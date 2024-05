Adrienne Hisoler

Public Relations Manager

Adrienne Hisoler ist Kommunikationsmanagerin bei Splashtop, wo sie ihre umfangreiche Erfahrung in den Bereichen SaaS, FinTech, IT und industrielle Automatisierung nutzt, um über die sich entwickelnde Dynamik des modernen Arbeitsplatzes zu sprechen. Adrienne befasst sich mit Themen wie der Zukunft der Arbeit, IT-Technologietrends und neuen Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit. Als engagierte Remote-Mitarbeiterin nutzt sie täglich die Fernzugriffssoftware von Splashtop, um in Verbindung und produktiv zu bleiben. Außerhalb der Arbeit wandert Adrienne gerne mit ihrer Familie und experimentiert mit neuen Rezepten.