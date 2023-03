Splashtop Classroom jetzt auch für iPhone

Schüler können jetzt an den Screen-Sharing-Sessions von Splashtop Classroom teilnehmen und mit den Unterrichtsinhalten von ihren iPhones aus interagieren.

Die Splashtop Classroom App für iPhone ist jetzt im iTunes Store erhältlich! Diese kostenlose App ermöglicht es Schülern, von ihren iPhones aus an einer Screensharing-Sitzung eines Lehrers teilzunehmen. Diese neueste Version erweitert die breite Geräteunterstützung von Splashtop Classroom, die jetzt Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chrome-Webbrowser umfasst.

Was ist Splashtop Classroom?

Splashtop Classroom ist eine Lösung zur Fernsteuerung und Bildschirmfreigabe für Lehrer und Schüler gleichermaßen, die ein größeres Engagement im Klassenzimmer ermöglicht. Lehrer können den Windows/Mac-Computer der Klasse über ein iPad oder Android-Gerät anschließen und steuern. Auf diese Weise muss der Lehrer nicht hinter dem Schreibtisch bleiben, sondern kann im gesamten Raum tätig werden udn gleichzeitig den Klassencomputer steuern.

Lehrer können den Bildschirm des Klassencomputers (mit Audio) auch für die iPad-, Chromebook-, PC-, Mac. und jetzt auch iPhone-Geräte aller Schüler freigeben. Dies verbessert das Engagement und die Interaktivität der Schüler. Die Schüler können dann direkt von ihrem eigenen Gerät aus Unterrichtsinhalte anzeigen, steuern und mit Anmerkungen versehen.

Mit der neuen Splashtop-App Splashtop Classroom for iPhone können Schüler mit iPhones mit einem eindeutigen Code oder durch Scannen eines QR-Codes, den der Lehrer auf seinem Bildschirm anzeigen kann, an der Screen-Sharing-Sitzung des Lehrers teilnehmen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können die Schüler den Bildschirm des Lehrers in Echtzeit auf ihren iPhones sehen. Lehrer können dann die Kontrolle an Schüler abgeben, sodass diese Inhalte präsentieren und sogar Anmerkungen zum Unterrichtsinhalt machen können.

Splashtop Classroom für iPhone jetzt verfügbar

Splashtop Classroom ist perfekt für 1:1- und Bring-your-own-Device (BYOD)-Initiativen! Die Lehrer können die Kontrolle an die Schüler weitergeben und sie ihre Ideen mit dem Rest der Klasse erkunden und kommunizieren lassen, ohne sich von ihren Sitzen zu bewegen. Selbst die anspruchsvollsten Multimedia-Anwendungen können sofort und mit großem Benutzerkomfort gemeinsam genutzt werden. Wenn Sie bereits Splashtop Classroom benutzen, besuchen Sie den iTunes Store, um die Splashtop Classroom-App jetzt herunterzuladen!

Interessiert an Splashtop Classroom?

Splashtop Classroom ist eine großartige Lösung für Schulbezirke, Lehrer, Universitäten und Unternehmensorganisationen. Du kannst sofort mit einer kostenlosen Testversion beginnen. Keine Kreditkarte oder Banküberweisung erforderlich.

Erste Schritte