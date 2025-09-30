How to Remote Print 1099s und andere Dokumente für Steuern

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Receiving a remotely printed 1099 document with a sense of expectation

Wie man 1099s und andere Dokumente für Steuern aus der Ferne druckt

Splashtop Team
2 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Verschwende keine Zeit damit, zu deinen Kunden zu reisen, um ihre 1099 und andere Formulare zu bekommen. Drucken Sie stattdessen jedes Dokument per Splashtop-Fernzugriff aus der Ferne aus.

Als Steuerfachmann ist die Vorbereitung aller Steuererklärungen Ihrer Kunden bereits zeitaufwendig genug. Was es noch schlimmer macht, ist, wenn Sie ein wichtiges Dokument wie ein 1099-Formular, eine Quittung oder einen Scheck ausdrucken müssen, aber die Datei nicht auf Ihrem Computer haben.

Das passiert Steuerberatern oft, besonders solchen mit kleinen Geschäftskunden, die wahrscheinlich die Desktop-Version von QuickBooks haben, die nicht online zugänglich ist (sehen Sie, wie Sie QuickBooks Desktop fernzugreifen können).

Zum Computer deines Kunden zu fahren, um Dokumente auszudrucken, ist eine Verschwendung wertvoller Zeit, besonders während der Hauptsaison.

Sparen Sie stattdessen Zeit, indem Sie Dokumente per Fernzugriff drucken von Ihrem Kundencomputer auf Ihren lokalen Drucker, sobald Sie es möchten. Am besten ist, dass Sie dies von jedem Computer aus und zu jeder Zeit tun können. Sie brauchen nicht einmal, dass Ihr Kunde an seinem Computer ist, wenn Sie es tun!

Drucken per Fernzugriff auf einen lokalen Drucker

Sobald Sie eingerichtet sind, erfahren Sie hier, wie Sie Splashtops fernzugriff software verwenden können, um 1099s und andere Dokumente aus der Ferne zu drucken.

Schritt 1 – Öffnen Sie die Splashtop Business App auf Ihrem Computer und wählen Sie den Client-Computer aus, auf den Sie zugreifen möchten.

A computer desktop displays an open remote connection window showing a university building with a Trojan statue. Various app icons are visible on the desktop, and the taskbar is at the bottom.

Dies wird eine Fernverbindung zum Computer Ihres Kunden starten. Ein neues Fenster wird sich öffnen und Ihnen ihren Bildschirm in Echtzeit anzeigen. Von dort aus können Sie den Remote-Computer steuern, als ob Sie davor sitzen würden.

Schritt 2 – Öffnen Sie das benötigte Dokument und klicken Sie wie gewohnt auf Drucken.

A computer desktop displays QuickBooks Desktop Pro 2020 with a 1099 Summary report window for Rock Castle Construction, showing payees and amounts. Multiple application icons are visible on the left side of the screen.

Dadurch wird das Druckfenster geöffnet, in dem Sie Ihren lokalen Drucker auswählen können, um das Dokument zu drucken.

Schritt 3 – Wählen Sie „Splashtop Remote Printer“ aus Ihrer Druckerliste aus. Dann klicken Sie auf Drucken!

Computer screen showing QuickBooks Desktop Pro 2020 with the Print Reports window open. The user is selecting a printer from a list. Several desktop icons and a green remote desktop bar are visible at the top.

Das ist es! Das Dokument auf dem Remote-Computer wird jetzt auf deinem lokalen Drucker gedruckt.

Sobald Sie Splashtop haben, stellen Sie sicher, dass Sie auch Remote-Drucken einrichten, damit Sie die oben genannten Schritte befolgen können, um jedes Kundendokument aus der Ferne zu drucken!

Was können Steuerprofis sonst noch mit Splashtop Remote Access machen?

Fernzugriff bedeutet, dass Sie jederzeit auf die Computer Ihrer Kunden zugreifen können, wann immer Sie möchten. Müssen Sie auf deren QuickBooks zugreifen? Greifen Sie einfach aus der Ferne auf deren Desktop-Computer zu und erledigen Sie Ihre Aufgaben, ohne Zeit mit Reisen zu ihnen zu verschwenden.

Steuerprofis nutzen Splashtop Fernzugriff, um mehr in kürzerer Zeit zu erledigen. Sie können von zu Hause aus oder unterwegs arbeiten. Sie können auch außerhalb der normalen Geschäftszeiten auf Ihre Remote-Computer zugreifen.

Die Plug-and-Play-Natur von Splashtop bedeutet, dass Sie in wenigen Minuten eingerichtet werden können. Beginnen Sie jetzt, um die Vorteile von Remote-Drucken, Fernzugriff und mehr zu genießen. Keine Kreditkarte oder Verpflichtung erforderlich, um kostenlos zu starten.

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