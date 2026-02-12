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IT professional remotely accessing workstation in hybrid workplace using laptop

Os 5 principais motivos para escolher uma solução de acesso remoto para a sua força de trabalho híbrida — eBook

Encontre a solução de acesso remoto de melhor valor e de alto desempenho para a sua força de trabalho híbrida

Você está tendo dificuldades para apoiar a sua força de trabalho híbrida? Você não está sozinho: Quase dois terços dos profissionais de TI estão sobrecarregados tentando gerir o trabalho remoto.¹

É mais importante do que nunca ter as soluções de software certas prontas para usar. Caso contrário, o impacto na produtividade, na satisfação dos empregados e na experiência do cliente pode ser enorme.

Comece aplicando a solução certa de acesso remoto. Sem ela, a sua equipe de TI fica sobrecarregada e os empregados ficam frustrados.

Neste eBook, você vai aprender sobre os cinco critérios principais a serem considerados ao avaliar soluções de acesso remoto:

  • Porquê o rápido desempenho e a confiabilidade consistente são fundamentais para o sucesso.

  • Porque simples é melhor - a sua equipe já está ocupada; eles não precisam de outra aplicação para gerenciar.

  • Quais são os critérios mais importantes para os usuários finais para uma adoção entusiasta.

  • Porquê a segurança de alto nível é absolutamente fundamental para deter criminosos cibernéticos.

  • Porquê um suporte de classe mundial pode fazer toda a diferença no sucesso do seu projeto de acesso remoto

Obtenha eBook e aprenda a escolher a melhor solução de acesso remoto para sua organização.

¹ Transição de trabalho híbrida sobrecarrega, desafia profissionais de TI, CioDive, 6 de julho de 2021


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