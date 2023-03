Surviving Tax Season 2020

Bist du bereit für die Steuersaison 2020?

Wir wünschten, wir könnten sagen, dass es die wundervolle Jahreszeit ist, aber wir wissen beide, dass es das nicht ist.

Für Tausende von Buchhaltern, mindestens etwa 664.532 von ihnen, ist die Steuersaison ein Zeitraum von 3½ Monaten, in dem sie deutlich mehr Zeit mit Kollegen verbringen als mit ihren Familien. Für die meisten Buchhalter können die Stunden bis zu 65 abrechnungsfähige Stunden pro Woche betragen.

Ein Buchhalter sagte:

„Ich arbeite während der Steuersaison 75-80 Stunden pro Woche... 14 Tage die Woche...“

Huch.

Es ist also keine Überraschung, dass Wirtschaftsprüfungsunternehmen mit der Kundenbindung zu kämpfen haben, mit einem Umsatz von bis zu 20 Prozent, der in den USA600 MILLIARDEN $ übersteigen kann! Bei unabhängigen Buchhaltern führt Burnout in der Regel zu Geschäftsausfällen. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum bis zu 20% der unabhängigen Buchhaltungsexperten scheitern.

Die gute Nachricht? >>>DAS MUSS NICHT SO SEIN.

Mit dem richtigen Zeitmanagement kann die Steuersaison auch eine „wundervolle“ Jahreszeit sein. Okay, vielleicht nicht wunderbar, aber definitiv unterhaltsamer. Lass uns herausfinden, wie.

In den letzten zehn Jahren hat der technologische Fortschritt die Entwicklung fantastischer Software ermöglicht, die es Buchhaltungsexperten ermöglicht, viel Zeit zu sparen und dadurch die Anzahl der Arbeitsstunden zu reduzieren!

Woher wissen wir das?

>>Bei Splashtop bieten wir einige der besten Fernzugriffslösungen für Buchhaltungsexperten. Wir haben nicht ohne Grund mehr als 20.000.000 Nutzer.

Splashtop Business Access ermöglicht es Buchhaltungsexperten, Dateien sicher aus der Ferne zu teilen und zu drucken.

Du könntest argumentieren, dass du einfach den alten Trick des Hin- und Her-Dateiversands per E-Mail verwenden kannst, um Dateien zu teilen, aber wir raten dringend davon ab, weil das nicht sicher ist.

Zusätzlich zum Teilen und Drucken von Dateien aus der Ferne ermöglicht Splashtop Business Access Buchhaltungsexperten den nahtlosen Zugriff auf ihre Bürocomputer von jedem Gerät und von überall. Das bedeutet, dass du in einer stressfreien Umgebung arbeiten kannst, die dein Zuhause ist, die Zeit, die du mit Reisen zu Kunden verschwendest, deine Arbeit außerhalb der regulären Öffnungszeiten erledigen kannst und trotzdem unterwegs produktiv sein kannst.

Warum lieben Buchhalter Splashtop?

Benutzerfreundlichkeit, Leichtigkeit — Ein 10-jähriges Kind könnte es gebrauchen

Einfache Bereitstellung auf allen Geräten — Ja, das schließt auch dein Telefon ein!

Sichere Dateiübertragung dank Sicherheitsverschlüsselung auf Regierungsebene — Das bedeutet, dass die Daten von dir und deinem Kunden jederzeit sicher sind

Erschwingliche Preise – Tarife sind bereits ab €4.58 pro Monat erhältlich!

Schließe dich unseren über 20 Millionen Benutzern an und fange an, intelligenter zu arbeiten, nicht härter:)

Probiere Splashtop Business Access KOSTENLOS aus

Bereit zu kaufen? Erfahre mehr über unsere Abonnement-Tarife. Sie sind ab €4.58 pro Monat erhältlich.