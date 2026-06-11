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新功能 - 2017 年夏季

Foxpass Team
閱讀時間：3 分鐘
更新
開始使用Foxpass
透過識別式和憑證式驗證保護您的 Wi-Fi 和網路
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在 Foxpass，我們一直在尋找精進的新方法。因此，我們很高興正式宣布過去幾個月陸續推出的一些新功能。

Foxpass 快取

我們已推出快取功能！Foxpass Cache 可讓您在自己的伺服器上執行快取系統；如果主機無法順利連接到我們的伺服器，這套系統可作為備援驗證系統。

如果錯過了原始公告，或想進一步了解，請閱讀這裡

自訂暫時存取時間

現在可為暫時性的群組與 hostgroup 成員資格設定精確的結束日期與時間。現在，比以往任何時候都更容易落實最小權限原則與零信任安全

可在 GroupsHost Groups 頁面試用這項新設定。

Temporary user access feature screenshot

限制密碼變更

現在可以限制使用者變更密碼。例如，您可以防止使用者在 24 小時內多次變更密碼，以降低惡意人士強制重設密碼的風險。

管理員仍可設定使用者密碼，不受上次變更時間限制。您可以前往 驗證設定 頁面以啟用此功能。

Password change limit screenshot

Foxpass 驗證 - 委派驗證

如果貴公司使用 Foxpass 驗證登入，現在即可將委派驗證新增至 LDAP 和 RADIUS 系統。您可以將驗證委派給 Okta、Bitium、OneLogin 或其他 LDAP 伺服器，而使用者仍會使用其 Foxpass 密碼登入控制台。

您可以在驗證設定頁面設定委派驗證。

非網域自助服務

來自組織外部的「非網域」使用者現在可以使用其 Foxpass 密碼登入控制台。他們可以使用我們的自助式工具來變更密碼、上傳 SSH 金鑰等。

SSH 金鑰長度要求

現在可強制執行 SSH 金鑰長度原則，要求金鑰的最短長度為 2048 或 4096 位元。任何新上傳且長度較短的金鑰都會被拒絕。

您可以前往 設定 頁面設定限制。

SSH Key length feature screenshot

自訂 Home LDAP 目錄

我們已新增功能，讓您在 LDAP 整合中可將自訂主目錄設為預設「/home/[username]」以外的路徑。您可以從 設定 頁面更新 LDAP 設定。

LDAP settings screenshot

即將推出

sudoers

如果您使用 SUDOers 檔案來管理主機上的 sudo 權限，我們將新增透過 LDAP 介面管理 SUDOers 的功能。如果想試用這項功能的測試版計畫，請透過即時聊天與我們聯絡，或寄送電子郵件至 help@foxpass.com

OneLogin 同步

我們正在新增對 OneLogin 的使用者與群組同步完整支援。您可以使用此同步功能，自動匯入並更新 Foxpass 中的使用者、群組，以及群組成員資格。請注意：若要啟用群組同步，必須先啟用使用者同步。

升級安全性

準備好為您的網路帶來無與倫比的存取安全了嗎？按這裡，了解 Foxpass 如何協助避免代價高昂的安全錯誤：

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