Bereiten Sie Ihr Unternehmen mit Fernzugriff auf die Arbeit von zu Hause aus vor

Richten Sie den Remote-Computerzugriff jetzt kostenlos ein und konfigurieren Sie ihn. Seien Sie bereit, es schnell bereitzustellen, wenn Sie es brauchen

Da sich der Ausbruch des Coronavirus COVID-19 weiter ausbreitet, sollten Unternehmen überlegen, wie sie sich auf den Fall vorbereiten können, dass ihre Mitarbeiter nicht zur Arbeit reisen können. Mit Splashtop können Menschen von zu Hause aus arbeiten und über eine sichere Streaming-Verbindung von einem anderen Computer, Tablet oder Mobilgerät aus auf ihren Bürocomputer zugreifen.

Führen Sie diese schnellen Schritte aus, um Ihr Unternehmen, Ihre Schule, Ihre Organisation oder sich selbst für den Fernzugriff einzurichten, und bereiten Sie sich ohne Vorabkosten darauf vor.

Bereiten Sie sich, Ihr kleines Team oder Ihre gesamte Organisation auf den Fernzugriff vor

Mit einer kostenlosen 14 -Tage-Testversion von Splashtop Business Access können Sie Ihr Konto mit bis zu zwei Benutzern einrichten und den Splashtop Streamer auf bis zu 20 Computern installieren, auf die Sie oder Ihr Team zugreifen müssen. Wenn Sie es für mehr Benutzer oder mehr Computer einrichten müssen, lassen Sie es uns einfach wissen.

Starten Sie eine kostenlose Testversion von Splashtop Business Access Befolgen Sie in Ihrer my.splashtop-Webkonsole die Anweisungen, um den Splashtop Streamer auf den Computern zu platzieren, auf die Ihr Team möglicherweise aus der Ferne zugreifen muss Laden Sie ein zweites Teammitglied zum Konto ein. Sie können beide die Splashtop Business-Apps für Windows, Mac, iOS, Android, Chrome und mehr verwenden, um aus der Ferne auf die Computer zuzugreifen, die Sie mit dem Streamer eingerichtet haben. Wenn Sie mehr als 2 Benutzer einrichten möchten, kontaktieren Sie unser Team unter sales@splashtop.com und es kann die Anzahl der Benutzer und Computer in Ihrer Testversion erhöhen Sie haben während der Testphase 14 Tage Zeit, um alles einzurichten und zu testen, um sicherzustellen, dass es funktioniert.

Wenn du zufrieden bist, kannst du in deinem my.Splashtop-Dashboard ganz einfach mit einer Kreditkarte für €90 pro Benutzer und Jahr ein Abonnement abschließen. Es ist ein kleiner Preis, um sicherzustellen, dass dein Geschäft weiterlaufen kann.

Zur Unterstützung von Work-From-Home (WFH)-Initiativen bietet Splashtop auch diese speziellen Mengenrabatte an:

10+ Benutzer für €5.63 /Monat/Benutzer

Rufen Sie unsere Work From Home -Seite auf, um Lizenzen zu erwerben.

Enterprise-Optionen sind ebenfalls verfügbar

Für größere Unternehmen und Organisationen

Verfügbare Cloud- und On-Premises-Optionen

Active Directory/SSO-Integration verfügbar

Kontakt

Erwähnen Sie in den Notizen, ob Sie nach cloud oder On-Premise suchen und ob Sie an Active Directory/SSO interessiert sind. Oder rufen Sie 1-408-886-7177 an

Sie sind bereits Splashtop-Abonnent?

Benötigen Sie mehr Computer oder Benutzer unter Ihrem Plan, um sicherzustellen, dass Sie abgedeckt sind? Sie können jederzeit Ihre Kontoeinstellungen auf my.Splashtop.com aufrufen , um die Anzahl der unter Ihrem Konto verwalteten Computer zu einem anteiligen Preis zu erhöhen. Wenn Sie sich nicht online angemeldet haben und diese Option in Ihrem Konto nicht haben, können Sie unser Verkaufsteam unter sales@splashtop.com kontaktieren , um Unterstützung zu erhalten.

Zusätzliche Informationen und Ressourcen