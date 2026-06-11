Bereiten Sie Ihr Unternehmen mit Fernzugriff auf die Arbeit von zu Hause aus vor

Richten Sie den Remote-Computerzugriff jetzt kostenlos ein und konfigurieren Sie ihn. Seien Sie bereit, es schnell bereitzustellen, wenn Sie es brauchen
Da sich der Ausbruch des Coronavirus COVID-19 weiter ausbreitet, sollten Unternehmen überlegen, wie sie sich auf den Fall vorbereiten können, dass ihre Mitarbeiter nicht zur Arbeit reisen können. Mit Splashtop können Menschen von zu Hause aus arbeiten und über eine sichere Streaming-Verbindung von einem anderen Computer, Tablet oder Mobilgerät aus auf ihren Bürocomputer zugreifen.
Befolgen Sie diese schnellen Schritte, um Ihr Unternehmen, Ihre Schule, Ihre Organisation oder sich selbst für den Fernzugriff einzurichten und ohne Vorabkosten vorbereitet zu sein.
Bereiten Sie sich selbst, Ihr kleines Team oder Ihre gesamte Organisation auf den Fernzugriff vor
Mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion von Splashtop Remote Access können Sie Ihr Konto mit bis zu zwei Benutzern einrichten und den Splashtop Streamer auf bis zu 20 Computern installieren, auf die Sie oder Ihr Team zugreifen müssen. Wenn Sie eine Einrichtung für mehr Benutzer oder mehr Computer benötigen, lassen Sie uns dies bitte wissen.
In Ihrer my.splashtop-Webkonsole folgen Sie den Anweisungen, um den Splashtop Streamer auf den Computern zu installieren, auf die Ihr Team möglicherweise aus der Ferne zugreifen muss
Laden Sie ein zweites Teammitglied zum Konto ein. Sie können beide die Splashtop Business-Apps für Windows, Mac, iOS, Android, Chrome und mehr verwenden, um aus der Ferne auf die Computer zuzugreifen, die Sie mit dem Streamer eingerichtet haben.
Wenn Sie mehr als 2 Benutzer einrichten möchten, kontaktieren Sie unser Team unter sales@splashtop.com und es kann die Anzahl der Benutzer und Computer in Ihrer Testversion erhöhen
Sie haben während der Testphase 7 Tage Zeit, um alles einzurichten und zu testen, um sicherzustellen, dass es funktioniert.
Wenn Ihnen gefällt, was Sie sehen, können Sie ganz einfach mit einer Kreditkarte in Ihrem my.splashtop-Dashboard für 90 € pro Benutzer und Jahr abonnieren. Es ist ein kleiner Preis, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen weiterlaufen kann.
Zur Unterstützung von Work-From-Home (WFH)-Initiativen bietet Splashtop auch diese speziellen Mengenrabatte an:
10+ Benutzer für 5,63 €/Monat/Benutzer
Rufen Sie unsere Work From Home -Seite auf, um Lizenzen zu erwerben.
Enterprise-Optionen sind ebenfalls verfügbar
Für größere Unternehmen und Organisationen
Verfügbare Cloud- und On-Premises-Optionen
Active Directory/SSO-Integration verfügbar
Erwähnen Sie in den Notizen, ob Sie an Cloud- oder On-Premise-Lösungen interessiert sind und ob Sie sich für Active Directory/SSO interessieren. Oder rufen Sie +49 (711) 340 67876an
Sie sind bereits Splashtop-Abonnent?
Benötigen Sie mehr Computer oder Benutzer unter Ihrem Plan, um sicherzustellen, dass Sie abgedeckt sind? Sie können jederzeit Ihre Kontoeinstellungen auf my.Splashtop.com aufrufen , um die Anzahl der unter Ihrem Konto verwalteten Computer zu einem anteiligen Preis zu erhöhen. Wenn Sie sich nicht online angemeldet haben und diese Option in Ihrem Konto nicht haben, können Sie unser Verkaufsteam unter sales@splashtop.com kontaktieren , um Unterstützung zu erhalten.
Zusätzliche Informationen und Ressourcen
MSPs – Ermöglichen Sie Kunden, während des Coronavirus-Ausbruchs von zu Hause aus zu arbeiten