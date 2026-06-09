八年前創立 Foxpass 時，我的目標是把企業級安全功能帶給各種規模的公司。有了您的協助，我們才能達成那個目標。透過我們針對網路與伺服器提供的身分識別與角色型存取控制產品線，我們已協助數百家客戶提升安全性。
我非常高興地宣布，Foxpass 已由 Splashtop 收購；Splashtop 是安全遠端存取與遠端支援領域的領導者。當我第一次見到 Mark 和其他共同創辦人時，很明顯我們的願景一致，而且我們對讓客戶滿意的共同熱情也表露無遺。
一開始不會有太大變化：整個團隊都將加入 Splashtop。在銷售通話和支援聊天中，仍會看到熟悉的面孔。在 Splashtop 的支持下，Foxpass 將能為我們的產品帶來一些期待已久的強化功能，並持續提供各位一直以來所期待的世界級支援。
我對 Foxpass 團隊過去與現在所取得的成就深感自豪。感謝各位客戶一路以來的支持，無論是持續選用我們的服務、提供寶貴回饋，最重要的是給予我們信任。這項收購象徵著新篇章的開始，將為我們目前與未來的客戶帶來更好的產品、更完善的支援，以及更高的安全性。
此致敬禮，
Aren Sandersen
創辦人，Foxpass
關於 Splashtop
Splashtop 是簡化並優化隨處工作模式解決方案的領導者。其針對彈性工作、媒體與娛樂、學習及 IT 遠端支援的解決方案，帶來如同坐在現場電腦前操作般快速、簡單且安全的體驗。Splashtop 提供高效能體驗，支援 4k 畫質與 60fps；具備進階安全功能與合規能力；以單一應用程式即可為所有裝置與作業系統提供遠端存取與遠端支援；並可透過直接聯繫專家，立即獲得全球支援。全球有超過 3,000 萬名使用者使用 Splashtop 產品，其中包括 85% 的《財星》500 大企業。 Splashtop.com