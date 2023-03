Treffen Sie Ihren Chef auf halbem Weg mit Hybridarbeit – es ist eine Win-Win-Situation

Der Kampf ist echt. Sie möchten von zu Hause aus arbeiten, aber Ihr Chef möchte, dass Sie wie vor COVID wieder im Büro arbeiten. Es gibt zwar viel Forschung über die Vorteile der Arbeit von zu Hause aus, aber es gibt auch einige Beweise für die Vorteile der Arbeit im Büro.

Das war die Herausforderung, vor der der Redakteur von Solar Energy, Kami Turky, stand, als er versuchte, seinen Chef davon zu überzeugen, ihn von zu Hause aus arbeiten zu lassen.

„Obwohl sich das Arbeiten von zu Hause aus viel besser anfühlt, der Umwelt hilft, Staus reduziert und mir natürlich viel Spritgeld spart, war das nicht genug, um meinen Chef zu überzeugen“, sagte Kami.

„Mein Chef hat tatsächlich auf einige Harvard-Studien verwiesen, in denen behauptet wurde, dass Menschen aufgrund vieler psychologischer Faktoren, die Depressionen verursachen könnten, nicht richtig funktionieren könnten, wenn sie dort arbeiten, wo sie schlafen – wie könnte ich den Streit gewinnen?“

Die Realität ist, dass es nicht nur Weiß und Schwarz gibt, wenn es um die Vor- und Nachteile der Arbeit von zu Hause aus geht.

Zum Glück für Kami stimmte sein Chef zu, ihn auf halbem Weg zu treffen, indem er zu einer Einrichtung wechselte, in der Kami 3 Tage vom Büro und 2 Tage von zu Hause aus arbeiten würde.

Diese Einrichtung wird als Hybridbüro bezeichnet – die perfekte Mischung aus Heim- und Firmenbüro! Was bedeutet das für Sie?

Wenn Sie derzeit nicht die Möglichkeit haben, für Ihr Unternehmen remote zu arbeiten, weil Ihr Chef dies abgelehnt hat, kann das Hybridbüro für Sie beide ein großartiger Mittelweg sein, genau wie bei Kami und seinem Chef.

Aber erstmal abwarten... Was ist das Hybrid Office?

Das Hybridbüro ist eine Einrichtung, die Mitarbeitern die Flexibilität gibt, sowohl von ihrem Firmen- als auch von ihrem Heimbüro aus zu arbeiten.

Unternehmen können entweder hybride Arbeitszeitpläne festlegen, die die Daten und Zeiten festlegen, zu denen die Mitarbeiter im Büro arbeiten sollen, oder sie können den Mitarbeitern völlige Autonomie bei der Wahl des Arbeitszeitpunkts und -orts einräumen.

Ein Professor der Harvard Business School sagte kürzlich voraus, dass die 9-to-5-Arbeitswoche nach der Einrichtung eines hybriden Büros nach der Pandemie zum „3-2-2“ werden wird. In diesem Szenario arbeiten die Mitarbeiter drei Tage zu Hause und zwei Tage im Büro.

Dieses 3-2-2 könnte auch drei Tage im Büro und zwei Tage Homeoffice sein. Die Idee ist, dass Unternehmen und Arbeitnehmer zusammenkommen, um die richtige Balance zwischen der Arbeit im Büro und der Arbeit von zu Hause aus zu finden.

Sind Sie bereit, Ihren Chef zu überzeugen? Beginnen Sie mit der richtigen Einstellung.

Bevor Sie das Gespräch über die Einrichtung eines Hybridbüros führen, ist es wichtig zu erkennen, dass Ihr Chef nicht nur versucht, schwierig zu sein. Die richtige Denkweise und Einstellung kann Wunder bewirken.

„Ihre Einstellung ist entscheidend für den Erfolg. Wenn Sie erwarten, dass die Dinge schwierig werden, wird es immer einfacher sein, Probleme zu lösen, Widrigkeiten zu überwinden und Ihre Arbeit mit Begeisterung und Freude anzugehen.“ – Nick Saban

Ihr Chef könnte auch in einer schwierigen Lage sein! Sie haben Kunden und Mitarbeiter, die ständig persönlichen Zugang zu ihnen benötigen, also müssen sie im Büro sein, um jederzeit verfügbar zu sein. Folglich erwarten sie dasselbe von Ihnen. Versetzen Sie sich zuerst in die Lage Ihrer Chefs und bewahren Sie eine positive Einstellung.

Machen Sie Ihre Hausaufgaben – können Sie sogar remote sein?

Wenn Sie sich oder anderen einen hybriden Arbeitsplatz ermöglichen möchten, müssen Sie zunächst verstehen und definieren, welche Art von Arbeit von zu Hause aus erledigt werden kann und welche Arbeit persönliche Interaktionen im Büro erfordert.

Denken Sie nachdenklich über all die Dinge nach, die Sie von zu Hause aus oder im Büro erledigen könnten. Schreib sie auf.

