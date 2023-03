Splashtop Classroom Melhora o Engajamento

Uma vez conectado ao Splashtop Classroom, os alunos podem ver, controlar e anotar o conteúdo da aula diretamente a partir do seu dispositivo móvel. O Splashtop Classroom é perfeito para professores e instrutores que queiram buscar a atenção da sala inteira!



O Splashtop Classroom agora inclui uma opção em nuvem para escolas e professores que não podem instalar a nossa solução no local, suportar streaming de áudio e da tela e permitir que vários alunos controlem a aula diretamente no seu dispositivo sem saírem dos seus lugares.



Também oferecemos o Splashtop Mirroring360, que te permite espelhar um Chromebook, iPad/iPhone ou a tela do Windows/Mac com o computador. Quando o Mirroring360 é usado em combinação com o Splashtop Classroom, ele permite que a tela do dispositivo espelhado seja compartilhada com todos os dispositivos (locais ou remotos) incluindo outros iPads, Android, PCs, Macs e Chromebooks!