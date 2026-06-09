K–12 學校在保護其網路安全方面正面臨日益增加的需求。隨著裝置數量、線上學習平台和網路威脅日益增加，學校 IT 領導者必須確保其 Wi-Fi 基礎架構不僅可靠，還要安全且符合法規要求。
幸好，聯邦E-Rate program讓學校有機會取得關鍵技術升級所需的資金，包括可提升網路安全性的工具。
如果貴校正申請 E-Rate 資金補助，現在正是告別過時密碼式 Wi-Fi 存取方式的最佳時機。傳統的 WPA2-PSK 方法不僅不方便，還會讓網路更容易遭到未經授權的存取和密碼分享。
相對地，全國各地的學校正轉向採用由 cloud RADIUS and PKI solutions 提供支援的憑證式 Wi-Fi 驗證。
Foxpass 是核准的 E-Rate 廠商，可透過無縫的身分驗證式驗證，協助 K–12 學區安全管理無線存取。透過與 Microsoft Entra ID（前稱 Azure AD）、Jamf 和 Google Workspace 的整合，Foxpass 為學生與教職員提供可擴充且安全的存取。
在這篇部落格中，我們將說明 E-Rate 資金如何支援升級到現代化 Wi‑Fi 安全防護，以及 Foxpass 如何讓轉換過程變得輕鬆。
什麼是 E-Rate？它如何運作？
E-Rate 計畫，正式名稱為 Universal Service Fund 的 Schools and Libraries Program，提供折扣，協助符合資格的 K–12 學校與圖書館取得可負擔的電信服務與�網際網路存取。由 Universal Service Administrative Company (USAC) 管理，並由 FCC 監督，E-Rate 透過資助關鍵網路基礎設施，在擴大數位學習機會方面扮演重要角色。
E-Rate 分為兩個補助類別。第 1 類涵蓋寬頻連線服務，例如網際網路存取和廣域網路。第 2 類著重於內部連接，包括交換器、存取點、防火牆和網路安全解決方案。這讓學校能將資金投入於提升 Wi-Fi 安全性與裝置驗證的工具。
若要取得 E-Rate 折扣，學校必須透過 Form 470 和 Form 471 等表單提交詳細申請，說明打算採購的服務或設備。重要的是，所有相關製造商都必須是已註冊的 E-Rate 供應商（Foxpass 符合這項要求，因此符合第 2 類資金採購資格）。
透過妥善的規劃與文件準備，學校可利用 E-Rate 升級網路，並採用安全、可擴充的存取解決方案，例如以憑證為基礎的 Wi-Fi 驗證。
E-Rate 資金補助的網路安全要求
若要獲得 E-Rate 資金補助，學校必須符合特定的網路安全與安全性要求，包括遵循《兒童網際網路保護法》（CIPA）。
其中一項核心要求是網路分段。學校必須確保學生與教職員分別置於不同網路中，並為各自設定適當的存取控制。這通常是透過以下方式達成：
為教職員與學生建立獨立的 VLAN
將不同的 SSID 指派給使用者群組
為每個群組套用不同的內容篩選規則
然而，僅靠分割並無法保障網路安全。學校也需要一種方法，確保只有經授權的使用者和裝置可以連接。這就是憑證式驗證和 RADIUS 派上用場的地方。
透過實施憑證式 Wi-Fi 存取，學校可以：
杜絕容易外洩或重複使用的�共用密碼
將 Wi-Fi 存取權限直接綁定至使用者身分
當使用者加入或離開時，自動佈建並撤銷存取權限
根據使用者角色或群組（學生、教師、管理員）強制執行原則
這些功能與 E-Rate 對安全性、存取控制及安全內部連接的重點高度一致。
為什麼採用憑證式 Wi-Fi 是明智的選擇
許多 K–12 學校仍仰賴使用共用 Wi‑Fi 密碼的 WPA2-PSK 網路。雖然這種方法設定簡單，但會帶來嚴重的安全性與管理問題。共用密碼很容易外洩、難以輪替，也無法依使用者或裝置類型控管存取權限。
基於憑證的 Wi-Fi 驗證可透過將存取權與使用者身分綁定，而非依賴密碼，來解決這些問題。每台裝置都會核發一份數位憑證，用來證明其屬於已獲授權的使用者。這種方法更安全、更具擴充性，且更符合 E-Rate 的合規需求。
憑證式 Wi-Fi 的主要優點包括：
無需共用密碼：使用者無需知道或管理 Wi-Fi 密碼即可連接。
更完善的存取控制：根據使用者角色授予存取權限，例如學生、教師或職員。
