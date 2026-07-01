隨著企業採用憑證式驗證來強化 Zero Trust 計畫，許多企業會先從 Microsoft Cloud PKI 著手，為已註冊 Intune 的裝置簽發憑證。這是一種精簡、Microsoft 原生的方法，可使用 Intune 憑證設定檔，在 Windows、macOS、iOS 和 Android 上簽發憑證。
然而，大多數真實世界的環境都遠不只 Intune。IT 團隊經常支援 Wi-Fi 控制器、防火牆、交換器、VPN appliances、RADIUS 伺服器、Linux 端點、IoT 系統、Chromebooks、伺服器、SaaS 工作負載，以及內部應用程式服務。許多人也會使用多個 MDM，尤其是在管理 macOS 或 iOS 裝置群的環境中。而且幾乎所有組織都會支援未受管理的、BYOD、承包商和訪客裝置。這些系統無法註冊至 Intune，因此無法從 Microsoft Cloud PKI 接收憑證。隨著組織將基於憑證的存取擴展到其網路、應用程式和基礎架構，若沒有更廣泛且更具彈性的 PKI，就會越來越難以彌補這個缺口。
這時，Foxpass 就派上用場了。Foxpass Cloud PKI 提供更靈活、更具擴充性且更完整的憑證式安全性方案，涵蓋 Intune 內外的所有環境。
在這篇部落格中，我們將說明 Microsoft Cloud PKI 的設計用途、組織常見的不足之處、Foxpass 如何以更靈活且涵蓋整體基礎架構的 PKI 補足這些缺口，以及為什麼對於需要在各處安全部署憑證，而不僅限於 Intune 的團隊來說，Foxpass 是最完整的替代方案。
什麼是 Microsoft Cloud PKI？
Microsoft Cloud PKI 是專為 Intune 型憑證簽發所設計的��雲端託管憑證授權單位。它已包含在 Microsoft Intune Suite 中，也可作為獨立附加元件提供，無需再維護內部部署憑證授權單位（AD CS）或舊版 NDES connector，同時也能簡化使用 Intune 管理憑證工作流程之裝置的憑證部署。它會透過 Intune SCEP 與 PFX 設定檔簽發憑證，經由 Intune 的裝置管理流程驗證請求，並維持適用於 Intune 綁定憑證的撤銷與生命週期控制。此範圍是刻意如此設定，可為已納入 Intune 管理的裝置提供簡單、安全且端到端的憑證體驗。
這使 Microsoft Cloud PKI 特別適合全面採用 Intune 裝置管理的組織。但這也是最大的限制。
Microsoft Cloud PKI 的限制
Microsoft Cloud PKI 對 Intune 註冊的端點運作良好，但無法滿足網路其餘部分的憑證需求。以下是大多數 IT 團隊最常遇到的限制。
1. 僅限 Intune 的裝置註冊
Microsoft Cloud PKI 僅會向已註冊於 Intune，且可接收 Intune SCEP 或 PFX 設定檔的裝置簽發憑證。由於 Cloud PKI 的範圍刻意限定在 Intune 的受管裝置模型內，因此無法讓 Intune 以外的裝置取得憑證，例如 BYOD、承包商、訪客或基礎架構裝置。因此，當組織將憑證式存取擴展到位於 Intune 管理邊界之外的使用者或系統時，常會出現涵蓋缺口。
2. 沒有內建的 RADIUS 伺服器
Microsoft Cloud PKI 不包含 RADIUS 服務。採用憑證式 Wi-Fi（EAP-TLS）或 VPN 驗證的組織，仍需要另一套 RADIUS 解決方案，才能在其既有基礎架構中處理驗證、身分整合、存取原則，以及網路強制執行。
3. 不支援 CSR 或以 API 為基礎的憑證工作流程
Microsoft Cloud PKI 不提供給 Intune 以外裝置使用的 CSR 上傳、以 API 為基礎的憑證簽發、ACME 或 SCEP 註冊。由於憑證工作流程刻意綁定於 Intune 的受管理裝置模型，因此伺服器��、微服務、負載平衡器、設備或網路基礎架構都沒有可用的註冊路徑。這就是為什麼許多組織會擴充或取代 Microsoft Cloud PKI，改用可支援這些額外系統的完整 PKI。
