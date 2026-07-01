在 Splashtop 和 Foxpass，我們持續探索全新且創新的方式，讓工作更安全、更有效率。因此，我們很高興正式宣布過去幾週已推出的一些新功能，以及目前處於 Beta 測試階段的部分即將推出功能。
重新授權逾時
管理員現在可為支援 "Session-Timeout" RADIUS 回應的 Radius 用戶端設定重新授權逾時。這會要求端點在設定的時間後（以秒為單位）重新向 RADIUS 用戶端進行驗證。可在 RADIUS Clients 頁面上設定重新授權逾時時間。
Radius MFA 支援
RADIUS 用戶端的另一項新功能，是支援 Multi-Factor Authentication (MFA)。MFA 可依用戶端個別啟用。
目前，Duo 是唯一支援的 MFA 提供者。每當使用者嘗試登入 Radius 用戶端時，Duo app 都會要求授權。公司可在 設定 頁面啟用 MFA，之後即可在 RADIUS 用戶端 頁面為個別用戶端啟用 MFA。
SSH 金鑰管理
管理員現在可以手動為使用者新增、啟用及停用 SSH 金鑰。如果機器或帳戶遭到入侵，他們也可以大量停用該使用者的所有 SSH 金鑰。可在 Users 頁面的 Actions 下拉式選單中找到 Manage SSH Keys 功能。
密碼到期
企業現在可啟用自動 Foxpass 密碼到期功能。使用此功能後，使用者會在目前密碼到期前一週內收到電子郵件提醒，設定新密碼。如果使用者的密碼已過期，可在 Password 頁面設定新密碼，或由管理員在 Users 頁面的 Actions 下拉式選單中代為設定。可在驗證設定頁面管理密碼到期。
Beta 功能
我們也有幾項功能目前仍處於 Beta，並正持續推進開發中！
LDAP 記錄
首先是 LDAP 請求記錄，可透過追蹤與監控傳送至伺服器及從伺服器接收的 LDAP（輕量型目錄存取通訊協定）請求，深入了解潛在的安全疑慮。這些記錄檔對於需要接受安全稽核的公司特別實用，因為它們能清楚記錄誰在何時請求存取哪些資源。
您可以依時間範圍篩選記錄，並查看 LDAP 繫結請求中使用的 bind name、類型、成功狀態和錯誤訊息（如適用）。
On-Premise 託管
我們也正在完成一個使用 Docker 的 on-premises Foxpass 應用程式。客戶將能夠在自己的機器上執行 Foxpass，並透過 Docker Hub 定期接收更新，而不是仰賴我們的代管服務（如果他們選擇這麼做）。
Office 365 支援
最後，我們即將支援 Office 365。完成後，任何使用 Azure Active Directory 的公司都能使用 Foxpass。這將提供一種全新、簡單且高效率的方式來管理使用者和權限，因為 Foxpass 可與 Azure Active Directory 同步，在新增或移除使用者時調整權限。
感謝成為這麼棒的客戶，敬請期待下一波更新！
Foxpass
升級安全性
準備好在不依賴共用密碼或存取金鑰的情況下，保護您的網路了嗎？按這裡，了解 Foxpass 如何協助避免代價高昂的安全錯誤：