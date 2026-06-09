在當今的數位時代，網路安全正在迅速發展，威脅日常變得越來越複雜。傳統的安全措施，尤其是依賴密碼的措施，越來越不足。邁向無密碼未來的推動不僅是一種趨勢，而且是我們保護數字資產和訪問權限的方法中必要的進化。
在這種情況下，基於憑證的身份驗證 (CBA) 是現代網絡安全策略的基石，為密碼模式提供更安全且用戶友好的替代方案。
本月，隨著Microsoft cloud PKI 的推出，我們正處於網路安全重大進步的風口浪尖，它將作為Microsoft Intune Suite 的一部分提供。 這項舉措標誌著Microsoft擴大對 CBA 的支持的關鍵時刻，進一步認可其作為強大的零信任安全模型的關鍵組成部分。
與這項令人興奮的發展同步， Splashtop很高興地宣布， Foxpass cloud RADIUS完全相容並可作為Microsoft cloud PKI 的補充解決方案，專門用於保護對 Wi-Fi 網路和 VPN 的存取。
Microsoft cloud PKI 和Foxpass cloud RADIUS 之間的協同作用代表著重大的飛躍，體現了邁向 CBA 的勢頭並採用了零信任的網路安全方法。
首日相容Microsoft cloud PKI
將Microsoft cloud PKI 加入Microsoft Intune Suite 標誌著Microsoft進一步為組織提供進階安全措施的突破性舉措。
透過提供強大的公鑰基礎架構 (PKI) 管理基礎架構， Microsoft cloud PKI 預計將在現代網路安全框架中發揮關鍵作用。 PKI 是安全數位通訊的骨幹，可實現加密、數位簽名和 CBA。
隨著Microsoft cloud PKI 的推出， Microsoft不僅提供產品，而且還強化了 CBA 作為零信任安全方法基礎要素的關鍵重要性。
零信任是一種網路安全範式，它要求對每個試圖存取私有網路資源的人和設備進行嚴格的身份驗證，無論他們是在網路邊界內還是外。
Foxpass cloud RADIUS 與Microsoft cloud PKI 的兼容性確保組織可以無縫整合Foxpass cloud RADIUS 來安全存取其 Wi-Fi 網路和 VPN，從第一天起就利用Microsoft cloud PKI 的高級安全功能。
憑證型驗證 (CBA) 的動力
組織越來越遠離傳統基於密碼的安全措施。這一轉變主要是由於越來越多認識到密碼相關的限制和弱點，例如受網絡釣魚攻擊的容易性、密碼重複使用以及管理複雜密碼所帶來的一般不便。
為了應對這些挑戰，CBA 是一種更安全、更有效率和用戶友好的替代方案，有了明顯的動力。
Microsoft對 CBA 的認可，主要透過推出Microsoft cloud PKI，標誌著邁向無密碼未來之旅的重要里程碑。 Microsoft cloud PKI 透過提供數位憑證進行身份驗證，滿足了對更安全的身份驗證方法的關鍵需求。
圍繞Microsoft cloud PKI 及其對 CBA 的支援的興奮反映了業界對轉向更安全的身份驗證方法的重要性的更廣泛共識。 與傳統密碼相比，CBA 提供了幾個關鍵優勢：
增強的安全性：數位憑證比密碼更難破解。它們依賴加密技術，可提供更高級別的安全性，大幅降低未經授權訪問的風險。
簡化的使用者體驗：使用 CBA，使用者不再需要記住和輸入密碼。這簡化登入程序，並消除密碼疲勞和頻繁重設密碼的需求等常見問題。
可擴充性和靈活性：憑證可輕鬆部署和大規模管理，因此非常適合各種規模的組織。此外，它們支援廣泛的用例，從保護 Wi-Fi 和 VPN 連接到啟用安全電子郵件和數位簽名。
對 Cloud RADIUS 解決方案的需求
CBA 方向的演變和逐步取消密碼，強調了對支持這些進步的基礎架構的關鍵需求。
基於cloud的 RADIUS 解決方案（例如Foxpass cloud RADIUS）已成為這一領域的重要組成部分，它提供了傳統內部部署解決方案難以比擬的靈活性、安全性和易於整合。
克服內部部署 RADIUS 伺服器的限制
傳統上，RADIUS 伺服器都是在內部部署的，需要在硬體、軟體和持續維護方面進行大量投資。雖然這些系統堅固耐用，但在可擴展性、成本以及適應新的安全協議和標準所需的敏捷性方面都存在限制。從初始設定到硬體故障和軟體更新，內部 RADIUS 伺服器的維護需要 IT 部門分配大量的資源。
相較之下，基於雲端的 RADIUS 解決方案（如Foxpass cloud RADIUS）消除了這些挑戰。 透過利用cloud組織可以避免與內部部署相關的資本支出和營運複雜性。 這項轉變可降低成本，並增強組織根據增長或需求波動擴展其身份驗證機制的能力。
Foxpass cloud RADIUS – 功能與優勢
Foxpass cloud RADIUS是一款完全託管的基於雲端的 RADIUS 伺服器解決方案，它具有許多旨在滿足企業現代安全需求的功能和優勢。
本節探討Foxpass cloud RADIUS 的主要功能和優勢，強調其在增強組織安全性和簡化存取管理方面的作用。
與Microsoft cloud PKI 立即相容：如上所述， Foxpass cloud RADIUS 與Microsoft cloud PKI 立即相容。 這可確保組織可以從第一天起運用最新的憑證型安全性。
原生cloud整合： Foxpass cloud RADIUS 與領先的cloud身分提供者原生集成，包括Microsoft Entra ID (Azure)、OKTA 和 Google。 這種整合有助於在各種平台和裝置上實現統一的身份驗證體驗，支援 Windows、Mac、Chromebook、iOS 和 Android。
透過 CBA 增強安全性： Foxpass cloud RADIUS 的核心價值主張是對 CBA 的支持，為傳統的基於密碼的方法提供了更安全的替代方案。
簡化的使用者體驗： Foxpass cloud RADIUS 透過消除密碼需求簡化了使用者體驗。 這種簡化的存取流程可提升使用者滿意度，並降低 IT 團隊的管理負擔。
可擴展性和成本效率： Foxpass cloud RADIUS 作為雲端的解決方案提供了無與倫比的可擴展性和成本效率。 組織可以輕鬆擴展其身份驗證基礎架構，而無需額外的硬體或大量預先投資。這種靈活性使Foxpass cloud RADIUS 成為各種規模的企業（從新創公司到大型企業）的理想選擇。
支援 BYOD 政策：隨著 BYOD 政策的日益普及， Foxpass cloud RADIUS 與各種設備的兼容性確保員工無論選擇何種設備，都可以安全地存取網路。
善用 Microsoft 雲端 PKI 和 Foxpass RADIUS
透過利用Microsoft cloud PKI 和Foxpass cloud RADIUS 的優勢，組織可以更有效地保護其網路、資料和使用者身份，同時增強使用者體驗和營運效率。
我們邀請您開始免費試用 Foxpass，親身體驗這種安全組合帶來的好處。了解實施與Microsoft cloud PKI 無縫整合的強大 CBA 系統是多麼簡單和有效率。
透過Foxpass cloud RADIUS，您可以增強組織的安全態勢、減少管理開銷並為使用者提供無縫的存取體驗。
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