提升安全性：憑證不像密碼那樣可被重複使用、竊取或猜出。
輕鬆撤銷：如果裝置遺失，或使用者離開組織，其憑證可立即撤銷。
無縫體驗：安裝完成後，憑證可讓使用者自動且安全地連接。
Foxpass 作為符合 E-Rate 資格的雲端 RADIUS 與 PKI 解決方案
Foxpass 提供現代化的雲端託管 RADIUS 與 PKI 解決方案，讓 K–12 學校能以安全、憑證式的方式進行 Wi-Fi 驗證。透過內建與 Microsoft Entra ID、Google Workspace、Jamf 和 Intune 等平台的整合，Foxpass 讓學校 IT 團隊無需承擔管理內部部署硬體或手動處理憑證流程的複雜性，即可部署以身分為基礎的網路存取。
以下說明 Foxpass 如何協助達成 E-Rate 目標：
透過以身分為基礎的驗證啟用安全的 Wi-Fi 存取
使用現有的身分提供者自動化憑證簽發與撤銷
根據角色將使用者指派到不同的 VLAN 或 SSID，以支援網路分段
可與現有工具整合，例如 Jamf、Intune 和 Google Admin Console
透過集中管理與終端使用者零接觸佈建，降低 IT 管理負擔
由於 Foxpass 採用雲端託管，因此無需管理本機伺服器或基礎架構。學校可快速完成部署並上線，同時符合網路安全標準與 E-Rate 資格要求。
案例研究：Los Lunas Schools 如何運用 Foxpass 保護其網路
新墨西哥州的 Los Lunas Schools 在多個校區為約 10,000 名學生與教職員提供服務。和許多學區一樣，他們也苦於共用 Wi‑Fi 密碼的限制，包括經常發生的連線問題、安全漏洞，以及大規模管理網路存取所帶來的管理負擔。
為了同時提升安全性與使用者體驗，Los Lunas Schools 導入了 Foxpass。透過與 Microsoft Entra ID 和 Jamf 整合，Foxpass 讓 Los Lunas 能夠自動向教職員與學生裝置簽發數位憑證。這讓 Wi-Fi 存取變得順暢無縫、安全，並與每位使用者的身分綁定。
關鍵成果包括：
可擴充部署：以最少的 IT 參與簽發並管理了 10,000 份憑證
更強大的安全性：未經授權的存取嘗試顯著下降
不再需要密碼：學生和教職員會自動連線，無需輸入或分享 Wi-Fi 認證
輕鬆撤銷：若裝置遺失或重新分配，可快速從網路中移除
面向未來的基礎架構：該學區如今已具備長期成長與合規的基礎
如何透過 E-Rate 開始使用 Foxpass
將 Foxpass 納入 E-Rate 策略的一部分來開始使用，是一個很直接的流程。由於 Foxpass 是經核准的 E-Rate 供應商，因此可將其納入 Category 2 資金申請中，用於著重提升安全性與存取控制的內部網路升級。
請依照以下步驟，在下一個 E-Rate 週期中納入 Foxpass：
確認資格：請確認您的學校或學區符合取得 E-Rate 資助的資格。大多數公立 K–12 教育機構都符合資格。
確認需求：判斷 Foxpass 如何融入整體網路升級計畫。這可能包括更換共用的 Wi-Fi 密碼、啟用網路分段，或整合以身分為基礎的存取方式。
提交 Form 470：在您的 Form 470 中將 Foxpass 列為內部網路服務提案請求的一部分。
在 Form 471 中申請 Foxpass：選取 Foxpass 後，請將其納入 Form 471 提交內容中，作為資金申請的一部分。
使用我們的 SPIN：參考 Foxpass 的服務供應商識別號碼（SPIN），以確保您的請求已正確連結。如果需要協助找出它，請直接與我們聯絡。
聯絡以取得支援：我們的團隊可與您的 E-Rate 顧問或 IT 人員合作，提供文件、指引與整合規劃。
只要規劃得宜，學校就能在 E-Rate 計畫與 Foxpass 的協助下，為轉換至安全、以憑證為基礎的 Wi‑Fi 提供全額資金。
準備好運用 E-Rate 資金強化 K–12 Wi-Fi 了嗎？
將學校的 Wi-Fi 基礎架構現代化，不一定得花大錢或搞得很複雜。透過 E-Rate Category 2 資金補助，K–12 學校可投資所需的安全性與擴充性，以支援數位學習。Foxpass 提供經實證且符合 E-Rate 資格的解決方案，以雲端 RADIUS 和 PKI 建立安全、以身分為基礎的存取方式，取代共用密碼。
如果貴校今年正申請 E-Rate 補助，現在正是了解 Foxpass 能為您的網路帶來哪些效益的好時機。 深入了解，立即開始使用 Foxpass！