How to Remote Print 1099s und andere Dokumente für Steuern

Verschwenden Sie keine Zeit mehr damit, zu Ihren Kunden zu reisen, um deren 1099-Produkte und andere Formulare zu erhalten. Drucken Sie stattdessen per Fernzugriff jedes Dokument mit Splashtop-Fernzugriff.

Als Steuerfachmann ist es schon zeitaufwändig genug, die Steuern Ihrer Kunden vorzubereiten. Was es noch schlimmer macht, ist, wenn Sie ein wichtiges Dokument ausdrucken müssen, wie ein 1099-Formular, eine Quittung oder einen Scheck, aber Sie haben die Datei nicht auf Ihrem Computer.

This happens to tax preparers often, especially ones with small business clients who are likely to have the desktop version of QuickBooks which can’t be access online (see how you can remote access QuickBooks Desktop).

Zum Computer Ihres Kunden zu fahren, um Dokumente auszudrucken, ist eine Verschwendung wertvoller Zeit, besonders in der Hauptsaison.

Sparen Sie stattdessen Zeit, indem Sie Dokumente per Fernzugriff vom Computer Ihres Kunden auf Ihren lokalen Drucker drucken, sobald Sie es möchten. Das Beste daran ist, dass Sie das von jedem Computer aus und zu jeder Zeit erledigen können. Sie brauchen nicht einmal, dass Ihr Client an seinem Computer ist, wenn Sie das tun!

Remote-Drucken auf einem lokalen Drucker

Once you’re set up, here is how you can use Splashtop’s remote access software to print 1099s and other documents remotely.

Schritt 1 — Öffnen Sie die Splashtop Business-App auf Ihrem Computer und wählen Sie den Client-Computer aus, auf den Sie zugreifen möchten.

Dadurch wird eine Remote-Verbindung zum Computer Ihres Kunden hergestellt. Ein neues Fenster wird geöffnet und Sie erhalten ihren Bildschirm in Echtzeit. Von dort aus können Sie den Remote-Computer so steuern, als ob Sie davor sitzen würden.

Schritt 2 — Öffnen Sie das Dokument, das Sie benötigen, und klicken Sie zum Drucken wie gewohnt.

Dadurch wird das Druckfenster geöffnet, in dem Sie Ihren lokalen Drucker zum Drucken des Dokuments auswählen können.

Schritt 3 — Wählen Sie „Splashtop Remote Printer“ aus Ihrer Druckerliste. Dann klicken Sie auf Drucken!

Das ist alles! Das Dokument auf dem Remote-Computer wird jetzt auf Ihrem lokalen Drucker gedruckt.

Once you have Splashtop, make sure you also set up remote printing so you can follow the steps above to print any client document remotely!

Was können Steuerprofis sonst noch mit Splashtop Remote Access machen?

Fernzugriff bedeutet, dass Sie per Fernzugriff auf jeden Computer Ihrer Kunden zugreifen können, sobald Sie möchten. Müssen Sie auf ihre QuickBooks zugreifen? Greifen Sie einfach remote auf ihren Desktop-Computer zu und erledigen Sie Ihre Aufgaben, ohne jemals Zeit damit verschwenden zu müssen, zu ihnen zu reisen.

Tax professionals use Splashtop remote access to get more done in less time. You can work from at home or while on the go. You can also access your remote computers outside of normal business hours.

Die Plug-and-Play-Natur von Splashtop bedeutet, dass Sie die Einrichtung innerhalb von Minuten ganz einfach erledigen können. Fangen Sie jetzt an, um die Vorteile von Remote-Druck, Fernzugriff und vielem mehr zu nutzen. Keine Kreditkarte oder Verpflichtung erforderlich, um kostenlos loszulegen.

Testen Sie es jetzt!