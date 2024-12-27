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On a laptop reading a blog on strategic technology trends by Splashtop

Principais tendências tecnológicas estratégicas para 2021: operações em todos os lugares

Apesar dos desafios que 2020 trouxe, os líderes de TI adotaram muitas tendências valiosas de TI: como mudar rapidamente as suas organizações inteiras para forças de trabalho remotas, como criar um ambiente de trabalho seguro e como dar prioridade a iniciativas digitais como nunca.

Mas ainda há trabalho a ser feito. Para as organizações de TI, 2021 traz consigo o imperativo de gerar mais valor de negócio usando tendências inovadoras das tecnologias de informação.

Sentimos que este relatório destaca as tendências e desafios das Tecnologias de Informação que estes líderes de TI terão de conciliar no próximo ano e as ações que podem tomar em resposta:

  • CIOs e chefes de TI

  • Líderes em segurança e gestão de risco

  • Líderes de aplicações

  • Líderes de programas e gestão de carteiras

  • Líderes de dados e análises

  • Líderes de infraestrutura e operações

  • Líderes de arquitetura corporativa

  • Líderes de sourcing, compras e gestão de fornecedores

Veja o relatório