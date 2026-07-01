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新功能 - 2016 年 5 月

Foxpass Team
閱讀時間：3 分鐘
更新
開始使用Foxpass
透過識別式和憑證式驗證保護您的 Wi-Fi 和網路
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在 Foxpass，我們持續不斷推出新功能與創新。今天，我們很高興正式宣布過去幾週已推出的一些新功能，以及目前處於 Beta 測試中的一些即將推出功能。

Office 365 支援

我們已完成 Office 365 支援功能的開發！如果您使用 Office 365 和／或 Azure AD，請透過 help@foxpass.com 與我們聯絡，以參與我們的 Beta 計畫。

VPN

別再跟 OpenVPN 苦戰了！針對我們的 AWS 使用者，我們現在提供可建立簡易 IPSEC/L2TP VPN 伺服器的 AMI。驗證會對照 Foxpass 進行檢查，並可選擇對照 Duo（用於雙重驗證）。

您可以從我們的 Github repo 自行建置 VPN 伺服器，或在接下來幾週於 Amazon marketplace 找到 AMI。如需搶先取得 AMI，請透過 help@foxpass.com 與我們聯絡。

動態 DNS

Foxpass 的 RADIUS 伺服器現在支援使用動態 IP 位址的客戶。只要在 RADIUS Clients 頁面新增用戶端時輸入主機名稱，Foxpass 就會在 IP 位址變更時追蹤並更新其系統。

Dynamic DNS feature screenshot

使用者自訂欄位

管理員現在可在 Config 頁面指定自訂使用者欄位。每位使用者的帳戶都可以附加自訂資料，且可為貴組織指定最多 10 個欄位及對應的顯示名稱。

此外，也可以加入員工編號或桌號等資訊，讓團隊管理更有條理。這些欄位在 LDAP 和 API 中都可使用。

Custom user fields screenshot
Screenshot showing employee ID and user number under custom fields

LDAP 記錄完整推出

我們已全面推出 LDAP 記錄功能，讓您可在 LDAP Logs 頁面以及透過 API 查看所有透過 LDAP 連接到 Foxpass（或委派驗證服務）的嘗試連線。記錄檔將可免費查看前 24 小時的內容。若想查看所有 RADIUS 和 LDAP 記錄，請聯絡我們了解價格。

我們也已更新 RADIUS Logs 頁面，讓它在網站上以及透過 API 使用與 LDAP Logs 相同的介面。

LDAP logs screenshot
Radius logs screenshot

使用者篩選器

「使用者」頁面現在支援依使用者名稱篩選，讓大型組織更容易找到使用者。請查看 Users 頁面的右上角來試用。

User filter feature

上次使用時間戳記

我們新增了時間戳記，現在可在 Users 頁面查看使用者上次透過 LDAP 或 Radius 成功登入的時間。

預設時區

Engineering 和 Admin 使用者可在我的設定頁面設定預設時區。網站上的所有時間戳記都會以此時區顯示，LDAP 和 RADIUS 記錄檔篩選器也會預設使用此時區。

Edit default timezone screenshot

授權 API 端點

我們已新增一個新的 API 端點，用於檢查是否應授予使用者存取特定資源的權限。完整規格可在這裡查看。

Ubuntu 16.04 支援

我們現在提供安裝指令碼，可在 Ubuntu 16.04 上設定 Foxpass LDAP 整合。您可以在此處找到設定說明。

Google Apps Marketplace 清單

Foxpass 現已在 Google Apps Marketplace 上架。

升級安全性

想為網路帶來安全性與存取便利性嗎？按這裡，了解 Foxpass 如何協助避免代價高昂的安全錯誤：

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