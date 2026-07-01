在 Foxpass，我們持續不斷推出新功能與創新。今天，我們很高興正式宣布過去幾週已推出的一些新功能，以及目前處於 Beta 測試中的一些即將推出功能。
Office 365 支援
我們已完成 Office 365 支援功能的開發！如果您使用 Office 365 和／或 Azure AD，請透過 help@foxpass.com 與我們聯絡，以參與我們的 Beta 計畫。
VPN
別再跟 OpenVPN 苦戰了！針對我們的 AWS 使用者，我們現在提供可建立簡易 IPSEC/L2TP VPN 伺服器的 AMI。驗證會對照 Foxpass 進行檢查，並可選擇對照 Duo（用於雙重驗證）。
您可以從我們的 Github repo 自行建置 VPN 伺服器，或在接下來幾週於 Amazon marketplace 找到 AMI。如需搶先取得 AMI，請透過 help@foxpass.com 與我們聯絡。
動態 DNS
Foxpass 的 RADIUS 伺服器現在支援使用動態 IP 位址的客戶。只要在 RADIUS Clients 頁面新增用戶端時輸入主機�名稱，Foxpass 就會在 IP 位址變更時追蹤並更新其系統。
使用者自訂欄位
管理員現在可在 Config 頁面指定自訂使用者欄位。每位使用者的帳戶都可以附加自訂資料，且可為貴組織指定最多 10 個欄位及對應的顯示名稱。
此外，也可以加入員工編號或桌號等資訊，讓團隊管理更有條理。這些欄位在 LDAP 和 API 中都可使用。
LDAP 記錄完整推出
我們已全面推出 LDAP 記錄功能，讓您可在 LDAP Logs 頁面以及透過 API 查看所有透過 LDAP 連接到 Foxpass（或委派驗證服務）的嘗試連線。記錄檔將可免費查看前 24 小時的內容。若想查看所有 RADIUS 和 LDAP 記錄，請聯絡我們了解價格。
我們也已更新 RADIUS Logs 頁面，讓它在網站上以及透過 API 使用與 LDAP Logs 相同的介面。
使用者篩選器
「使用者」頁面現在支援依使用者名稱篩選，讓大型組織更容易找到使用者。請查看 Users 頁面的右上角來試用。
上次使用時間戳記
我們新增了時間戳記，現在可在 Users 頁面查看使用者上次透過 LDAP 或 Radius 成功登入的時間。
預設時區
Engineering 和 Admin 使用者可在我的設定頁面設定預設時區。網站上的所有時間戳記都會以此時區顯示，LDAP 和 RADIUS 記錄檔篩選器也會預設使用此時區。
授權 API 端點
我們已新增一個新的 API 端點，用於檢查是否應授予使用者存取特定資源的權限。完整規格可在這裡查看。
Ubuntu 16.04 支援
我們現在提供安裝指令碼，可在 Ubuntu 16.04 上設定 Foxpass LDAP 整合。您可以在此處找到設定說明。
Google Apps Marketplace 清單
Foxpass 現��已在 Google Apps Marketplace 上架。
升級安全性
想為網路帶來安全性與存取便利性嗎？按這裡，了解 Foxpass 如何協助避免代價高昂的安全錯誤：