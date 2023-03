Principais tendências tecnológicas estratégicas para 2021: operações em todos os lugares

Apesar dos desafios que 2020 trouxe, os líderes de TI adotaram muitas tendências valiosas de TI: como mudar rapidamente as suas organizações inteiras para forças de trabalho remotas, como criar um ambiente de trabalho seguro e como dar prioridade a iniciativas digitais como nunca.

Mas ainda há trabalho a ser feito. Para as organizações de TI, 2021 traz consigo o imperativo de gerar mais valor de negócio usando tendências inovadoras das tecnologias de informação.

Sentimos que este relatório destaca as tendências e desafios das Tecnologias de Informação que estes líderes de TI terão de conciliar no próximo ano e as ações que podem tomar em resposta: