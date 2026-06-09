跳至主內容
返回 Splashtop
Foxpass
登入免費試用
聯繫我們登入免費試用
Students in a school classroom working on laptops.

K–12 Wi-Fi 安全的 E-Rate 資金補助：為什麼選擇 Foxpass

Trevor Jackins
閱讀時間：7 分鐘
更新
開始使用Foxpass
透過識別式和憑證式驗證保護您的 Wi-Fi 和網路
免費試用

K–12 學校在保護其網路安全方面正面臨日益增加的需求。隨著裝置數量、線上學習平台和網路威脅日益增加，學校 IT 領導者必須確保其 Wi-Fi 基礎架構不僅可靠，還要安全且符合法規要求。

幸好，聯邦E-Rate program讓學校有機會取得關鍵技術升級所需的資金，包括可提升網路安全性的工具。

如果貴校正申請 E-Rate 資金補助，現在正是告別過時密碼式 Wi-Fi 存取方式的最佳時機。傳統的 WPA2-PSK 方法不僅不方便，還會讓網路更容易遭到未經授權的存取和密碼分享。

相對地，全國各地的學校正轉向採用由 cloud RADIUS and PKI solutions 提供支援的憑證式 Wi-Fi 驗證。

Foxpass 是核准的 E-Rate 廠商，可透過無縫的身分驗證式驗證，協助 K–12 學區安全管理無線存取。透過與 Microsoft Entra ID（前稱 Azure AD）、Jamf 和 Google Workspace 的整合，Foxpass 為學生與教職員提供可擴充且安全的存取。

在這篇部落格中，我們將說明 E-Rate 資金如何支援升級到現代化 Wi‑Fi 安全防護，以及 Foxpass 如何讓轉換過程變得輕鬆。

什麼是 E-Rate？它如何運作？

E-Rate 計畫，正式名稱為 Universal Service Fund 的 Schools and Libraries Program，提供折扣，協助符合資格的 K–12 學校與圖書館取得可負擔的電信服務與網際網路存取。由 Universal Service Administrative Company (USAC) 管理，並由 FCC 監督，E-Rate 透過資助關鍵網路基礎設施，在擴大數位學習機會方面扮演重要角色。

E-Rate 分為兩個補助類別。第 1 類涵蓋寬頻連線服務，例如網際網路存取和廣域網路。第 2 類著重於內部連接，包括交換器、存取點、防火牆和網路安全解決方案。這讓學校能將資金投入於提升 Wi-Fi 安全性與裝置驗證的工具。

若要取得 E-Rate 折扣，學校必須透過 Form 470 和 Form 471 等表單提交詳細申請，說明打算採購的服務或設備。重要的是，所有相關製造商都必須是已註冊的 E-Rate 供應商（Foxpass 符合這項要求，因此符合第 2 類資金採購資格）。

透過妥善的規劃與文件準備，學校可利用 E-Rate 升級網路，並採用安全、可擴充的存取解決方案，例如以憑證為基礎的 Wi-Fi 驗證。

E-Rate 資金補助的網路安全要求

若要獲得 E-Rate 資金補助，學校必須符合特定的網路安全與安全性要求，包括遵循《兒童網際網路保護法》（CIPA）。

其中一項核心要求是網路分段。學校必須確保學生與教職員分別置於不同網路中，並為各自設定適當的存取控制。這通常是透過以下方式達成： 

  • 為教職員與學生建立獨立的 VLAN

  • 將不同的 SSID 指派給使用者群組 

  • 為每個群組套用不同的內容篩選規則 

然而，僅靠分割並無法保障網路安全。學校也需要一種方法，確保只有經授權的使用者和裝置可以連接。這就是憑證式驗證和 RADIUS 派上用場的地方。

透過實施憑證式 Wi-Fi 存取，學校可以： 

  • 杜絕容易外洩或重複使用的共用密碼 

  • 將 Wi-Fi 存取權限直接綁定至使用者身分

  • 當使用者加入或離開時，自動佈建並撤銷存取權限 

  • 根據使用者角色或群組（學生、教師、管理員）強制執行原則 

這些功能與 E-Rate 對安全性、存取控制及安全內部連接的重點高度一致。

為什麼採用憑證式 Wi-Fi 是明智的選擇

許多 K–12 學校仍仰賴使用共用 Wi‑Fi 密碼的 WPA2-PSK 網路。雖然這種方法設定簡單，但會帶來嚴重的安全性與管理問題。共用密碼很容易外洩、難以輪替，也無法依使用者或裝置類型控管存取權限。

基於憑證的 Wi-Fi 驗證可透過將存取權與使用者身分綁定，而非依賴密碼，來解決這些問題。每台裝置都會核發一份數位憑證，用來證明其屬於已獲授權的使用者。這種方法更安全、更具擴充性，且更符合 E-Rate 的合規需求。

憑證式 Wi-Fi 的主要優點包括： 

  • 無需共用密碼：使用者無需知道或管理 Wi-Fi 密碼即可連接。 

  • 更完善的存取控制：根據使用者角色授予存取權限，例如學生、教師或職員。 

  • 提升安全性：憑證不像密碼那樣可被重複使用、竊取或猜出。 

  • 輕鬆撤銷：如果裝置遺失，或使用者離開組織，其憑證可立即撤銷。 

  • 無縫體驗：安裝完成後，憑證可讓使用者自動且安全地連接。 

Foxpass 作為符合 E-Rate 資格的雲端 RADIUS 與 PKI 解決方案

Foxpass 提供現代化的雲端託管 RADIUS 與 PKI 解決方案，讓 K–12 學校能以安全、憑證式的方式進行 Wi-Fi 驗證。透過內建與 Microsoft Entra ID、Google Workspace、Jamf 和 Intune 等平台的整合，Foxpass 讓學校 IT 團隊無需承擔管理內部部署硬體或手動處理憑證流程的複雜性，即可部署以身分為基礎的網路存取。

