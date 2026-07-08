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Student utilizing Splashtop for remote access to school lab computers

Video: Verbessern Sie den Fernunterricht mit Splashtop-Fernzugriff für Studenten/Schüler, Fakultät und IT

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Der Zugang zu Computerressourcen der Universität ist entscheidend für ein erfolgreiches Fernlernen. Studenten müssen auf Laborcomputer zugreifen können, und Fakultätsmitglieder müssen von zu Hause aus auf ihre Workstations zugreifen können. Glücklicherweise macht Splashtop all dies möglich.

Enhance Distance Learning with Splashtop Remote Access for Students, Faculty, and IT
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Erfahren Sie mehr über Splashtop für Fernzugriff auf Labore. Oder kontaktieren Sie uns, um loszulegen.

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Sehen Sie sich alle Splashtop-Bildungslösungen für Studentenzugang, Fakultät, Lehrer und IT an.

Splashtop ist die einfache, leistungsstarke und kostengünstige Fernzugriffslösung, die Bildungseinrichtungen weltweit verwenden, um sich an das Online-Fernlernen anzupassen. Splashtop kommt Studenten, Fakultätsmitgliedern und IT-Administratoren zugute.

Schülerfernzugriff auf Schullaborcomputer

Splashtop ermöglicht es Schülern, jedes ihrer persönlichen Geräte zu verwenden, um aus der Ferne auf High-End-Laborcomputer zuzugreifen und diese zu steuern. Das bedeutet, dass sie immer noch prozessorintensive Anwendungen verwenden können, wie sie zum Codieren, zur Videobearbeitung und zum Erstellen von 3D-Modellen benötigt werden, ohne physisch im Labor sein zu müssen.

Indem sie von überall Zugriff auf leistungsstarke Computer auf dem Campus bietet, trägt Fernzugriff für Bildungseinrichtungen zu einem konsistenteren Lernerlebnis bei.

Zugriff von Lehrkräften und Mitarbeitern auf Schulcomputer

Splashtop ermöglicht es der Fakultät, von jedem PC oder Mobilgerät aus auf ihre Computer auf dem Campus zuzugreifen, um sich auf den Unterricht vorzubereiten und ihn von überall auf der Welt aus zu unterrichten.

Für IT-Administratoren, die Geräte verwalten und unterstützen

IT-Administratoren macht Splashtop die Arbeit einfach mit einem Fernzugriff, der über eine zentrale Verwaltungskonsole eingerichtet und verwaltet wird. Darüber hinaus können Administratoren mit Splashtop Remote Support schnell aus der Ferne eingreifen und das Problem in Echtzeit lösen, wenn ein Benutzer während einer Sitzung IT-Unterstützung benötigt.

Auch die Wartung ist schnell und einfach, da die Admins aus der Ferne auf die Computer auf dem Campus zugreifen und ihre Arbeit ohne die Anwesenheit eines Endbenutzers erledigen können. Das Beste von allem ist, dass die Bereitstellung und Verwendung von Splashtop mühelos ist!

Erfahren Sie mehr über Remote-Desktop für Fern- und Fernunterricht.

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