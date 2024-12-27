Principais tendências tecnológicas estratégicas para 2021: operações em todos os lugares
Apesar dos desafios que 2020 trouxe, os líderes de TI adotaram muitas tendências valiosas de TI: como mudar rapidamente as suas organizações inteiras para forças de trabalho remotas, como criar um ambiente de trabalho seguro e como dar prioridade a iniciativas digitais como nunca.
Mas ainda há trabalho a ser feito. Para as organizações de TI, 2021 traz consigo o imperativo de gerar mais valor de negócio usando tendências inovadoras das tecnologias de informação.
Sentimos que este relatório destaca as tendências e desafios das Tecnologias de Informação que estes líderes de TI terão de conciliar no próximo ano e as ações que podem tomar em resposta:
CIOs e chefes de TI
Líderes em segurança e gestão de risco
Líderes de aplicações
Líderes de programas e gestão de carteiras
Líderes de dados e análises
Líderes de infraestrutura e operações
Líderes de arquitetura corporativa
Líderes de sourcing, compras e gestão de fornecedores