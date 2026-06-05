Surviving Tax Season 2020

Sind Sie bereit für die Steuersaison 2020?
Wir wünschten, wir könnten sagen, dass es die wundervolle Jahreszeit ist, aber wir wissen beide, dass es das nicht ist.
Für Tausende von Buchhaltern, mindestens etwa 664.532 von ihnen, ist die Steuersaison ein Zeitraum von 3½ Monaten, in dem sie deutlich mehr Zeit mit Kollegen verbringen als mit ihren Familien. Für die meisten Buchhalter können die Stunden bis zu 65 abrechnungsfähige Stunden pro Woche betragen.
Ein Buchhalter sagte:
„Ich arbeite während der Steuersaison 75-80 Stunden pro Woche...7 Tage die Woche...“
Huch.
Es ist also keine Überraschung, dass Wirtschaftsprüfungsunternehmen mit der Kundenbindung zu kämpfen haben, mit einem Umsatz von bis zu 20 Prozent, der in den USA 600 MILLIARDEN $ übersteigen kann! Bei unabhängigen Buchhaltern führt Burnout in der Regel zu Geschäftsausfällen. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum bis zu 20% der unabhängigen Buchhaltungsexperten scheitern.
Die gute Nachricht? >>>DAS MUSS NICHT SO SEIN.
Mit dem richtigen Zeitmanagement kann die Steuersaison auch eine „wundervolle“ Jahreszeit sein. Okay, vielleicht nicht wunderbar, aber definitiv unterhaltsamer. Lass uns herausfinden, wie.
In den letzten zehn Jahren hat der technologische Fortschritt die Entwicklung fantastischer Software ermöglicht, die es Buchhaltungsexperten ermöglicht, viel Zeit zu sparen und dadurch die Anzahl der Arbeitsstunden zu reduzieren!
Woher wissen wir das?
>>Bei Splashtop bieten wir einige der besten Fernzugriffslösungen für Buchhaltungsexperten. Wir haben nicht ohne Grund mehr als 20.000.000 Nutzer.
Mit Splashtop Remote Access können Buchhaltungsprofis Dateien aus der Ferne sicher teilen und drucken.
Man könnte argumentieren, dass man einfach den alten Trick des Hin- und Her-E-Mailens von Dateien verwenden kann, um Dateien zu teilen, aber wir raten dringend davon ab weil dies nicht sicher ist.
Neben dem Freigeben und Drucken von Dateien aus der Ferne ermöglicht Splashtop Remote Access Buchhaltungsprofis den nahtlosen Zugriff auf ihre Bürocomputer von jedem Gerät und von überall aus. Das heißt: Sie können zu Hause in einer stressfreien Umgebung arbeiten, müssen keine Zeit für Reisen zu Kunden verschwenden, können außerhalb der regulären Arbeitszeiten arbeiten und trotzdem unterwegs produktiv sein.
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