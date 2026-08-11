隆重推出 Foxpass Enterprise PKI：雲端託管的私有 PKI

隨著組織將更多基礎架構、應用程式和身分移轉至雲端與混合環境，以憑證為基礎的信任正成為現代安全防護中不可或缺的一環。
但對許多 IT 與資安團隊來說，管理私有 PKI 仍意味著要維護內部部署的憑證授權單位、拼湊複雜工具鏈，並排除會拖慢存取速度且帶來不必要風險的憑證問題。
今天，我們很高興推出 Foxpass Enterprise PKI——這是一套靈活的私有憑證授權單位，旨在協助組織為使用者、裝置、服務、應用程式與基礎架構簽發、管理及部署憑證，而無需承受傳統 PKI 基礎架構帶來的營運負擔。
為什麼 Enterprise PKI 現在很重要
憑證不再只侷限於網站或少數網路驗證工作流程。現代組織仰賴憑證，在 Wi-Fi、VPNs、SaaS applications、內部服務、機器身分與基礎架構之間建立可信任的身分。隨著憑證使用情境持續擴展，團隊需要可擴充、易於管理，且能與既有系統相符的私有 PKI 模式。
Foxpass Enterprise PKI 透過提供雲端原生的私有 CA，協助組織擺脫舊有的憑證授權單位管理方式，支援整個企業更廣泛的憑證式驗證與身分識別使用情境。
除了減輕維護傳統地端 PKI 基礎架構的營運負擔外，Enterprise PKI 也透過支援以 SCEP 為基礎的工作流程來簡化憑證註冊，並可與組織已在使用的身分與裝置管理平台整合。
什麼是 Foxpass Enterprise PKI？
Enterprise PKI 將 Foxpass Cloud PKI 擴展為更完整的私�有憑證授權機構方案。雖然 Advanced RADIUS PKI 已包含 EAP-TLS 網路驗證所需的憑證授權機構與憑證工作流程，Enterprise PKI 則可在使用者、裝置、應用程式、服務與基礎架構之間支援更靈活的憑證使用情境。
建立根 CA 與中繼 CA 階層架構，以支援私有憑證授權單位需求。
設定憑證設定檔，包括標準與自訂的 Extended Key Usages。
為使用者、裝置、服務、應用程式和基礎架構簽發憑證。
透過 Enterprise PKI，組織可將以憑證為基礎的信任延伸到網路存取之外，並應用於更廣泛的環境，在這些環境中，身分識別、驗證與安全遠端存取至關重要。
專為彈性憑證註冊而設計
憑證註冊通常是 PKI 在實際運作上最具挑戰的環節。團隊需要可靠的方法，能在受管理裝置上簽發並部署憑證，而不必為每位使用者、每個端點或每種使用情境建立手動流程。
Foxpass Cloud PKI 支援以 SCEP 為基礎的註冊工作流程、以 CSR 為基礎的簽發，以及手動憑證工作流程，讓團隊可依據環境與營運需求，透過多種方式部署憑證。以 SCEP 為基礎的註冊可透過 Intune、Jamf、Google Admin、Addigy、Workspace ONE、Mosyle 等解決方案，以及其他支援 SCEP 的工具，支援受管理裝置部署。
保護跨網路、應用程式和基礎架構的存取安全
Enterprise PKI 可協助組織將憑證作為可信任的身分層，套用於多種存取情境：
無密碼 SaaS 存取
透過適用於 Microsoft Entra ID 的憑證式驗證，組織可在符合條件式存取原則的同時，為 Microsoft 365、Salesforce、Workday 和其他 SaaS 應用程式提供可抗網路釣魚的安全存取。
安全的 Wi-Fi 與 VPN 存取
組織可使用憑證啟用 Wi-Fi 與 VPN 存取的 EAP-TLS 驗證，有助於降低對共用認證的依賴，並透過受信任的裝置與使用者身分強化網路驗證。
服務與基礎架構的可信任身分
Enterprise PKI 也可支援用於服務、應用程式、內部系統、基礎架構及機器身分的憑證，協助團隊在終端使用者存取之外，建立以憑證為基礎的信任。
為什麼選擇 Foxpass Enterprise PKI？
Foxpass Enterprise PKI 將 Foxpass Cloud PKI 的能力延伸至網路驗證之外，為組織提供可用於使用者、裝置、應用程式、服務與基礎架構的靈活私有憑證授權單位。
減少維護傳統內部部署憑證授權基礎架構的需求。
在網路、裝置、應用程式與基礎架構之間支援安全的憑證式驗證。
讓憑證管理與既有的身分與裝置管理工作流程保持一致。
對於正著手現代化存取安全的團隊而言，Enterprise PKI 提供一條務實可行的路徑，可在不增加不必要營運複雜度的情況下，擴展以憑證為基礎的信任機制。
開始使��用 Enterprise PKI
Enterprise PKI 現已作為 Foxpass Cloud PKI 的一部分提供。無論是想透過憑證保護 Wi-Fi 與 VPN 存取、將憑證式驗證擴展到 SaaS 應用程式，還是在服務與基礎架構之間建立受信任的身分，Foxpass 都能協助簡化私有 PKI，並強化存取安全。
開始免費試用、預約示範，或聯絡我們，深入了解 Foxpass Enterprise PKI 如何支援貴組織以憑證為基礎的存取策略。