使用 Foxpass 雲端託管 RADIUS 和 PKI 過渡到基於 PKI 憑��證的 Wi-Fi 驗證
透過使用 Foxpass 安全性的基於雲端的憑證認證解決方案替換易受攻擊的密碼，增強 Wi-Fi 安全性和可擴充性。
概覽
挑戰
由於越來越多的網絡威脅和基於密碼身份驗證的漏洞，Los Lunas 學校為近 10,000 名學生和員工提供服務，對其 Wi-Fi 網絡的安全性和可擴展性面臨著日益擔憂。
解決方案
為了解決這些漏洞，Los Lunas 學校轉換為基於憑證的身份驗證。他們與 Foxpass 合作，後者的雲端託管 RADIUS 和 PKI 解決方案為基於密碼的系統提供了安全、可擴展且高效的替代方案。
結果
該地區大幅提高了 Wi-Fi 網絡的安全性和管理性，降低數據洩露的風險，並確保學生和員工更可靠的訪問控制。
挑戰
該機構現有的設置帶來了幾個障礙。使用使用者名稱和密碼構成了重大的安全風險，使網絡容易遭到未經授權的訪問。此外，重複登入提示會阻礙使用者體驗，影響學生和員工的生產力。將數千名使用者過渡到基於憑證的系統似乎是一項艱鉅的任務，尤其是考慮到需要與 Microsoft Entra ID（以前稱為 Azure Active Directory）和 Jamf 整合以進行裝置管理時。
解決方案
Foxpass 雲端託管 RADIUS 和 PKI 透過客製化的雲端為基礎的解決方案解決了這些挑戰。作為Microsoft智慧安全協會 (MISA) 的成員， Foxpass幫助洛斯盧納斯學校與Microsoft Intune無縫集成，並透過Foxpass雲端託管 PKI 實現基於憑證的身份驗證。 它與Microsoft Entra ID 的無縫整合實現了集中且安全的用戶身份驗證，而與 Jamf 的兼容性確保了Apple設備高效的持證發行和設定。 這種組合使機構能夠輕鬆管理設備和用戶，同時保持安全的網絡。
由於 Foxpass 的入職流程，向近 10,000 名使用者部署 PKI 憑證的過程非常順利。此過渡可將 IT 員工和終端使用者的中斷降至最低。採用以憑證為基礎的驗證，消除了與共用密碼相關的風險，提供了設備和網絡之間的增強身份驗證。
該解決方案還顯著改善了用戶體驗。有了證書，學生和教職員可以享受無縫、無密碼的 Wi-Fi 訪問，增強連接性並簡化與網絡的日常互動。
成果
簡化管理：IT 團隊注意到行政開支大幅降低。透過 Foxpass 的自動批次設定和取消設定功能可以輕鬆管理和撤銷證書，從而實現對網路存取的完全控制。
增強安全性：由於憑證為基礎的驗證，未經授權的存取嘗試大幅降低。該機構符合安全網絡訪問的合規要求，從而增強其數據安全性方面的聲譽。
滿意的用戶：學生和工作人員感謝無憂無憂的 Wi-Fi 體驗，並提供跨設備的即時安全連接。
未來的可擴展性：有了 Foxpass，該機構就可以隨著社區的發展做好充分準備來支援更多的使用者和設備。
我們對 Wi-Fi 安全進行了關鍵的向基於 PKI 憑證的身份驗�證的轉變，而 Foxpass 使這一轉變幾乎毫不費力。他們的基於雲端的 RADIUS 伺服器與 Azure AD 和 Jamf 無縫集成，簡化了設定。向近 10,000 名用戶發行證書的順利進行了預期，現在我們的學生和員工受益於無與倫比的安全訪問。Foxpass 確實超出了我們的預期。
Mike Good, Director of IT Operations, Los Lunas School District
結論
透過 Foxpass 雲端託管 RADIUS 和 PKI 進行基於憑證的身份驗證，該機構的 Wi-Fi 安全性已現代化。透過結合自動化、強大的整合和業界領先的安全功能，Foxpass 為網路存取控制設立了新標準。
對於尋求實現 Wi-Fi 安全性現代化的組織，Foxpass 提供了經過驗證的可擴充解決方案。