Während vor langer Zeit die meisten Büroaufgaben vor Ort erledigt werden mussten, können wir heute dank des Aufstiegs des digitalen Zeitalters und dem Aufkommen von Tools, die unsere Arbeitsweise revolutionieren, viele Büroarbeiten aus der Ferne erledigen: Videokonferenzsoftware wie Zoom, Fernzugriffssoftware wie Splashtop, Collaboration-Tools wie ProofHub, Slack, Google Drive, Confluence und Microsoft Teams.

Mit all diesen neuen Technologien, die zur Arbeitserleichterung zur Verfügung stehen, gibt es viele weitere Aufgaben, die wir von zu Hause aus erledigen können. Denken Sie sorgfältig an alle und schreiben Sie sie auf, um sich und Ihrem Chef eine klare Vorstellung davon zu geben, was Sie von zu Hause aus tun können und was nicht.

Welche Vorteile hat hybride Fernarbeit für Ihren Chef?

Bevor Sie sich mit Ihrem Chef bezüglich des Wechsels zu einem Hybrid-Setup treffen, sollten Sie klar definieren, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird, wenn Sie sich in einem Hybrid-Setup befinden.

Hier sind die zwei Hauptfaktoren, die Ihnen helfen können, die Dinge in Ihre Richtung zu lenken.

1. Erhöhte Produktivität

Traditionell besteht seit langem die Befürchtung, dass Menschen, die aus der Ferne arbeiten dürfen, dazu führen, dass sie leicht abgelenkt werden, weil sie zu Hause ohne Aufsicht arbeiten. Ihr Chef ist wahrscheinlich darüber besorgt.

Viele Studien haben jedoch bewiesen, dass dies falsch ist, da sich herausstellte, dass Remote-Mitarbeiter tatsächlich viel produktiver sind als Kollegen, die den ganzen Tag an jedem Wochentag in Büros festsitzen, weil sie weniger Büroablenkungen hatten und weniger Zeit mit dem Pendeln verbrachten.

Dies würde wahrscheinlich auf die von Ihnen identifizierten Aufgaben zutreffen, die remote erledigt werden könnten. Darüber hinaus ermöglicht eine hybride Büroeinrichtung die Geschäftskontinuität im Falle eines Wetterproblems, einer Pandemie wie COVID oder eines anderen Großereignisses, das Sie daran hindert, ins Büro zu kommen.

Das bedeutet, dass ein hybrides Büro unter Berücksichtigung aller Faktoren zu einer höheren Mitarbeiterproduktivität führt, was ein Gewinn für Ihren Chef ist.

2. Reduzierte Geschäftskosten

Ein Hybrid-Remote-Office-Setup hat das Potenzial, die Geschäftskosten erheblich zu senken.

Der naheliegendste Weg ist natürlich, dass ein Unternehmen keine großen Immobilien kaufen oder mieten muss, da die Mitarbeiter nur die Hälfte der Zeit vom Büro aus arbeiten würden.

Darüber hinaus führt der Einsatz von Hybrid-Mitarbeitern auch zu geringeren Heiz- und Kühlkosten, da Remote-Mitarbeiter an einigen Tagen der Woche zu Hause und nicht im Büro sind. Es ist also nicht nötig, Klimaanlagen oder Heizungen 5 Tage die Woche laufen zu lassen.

Welche Technik benötigen Sie, um ein Hybrid Office einzurichten?

Während VPN die traditionelle Technologie ist, die zum Einrichten eines Hybridbüros verwendet wird, hat sich die Einrichtung als kostspielig, langsam und kompliziert herausgestellt.

Fernzugriffssoftware + Ihr Heimgerät ist die beste Einrichtung für Hybrid.

Fernzugriffssoftware wie Splashtop für das hybride Büro ist einfach einzurichten, bietet superschnelle Verbindungen, unterstützt alle Betriebssysteme und ist sehr erschwinglich.

So funktioniert es:

Schritt 1 – Starte eine kostenlose Testversion von Splashtop oder schließe ein Abo ab €4.58 /Monat ab.

Schritt 2 - Installieren Sie den Splashtop-Streamer auf Ihrem Bürocomputer und Ihren Geräten.

Schritt 3 – Installieren Sie die Business-App auf Ihren Heimgeräten – das kann Ihr persönlicher Heim-Laptop, ein Tablet und sogar ein Smartphone sein.

Das ist alles! Sie sind bereit. Sie können sich jetzt mit der Business App auf Ihren Heimgeräten verbinden und haben jetzt von zu Hause aus Zugriff auf Ihren Bürocomputer und Ihre Dateien – ganz so, als ob Sie im Büro wären.

Sehen Sie sich das Video unten für eine High-Level-Demo an oder testen Sie die Software kostenlos, um sie selbst zu testen.

Remote Desktop Software Overview - Splashtop

Wir haben viel abgedeckt! Wir hoffen, Ihnen damit eine Orientierungshilfe oder zumindest einen Einstieg in den Umstieg auf ein Hybridbüro gegeben zu haben.