4. 對混合與 BYOD 環境的支援有限
大多數組織都在混合式 MDM 環境中運作，包括由 Jamf/Iru（Kandji）管理的 macOS 裝置群、承包商與外部合作夥伴，以及需要 Wi-Fi 存取權限的非受管裝置。Microsoft Cloud PKI 無法對這些裝置簽發憑證。
這些限制可能帶來實際的營運挑戰，尤其是對於需要管理多元使用者群組，或正在實施零信任安全模型的團隊而言。尋求更完整且更靈活解決方案的組織，應考慮選擇超越 Intune、並能補足這些功能缺口的替代方案。Foxpass 正是為此而打造。
認識 Foxpass：理想的 Microsoft Cloud PKI 替代方案
Foxpass Cloud PKI 是專為在現代環境中各式各樣的裝置與系統上運作而設計的雲端原生憑證授權機構。它不僅支援為傳統端點簽發憑證，也支援為網路設備、安全設備、伺服器及內部服務簽發憑證。相同的 PKI 可用於 Wi-Fi（EAP-TLS）、VPN 存取、NAC 部署，甚至也適用於 IoT、BYOD 和其他未受管理的裝置。Foxpass 支援在任何支援 SCEP 的 MDM 上使用 SCEP——包括 Intune、Jamf、Iru (Kandji)、Workspace ONE 和 Addigy——也支援傳統 PKI 工作流程，例如提交 CSR 和手動憑證註冊。對於完全不在 MDM 管理範圍內的裝置，Foxpass 提供簡單直接的 BYOD 憑證安裝程式，讓憑證上線流程更輕鬆。可透過 Entra ID、Google Workspace、Okta、OneLogin 和其他供應商使用身分同步，讓原則可在廣泛的使用者與裝置身分之間統一套用。
Foxpass Cloud RADIUS
除了憑證簽發之外，Foxpass 還提供全代管的 Cloud RADIUS 服務，專為與 Foxpass Cloud PKI 無縫搭配運作而打造。兩者結合後，可為 Wi-Fi 和 VPN 建立一致、端到端的憑證式驗證工作流程。此服務支援 EAP-TLS 以進行憑證式存取、EAP-TTLS 和 PEAP 以進行認證式方法，以及 RadSec 以透過安全、經 TLS 加密的通道傳輸 RADIUS 流量。Foxpass 可搭配廣泛使用的 Wi-Fi 與 VPN 基礎架構，例如 Cisco、Aruba、Meraki、Fortinet 和 Ubiquiti/UniFi，讓組織無須汰換現有硬體，就能強化網路驗證。由於 RADIUS 服務採用高可用性的雲端託管，IT 團隊無需部署或維護內部部署的 RADIUS 伺服器。身分識別與群組成員資格會直接從您的身分識別提供者流轉而來，且無論裝置是透過 MDM 管理、經由 SCEP 註冊，或是透過 Foxpass BYOD installer 完成導入，都能在所有裝置上一致套用原則。
透過將 Foxpass Cloud PKI 和 Cloud RADIUS 整合為一致的平台，Foxpass 提供比 Microsoft Cloud PKI 更完整且更具擴充性的替代方案。其設計是為了因應現今動態多變的 IT 環境，而不僅限於由 Microsoft 管理的環境。
Foxpass 與 Microsoft Cloud PKI：功能比較
在評估 Microsoft Cloud PKI 和 Foxpass 時，兩者不同的涵蓋範圍便會顯而易見。Microsoft Cloud PKI 專注於向 Intune 管理的裝置簽發憑證，在該生態系中提供簡潔且整合的使用體驗。相較之下，Foxpass 可在整個環境中支援以憑證為基礎的安全性——包括基礎架構裝置、混合平台設備群、未受管理的端點，以及需要以 RADIUS 為基礎之驗證的系統——提供許多組織所需的更廣泛涵��蓋範圍與可擴充性。
以下是主要功能的並排比較：
功能特色
Microsoft Cloud PKI
Foxpass Cloud PKI
憑證註冊
僅限 Intune SCEP/PFX
SCEP（任何 MDM）、CSR、手動工作流程、BYOD 安裝程式
裝置支援
Intune 管理的端點
任何裝置：端點、伺服器、基礎架構、IoT、BYOD
MDM 相容性
僅限 Intune
任何支援 SCEP 的 MDM
支援 RADIUS
未包含
