„Was mir an Splashtop Autonomous Endpoint Management am besten gefällt, ist, dass es sich automatisch um alles kümmert, ohne dass ich darüber nachdenken muss. Die Einrichtung war überraschend unkompliziert und jetzt kümmert es sich um alle Updates und Patches auf unseren Geräten, ohne dass ich selbst etwas tun muss. Ich weiß das übersichtliche Dashboard sehr zu schützen, das mir den Status von allem auf einen Blick zeigt – es ist nicht überladen oder verwirrend wie bei einigen anderen Tools, die ich ausprobiert habe. Durch die automatisierte Überwachung werden Fehler erkannt, bevor sie zu echten Problemen werden, und wir haben uns dadurch einige potenzielle Sorgen erspart. Darüber hinaus ist es seit Beginn unserer Nutzung absolut zuverlässig und die Kosten sind im Vergleich zu anderen Unternehmenslösungen, die wir uns angesehen haben, angemessen. Insgesamt läuft es einfach leise im Hintergrund und ermöglicht es mir, mich auf andere Dinge zu konzentrieren, anstatt ständig Geräteupdates und Sicherheitspatches zu verwalten.“