermöglicht Schülern den Fernzugriff auf Computerräume mit ihren Chromebooks
Am Anfang implementierte die Abteilung Splashtop basierend auf der Bereitschaft der Lehrer. Sie begannen mit einer Handvoll Lehrern, die es testen konnten, um zu sehen, ob es ihren Bedürfnissen entspricht. Infolgedessen wurden diese Lehrer zu einem integralen Bestandteil der Einführung. Sie waren vertrauenswürdige Kollegen, die für die Wirksamkeit von Splashtop bürgen konnten. Pilotlehrer, darunter ein skeptischer Videobearbeitungslehrer, waren von der Leistung von Splashtop angenehm überrascht.
„Es war so nah dran, persönlich zu sein, wie wir es uns erhofft hatten.“ - Joe Austin
Das Ergebnis
Splashtop ermöglichte es Poway Unified School District, technisch fortgeschrittene CTE-Klassen aus der Ferne zu unterrichten. Infolgedessen konnten die CTE-Lehrer die Computerlabor-Macs und -PCs von Poway nutzen, um fortschrittliche Software für ihre Klassen auszuführen. Darüber hinaus konnten die Studenten von ihren Chromebooks aus (über Labore auf dem Campus) auf die Software zugreifen.
„Ich glaube ehrlich, dass die Mehrheit unserer Kurse die Lernergebnisse, die wir von ihnen erwarten, ohne den Einsatz von Splashtop nicht annähernd hätten erreichen können.“ - Joe Austin
Weitere Informationen zu Splashtop Enterprise for Remote Labs
Ermöglichen Sie Schülern den Fernzugriff auf Computer und Softwareanwendungen, die für den CTE-Unterricht benötigt werden, von jedem Gerät aus, einschließlich Chromebooks, mit Splashtop Enterprise für den Fernzugriff auf EDV-Computer.
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