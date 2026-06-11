在 Foxpass，我們一直在尋找精進的新方法。因此，我們很高興正式宣布過去幾個月陸續推出的一些新功能。
Foxpass 快取
我們已推出快取功能！Foxpass Cache 可讓您在自己的伺服器上執行快取系統；如果主機無法順利連接到我們的伺服器，這套系統可作為備援驗證系統。
如果錯過了原始公告，或想進一步了解，請閱讀這裡。
自訂暫時存取時間
現在可為暫時性的群組與 hostgroup 成員資格設定精確的結束日期與時間。現在，比以往任何時候都更容易落實最小權限原則與零信任安全。
可在 Groups 和 Host Groups 頁面試用這項新設定。
限制密碼變更
現在可以限制使用者變更密碼。例如，您可以防止使用者在 24 小時內多次變更密碼，以降低惡意人士強制重設密碼的風險。
管理員仍可設定使用者密碼，不受上次變更時間限制。您可以前往 驗證設定 頁面以啟用此功能。
Foxpass 驗證 - 委派驗證
如果貴公司使用 Foxpass 驗證登入，現在即可將委派驗證新增至 LDAP 和 RADIUS 系統。您可以將驗證委派給 Okta、Bitium、OneLogin 或其他 LDAP 伺服器，而使用者仍會使用其 Foxpass 密碼登入控制台。
您可以在驗證設定頁面設定委派驗證。
非網域自助服務
來自組織外部的「非網域」使用者現在可以使用其 Foxpass 密碼登入控制台。他們可以使用我們的自助式工具來變更密碼、上傳 SSH 金鑰等。
SSH 金鑰長度要求
現在可強制執行 SSH 金鑰長度原則，要求金鑰的最短長度為 2048 或 4096 位元。任何新上傳且長度較短的金鑰都會被拒絕。
您可以前往 設定 頁面設定限制。
自訂 Home LDAP 目錄
我們已新增功能，讓您在 LDAP 整合中可將自訂主目錄設為預設「/home/[username]」以外的路徑。您可以從 設定 頁面更新 LDAP 設定。
即將推出
sudoers
如果您使用 SUDOers 檔案來管理主機上的 sudo 權限，我們將新增透過 LDAP 介面管理 SUDOers 的功能。如果想試用這項功能的測試版計畫，請透過即時聊天與我們聯絡，或寄送電子郵件至 help@foxpass.com。
OneLogin 同步
我們正在新增對 OneLogin 的使用者與群組同步完整支援。您可以使用此同步功能，自動匯入並更新 Foxpass 中的使用者、群組，以及群組成員資格。請注意：若要啟用群組同步，必須先啟用使用者同步。
升級安全性
準備好為您的網路帶來無與倫比的存取安全了嗎？按這裡，了解 Foxpass 如何協助避免代價高昂的安全錯誤：