內建 Cloud RADIUS，支援 EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP 和 RadSec
身分整合
透過 Intune 的 Entra ID
Entra ID、Okta、Google、OneLogin 等更多服務
平台相容性
Windows、macOS、iOS、Android（僅限 Intune 註冊裝置）
Windows、macOS、iOS、Android、Chromebook、Linux
靈活的定價
需要 Intune Suite 或附加元件授權
可作為獨立 PKI 提供，或隨 RADIUS Advanced 授權一併提供，無 Intune 相依性
Foxpass 滿足核心憑證生命週期需求，同時將支援擴展至非受管裝置、多元身分提供者，以及直接網路存取控制。想要安全、可擴充的驗證，又不想被綁定在單一裝置管理平台上的組織，將能受益於 Foxpass 的靈活性與易於部署。
如果貴組織也正在評估 Entra ID 的憑證式驗證，歡迎參考我們的指南：How to Configure Microsoft Entra CBA Using Foxpass Cloud PKI，或許會有所幫助。本文將逐步說明設定流程，並解釋 Foxpass 核發的憑證如何與 Entra CBA 工作流程順暢整合。
Foxpass 大放異彩的使用情境
Foxpass 專為滿足現代 IT 團隊的實際需求而打造。其靈活性與內建的網路整合功能，使其成為需要在各種裝置與環境中保障存取安全的組織之理想解決方案。以下是 Foxpass 優於 Microsoft Cloud PKI 的一些最常見使用情境：
1. 憑證式 Wi-Fi 驗證
Foxpass 可透過搭配 EAP-TLS 的 802.1x，為 Wi-Fi 網路提供安全、以憑證為基礎的驗證。可與 Cisco、Aruba、Meraki 和 Ubiquiti 等領先製造商的無線基地台與網路硬體無縫搭配運作。有了 Foxpass Cloud RADIUS，無需自行部署與維護 RADIUS 基礎架構。
2. BYOD 與未受管理裝置註冊
不同於 Microsoft Cloud PKI 僅支援已註冊 Intune 的裝置，Foxpass 可讓憑證輕鬆簽發給任何裝置。無論是個人筆電、承包商的手機，或是在學校環境中使用的 Chromebook，Foxpass 都能支援安全的上線導入，同時不犧牲控管能力。
3. 安全 VPN 存取
Foxpass 憑證可用於在各種平台上驗證 VPN 用戶端。IT 團隊可對遠端使用者強制執行以憑證為基礎的存取，確保只有受信任的裝置能建立 VPN 連接，且無須依賴密碼或要求使用者註冊 Intune。
4. 零信任身分與網路存取
Foxpass 支援與 Entra ID 和 Okta 等身分提供者即時同步，讓組織能根據使用者與裝置身分來強制執行存取原則。與憑證式驗證和 Cloud RADIUS 搭配使用時，Foxpass 可在網路層與身分層全面支援真正的零信任方法。
這些使用案例反映出市場對安全、可擴充的存取解決方案需求日益增加，而且這類方案已不再侷限於 Microsoft 生態系。有了 Foxpass，組織就能在所管理的每個環境中簡化營運、降低風險，並提升使用者體驗。
準備好取代或擴充 Microsoft Cloud PKI 了嗎？試試 Foxpass
對於已深度採用 Intune 生態系��的組織而言，Microsoft Cloud PKI 或許是方便的選項，但在需要靈活性、更廣泛的裝置支援，以及完整的網路整合時，它就顯得力有未逮。它缺乏 RADIUS 支援、裝置相容性有限，加上憑證效期過短，為管理現代混合式環境的 IT 團隊帶來不必要的挑戰。
Foxpass 是最佳替代方案。它提供憑證式安全性的所有優勢，同時不會將您綁定在單一平台上。透過憑證式驗證、無縫的身分整合，以及完全代管的 Cloud RADIUS 後端，Foxpass 可輕鬆在任何裝置、使用者或地點實施安全存取原則。
無論是想取代 Microsoft Cloud PKI，還是擴充其功能，Foxpass 都能在單一且易於管理的平台中，提供所需的一切。
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