以下說明 Foxpass 如何協助達成 E-Rate 目標： 

  • 透過以身分為基礎的驗證啟用安全的 Wi-Fi 存取 

  • 使用現有的身分提供者自動化憑證簽發與撤銷 

  • 根據角色將使用者指派到不同的 VLAN 或 SSID，以支援網路分段

  • 可與現有工具整合，例如 Jamf、Intune 和 Google Admin Console 

  • 透過集中管理與終端使用者零接觸佈建，降低 IT 管理負擔 

由於 Foxpass 採用雲端託管，因此無需管理本機伺服器或基礎架構。學校可快速完成部署並上線，同時符合網路安全標準與 E-Rate 資格要求。

案例研究：Los Lunas Schools 如何運用 Foxpass 保護其網路

新墨西哥州的 Los Lunas Schools 在多個校區為約 10,000 名學生與教職員提供服務。和許多學區一樣，他們也苦於共用 Wi‑Fi 密碼的限制，包括經常發生的連線問題、安全漏洞，以及大規模管理網路存取所帶來的管理負擔。

為了同時提升安全性與使用者體驗，Los Lunas Schools 導入了 Foxpass。透過與 Microsoft Entra ID 和 Jamf 整合，Foxpass 讓 Los Lunas 能夠自動向教職員與學生裝置簽發數位憑證。這讓 Wi-Fi 存取變得順暢無縫、安全，並與每位使用者的身分綁定。

關鍵成果包括： 

  • 可擴充部署：以最少的 IT 參與簽發並管理了 10,000 份憑證 

  • 更強大的安全性：未經授權的存取嘗試顯著下降 

  • 不再需要密碼：學生和教職員會自動連線，無需輸入或分享 Wi-Fi 認證 

  • 輕鬆撤銷：若裝置遺失或重新分配，可快速從網路中移除 

  • 面向未來的基礎架構：該學區如今已具備長期成長與合規的基礎 

如何透過 E-Rate 開始使用 Foxpass

將 Foxpass 納入 E-Rate 策略的一部分來開始使用，是一個很直接的流程。由於 Foxpass 是經核准的 E-Rate 供應商，因此可將其納入 Category 2 資金申請中，用於著重提升安全性與存取控制的內部網路升級。

請依照以下步驟，在下一個 E-Rate 週期中納入 Foxpass： 

  • 確認資格：請確認您的學校或學區符合取得 E-Rate 資助的資格。大多數公立 K–12 教育機構都符合資格。

  • 確認需求：判斷 Foxpass 如何融入整體網路升級計畫。這可能包括更換共用的 Wi-Fi 密碼、啟用網路分段，或整合以身分為基礎的存取方式。 

  • 提交 Form 470：在您的 Form 470 中將 Foxpass 列為內部網路服務提案請求的一部分。 

  • 在 Form 471 中申請 Foxpass：選取 Foxpass 後，請將其納入 Form 471 提交內容中，作為資金申請的一部分。 

  • 使用我們的 SPIN：參考 Foxpass 的服務供應商識別號碼（SPIN），以確保您的請求已正確連結。如果需要協助找出它，請直接與我們聯絡。 

  • 聯絡以取得支援：我們的團隊可與您的 E-Rate 顧問或 IT 人員合作，提供文件、指引與整合規劃。 

只要規劃得宜，學校就能在 E-Rate 計畫與 Foxpass 的協助下，為轉換至安全、以憑證為基礎的 Wi‑Fi 提供全額資金。

準備好運用 E-Rate 資金強化 K–12 Wi-Fi 了嗎？

將學校的 Wi-Fi 基礎架構現代化，不一定得花大錢或搞得很複雜。透過 E-Rate Category 2 資金補助，K–12 學校可投資所需的安全性與擴充性，以支援數位學習。Foxpass 提供經實證且符合 E-Rate 資格的解決方案，以雲端 RADIUS 和 PKI 建立安全、以身分為基礎的存取方式，取代共用密碼。

如果貴校今年正申請 E-Rate 補助，現在正是了解 Foxpass 能為您的網路帶來哪些效益的好時機。 深入了解，立即開始使用 Foxpass！

現在就開始使用 Foxpass！
開始您的免費試用，看看 Foxpass 如何自動化並保障您的 Wi-Fi 網路安全
免費試用


分享
RSS 摘要訂閱

相關內容

A man working in an office with several desks and computers.
雲端 RADIUS 與網路驗證

評估安全 Wi‑Fi 存取：Cisco ISE、Aruba、Portnox 與 Foxpass

深入了解
A person with a tablet stands in front of a digital shield symbol, surrounded by servers, data charts, and a protective dome, representing cybersecurity and data protection in a virtual environment.
雲端 RADIUS 與網路驗證

VLAN 的用途與目的：Foxpass 如何提供協助

深入了解
A large red exclamation point over red code
雲端 RADIUS 與網路驗證

2021 年迄今最嚴重的資安漏洞事件

深入了解
Illustration of server racks with a red warning triangle and exclamation mark, a clock, and clouds in the background, representing a server outage or downtime issue.
雲端 RADIUS 與網路驗證

超前部署：如何在停機期間保護伺服器存取

深入了解
查看所有部落格
  • 標準規範
  • 隱私權政策
  • 使用條款
版權所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有權利。 所有 $ 價格均以美元標價，另有說明者除外。 顯示的價格均不含適用稅金。