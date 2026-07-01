Trevor Jackins 是 Splashtop 的 Senior Digital Marketing Manager。他也是 Splashtop 遠端存取軟體的熱情使用者，因為他會用它遠端連接辦公室電腦，在家工作！Trevor 對 Splashtop 的熱情來自於他對科技如何改善我們日常生活的興趣。