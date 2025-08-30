Bericht: Vier wichtige Gründe, warum Splashtop für Telearbeiter glänzt

Arbeit von zu Hause aus begleitet uns seit mehr als einem halben Jahr. Mit jeder Woche, die vergeht, wenden sich mehr Telearbeiter an Splashtop, um eine bessere Fernzugriffslösung zu erhalten, die ihnen hilft, ihre Arbeitserfahrung im Homeoffice zu verbessern.
Warum wechseln Remote-Mitarbeiter zu Splashtop? Wenn man Splashtop mit anderen Fernzugriffs-Tools vergleicht, zeichnet sich Splashtop als bevorzugte Fernzugriffs-Software für Remote-Arbeit aus.
Tatsächlich erzielte Splashtop in einer kürzlich durchgeführten Stichprobe von Erstnutzern gute Noten in Bereichen wie:
Schnelle Installation
Gewünschte Produktmerkmale
Geschwindigkeit und Leistung für den täglichen Gebrauch
Reaktionsschneller Kundensupport
Ein Testbenutzer hatte kürzlich Folgendes zu sagen: „Dein Produkt ist großartig — viel einfacher zu bedienen im Vergleich zu RemotePC, TeamViewer und LogMeIn, die ich alle verwendet habe oder derzeit verwende.“ Ein anderer Testbenutzer bot diese Vergleichsnotiz an: „Splashtop schneidet besser ab als Microsoft 10 Remote Desktop Connect.“
Andere sind von den hochleistungsfähigen Fernverbindungen des Splashtop beeindruckt. Ein Benutzer sagte: "Diese Lösung verbesserte meine Verbindungsgeschwindigkeit erheblich! Mit Splashtop können Sie 4k/5k mit 40fps streamen. Sie können auch auf Ihre Ultra-hochauflösenden Videos, Modelle, andere Dateien und Anwendungen auf Ihren Arbeitsstationen zugreifen, als säßen Sie direkt davor!
Was die Leistung für das Arbeiten aus der Ferne auf Reisen angeht, so sah ein neuer Benutzer die Verbesserung sofort, als er zu Splashtop wechselte. „Ich habe Splashtop auf meinem Laptop verwendet, während ich in Portugal und Spanien unterwegs war. Es sind noch keine Probleme aufgetreten. Tolles Produkt!“
Das Kundensupport-Team von Splashtop ist ein weiterer Vorteil, den neue Benutzer lieben. „Ich schätze Ihr Kundensupport-Team wirklich sehr“, sagte ein Benutzer, als er nach seinen Gedanken zur gesamten Splashtop-Erfahrung gefragt wurde. Splashtop beschäftigt ein in den USA ansässiges Kundensupport-Team, das leicht verfügbar ist, um Benutzern bei Bedarf zu helfen.
Ein Benutzer drückte es so aus: „Fantastischer Service – danke! Dies ist ein besserer Service als Ihre nahen Konkurrenten und zu einem erschwinglichen Preis.”
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Wussten Sie das:
Splashtop wird von 30 Millionen& professionellen Geschäftsanwendern als vertrauenswürdig eingestuft.
Splashtop verfügt über viele produktivitätssteigernde Funktionen, darunter Dateiübertragung per Drag-and-Drop, Drucken aus der Ferne, Chat, Fernaktivierung, Sitzungsaufzeichnung und mehr.
Splashtop funktioniert plattformübergreifend, was bedeutet, dass Sie von jedem anderen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chrome OS-Gerät auf Ihre Windows-, Mac- und Linux-Computer zugreifen können.
Splashtop wurde von Einzelpersonen, kleinen Teams und ganzen Organisationen eingesetzt, um Telearbeit zu ermöglichen. Beginne jetzt mit einer kostenlosen Testversion, um es selbst zu sehen.
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