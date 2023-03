Bericht: Vier wichtige Gründe, warum Splashtop für Telearbeiter glänzt

Arbeit von zu Hause aus begleitet uns seit mehr als einem halben Jahr. Mit jeder Woche, die vergeht, wenden sich mehr Telearbeiter an Splashtop, um eine bessere Fernzugriffslösung zu erhalten, die ihnen hilft, ihre Arbeitserfahrung im Homeoffice zu verbessern.

Warum wechseln Telearbeiter zu Splashtop? Beim Vergleich von Splashtop mit anderen Fernzugriffstools zeichnet sich Splashtop als bevorzugte Fernzugriffssoftware für Telearbeit aus.

Tatsächlich erzielte Splashtop in einer kürzlich durchgeführten Stichprobe von Erstnutzern gute Noten in Bereichen wie:

Schnelle Installation

Gewünschte Produktmerkmale

Geschwindigkeit und Leistung für den täglichen Gebrauch

Reaktionsschneller Kundensupport

Ein Testbenutzer hatte kürzlich Folgendes zu sagen: „Dein Produkt ist großartig — viel einfacher zu bedienen im Vergleich zu RemotePC, TeamViewer und LogMeIn, die ich alle verwendet habe oder derzeit verwende.“ Ein anderer Testbenutzer bot diese Vergleichsnotiz an: „Splashtop schneidet besser ab als Microsoft 10 Remote Desktop Connect.“

Andere sind von den hochleistungsfähigen Fernverbindungen des Splashtop beeindruckt. Ein Benutzer sagte: "Diese Lösung verbesserte meine Verbindungsgeschwindigkeit erheblich! Mit Splashtop können Sie 4k/5k mit 40fps streamen. Sie können auch auf Ihre Ultra-hochauflösenden Videos, Modelle, andere Dateien und Anwendungen auf Ihren Arbeitsstationen zugreifen, als säßen Sie direkt davor!

Was die Leistung für das Arbeiten aus der Ferne auf Reisen angeht, so sah ein neuer Benutzer die Verbesserung sofort, als er zu Splashtop wechselte. „Ich habe Splashtop auf meinem Laptop verwendet, während ich in Portugal und Spanien unterwegs war. Es sind noch keine Probleme aufgetreten. Tolles Produkt!“

Das Kundenserviceteam von Splashtop ist ein weiterer Vorteil, den neue Nutzer lieben. „ICH Ich schätze deine Kundenserviceteams sehr „, sagte ein Nutzer, als er nach seinen Gedanken zu seinem gesamten Splashtop-Erlebnis gefragt wurde. Splashtop beschäftigt ein in den USA ansässiges Kundenserviceteam, das den Benutzern jederzeit zur Verfügung steht, wenn Hilfe benötigt wird.

Ein Nutzer formulierte es so: „Fantastischer Service — danke! Das ist ein besserer Service als deine Konkurrenten und das zu einem erschwinglichen Preis.“

Probiere Splashtop Remote Access für das Arbeiten aus der Ferne kostenlos aus

Wussten Sie das:

Splashtop wird von 30 Millionen& professionellen Geschäftsanwendern als vertrauenswürdig eingestuft.

Splashtop verfügt über viele produktivitätssteigernde Funktionen, darunter Dateiübertragung per Drag-and-Drop, Drucken aus der Ferne, Chat, Fernaktivierung, Sitzungsaufzeichnung und mehr.

Splashtop funktioniert plattformübergreifend, was bedeutet, dass du von jedem anderen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chrome OS-Gerät auf deine Windows-, Mac- und Linux-Computer zugreifen kannst.

Splashtop wurde von Einzelpersonen, kleinen Teams und ganzen Organisationen eingesetzt, um Telearbeit zu ermöglichen. Beginne jetzt mit einer kostenlosen Testversion, um es selbst zu sehen.

Kostenlos testen

Oder erfahre mehr über Splashtop-Fernzugriff für Telearbeit.