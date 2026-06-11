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Foxpass 新功能－2017 年底

Foxpass Team
閱讀時間：3 分鐘
更新
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透過識別式和憑證式驗證保護您的 Wi-Fi 和網路
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Splashtop 和 Foxpass 持續推出創新功能，因此我們很高興正式宣布過去幾個月陸續上線的一些新功能！

受管理服務供應商

如果負責管理外部公司的 IT 或基礎架構，現在可在我們的介面中管理其他組織。這讓您比以往更容易在單一畫面上整合並管理所有內容，尤其是在支援多個組織時。

請透過我們的即時聊天，或寄信至 help@foxpass.com 與我們聯絡，以便將您的帳戶設定為通路商或 MSP；我們也會為您開啟新增可管理組織的功能。

Screenshot of the Managed Service Providers interface
Screenshot of the Managed Service Providers interface

群組管理員

現在可以將非管理員使用者指派為 LDAP 群組的群組管理員。這些使用者可將永久或暫時成員新增至其管理的任何群組，讓群組與權限管理更具彈性且更易於掌控。

若要開始使用群組管理員，只要在群組頁面將使用者新增為管理員即可。接著，使用者會在側邊欄看到管理群組的選項。

Screenshot of the Group Managers interface
Screenshot of the Group Managers feature

自訂連線

可為使用者設定自訂連線逾時時間，確保連線不會超時太久。只要前往設定頁面，並在「自訂連線到期時間」下設定時間限制。

連線到期後，使用者必須再次登入 Foxpass。預設連線逾時時間為 2 週。

Screenshot of the session timeout feature

群組成員資格資訊

使用者現在可在儀錶板上查看自己所屬的群組。

Screenshot of the groups dashboard

Huawei Radius 屬性

因應眾多需求，我們已為 RADIUS attributes 新增 Huawei 專屬屬性。如果還有其他想看到的特定製造商屬性，歡迎透過即時聊天或寄信至 help@foxpass.com 告訴我們。

即將推出

事件記錄與記錄更新

我們很快就會加入更多記錄功能！首先是事件記錄，會記錄所有登入嘗試、使用者建立與刪除、群組成員變更等。我們也會在 LDAP 和 RADIUS 記錄檔中加入更多詳細資料，例如繫結程式類型和 IP 位址。

sudoers

如果您使用 SUDOers 檔案來管理主機上的 sudo 權限，我們將新增透過 LDAP 介面管理 SUDOers 的功能。如果想試用這項功能的 Beta 計畫，請透過我們的即時聊天與我們聯絡，或來信至 help@foxpass.com

UI 改善

我們正全力改版使用者介面，讓它更快速、回應更即時，也更容易瀏覽。敬請留意 UI 即將迎來全面改版。

感謝閱讀，祝您 2018 年一切順心！

-Foxpass 團隊

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