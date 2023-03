Ist die Fernzugriffslösung der nächsten Generation unsere neue Normalität?

"Anstatt auf die Annahme zurückzugreifen, dass herkömmliches VPN der Standardansatz ist, sind Unternehmen, die daran interessiert sind, dass ihre Mitarbeiter langfristig erfolgreich von zu Hause aus arbeiten, es sich selbst schuldig, nach skalierbaren Fernzugriffsplattformen der nächsten Generation zu suchen und zu bewerten," sagte Mark Lee, CEO von Splashtop, in einerkürzlich erschienenen Kolumne mit Expertenratschlägen für Mitglieder des Cutter-Konsortiums.

In dem Artikel erklärte Mark weiter, warum VPNs problematisch sind, wie sie durchcloud Fernzugriffslösungen ersetzt werden können — und sollten —, damit Unternehmen langfristig erfolgreich sein können: „Diesecloud basierten Fernzugriffslösungen können zu verbesserter Produktivität, Sicherheit, Compliance, Flexibilität und On-Demand-Kosteneffizienz führen, was Unternehmen zu langfristigem Erfolg verhelfen kann. „

Wie kann man bei so vielen Fernzugriffslösungen da draußen die richtige wählen? Im folgenden Artikel haben wir zusammengefasst, was Sie wissen müssen.

So sollte eine zuverlässige Fernzugriffslösung der nächsten Generation aussehen: Und hier sind die wichtigsten Funktionen, die eine Fernzugriffslösung der nächsten Generation beinhalten sollte:

Die Fähigkeit, schnell und einfach auf Tausende von Benutzern/Geräten zu skalieren, ohne den Traffic zu belasten und die Benutzerproduktivität zu beeinträchtigen. Unterstützung für BYOD, sodass Mitarbeiter an entfernten Standorten nicht auf vom Unternehmen ausgegebene Geräte angewiesen sind, um sicher von zu Hause oder von überall her arbeiten zu können. Unterstützung für Multi-Faktor-Authentifizierung und Geräteauthentifizierung für robuste Sicherheit. Verschlüsselung des gesamten Netzwerkverkehrs, Aufzeichnung und Überwachung von Fernsitzungen. Die Fähigkeit, Infrastruktur- und Endpunkt-Softwareupdates zu automatisieren. Überwache Sicherheit und Compliance. Unterstützung für SSO, um die Passwortrichtlinie des Unternehmens über Verzeichnisdienste durchzusetzen. Die Fähigkeit der IT-Abteilung, einfach auf Audit-Trail, Sitzungsaufzeichnung, Dateiübertragungsmanagement (d. h. die Fähigkeit, Dateiübertragung zu deaktivieren und zu aktivieren) und andere Verwaltbarkeitskontrollen zuzugreifen. Gute Performance und Benutzerfreundlichkeit. Ein konsistentes Fernzugriffserlebnis für alle gängigen Betriebssysteme und Geräte. Ein On-Demand-Abonnementmodell und nutzungsabhängige Dienste.

Zum Glück erfüllt Splashtop all diese Bedürfnisse. Unsere Fernzugriffslösungen wurden speziell entwickelt, um Unternehmen in die Lage zu versetzen, ihre langfristigen Anforderungen an die Arbeit von zu Hause aus zu erfüllen. Erfahre hier mehr.